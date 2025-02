MÎNÎ THNÎ, AB, le 14 févr. 2025 /CNW/ - Six collectivités rurales de l'Alberta verront leurs services locaux de transport en commun s'améliorer grâce à un investissement de plus de 3,4 millions de dollars du gouvernement fédéral.

Dans le territoire de la Nation Stoney Nakoda, le financement permettra d'acquérir des biens afin d'accroître les capacités de transport en commun et de relier les résidents aux pôles d'activités voisins, tels que Cochrane, Mînî Thnî et le corridor de la vallée de la Bow. Le projet permettra également d'offrir de nouveaux services de transport en commun à la demande et d'installer des arrêts de bus, des panneaux de signalisation et d'autres infrastructures liées au transport en commun.

Le financement accordé à la Première Nation de Bearspaw permettra d'acheter trois véhicules afin de combler les lacunes en matière de services de transport en commun à Eden Valley, et de fournir aux membres de la Nation de Stoney Nakoda des options de transport en commun sûres et fiables pour se rendre à destination.

D'autres projets seront axés sur l'achat de véhicules, dont des autobus standard, des minibus et des autobus électriques, pour soutenir les services de transport en commun à la demande comme ceux à itinéraire fixe dans les collectivités rurales de toute la province.

L'expansion des services de transport en commun est cruciale pour aider les résidents, y compris les populations vulnérables, à accéder aux services communautaires, tels que la garde d'enfants, les soins de santé et d'autres éléments essentiels de la vie quotidienne.

« Les projets que nous annonçons aujourd'hui démontrent notre engagement à mieux relier les collectivités de l'ensemble du pays, qu'elles soient urbaines ou rurales. L'expansion des options et des services de transport en commun grâce à l'achat de véhicules aidera tous les résidents à se déplacer dans leurs collectivités et à accéder plus facilement aux services essentiels. »

George Chahal, député de Calgary Skyview, au nom de l'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« La Nation Stoney Nakoda est heureuse du soutien de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada dans le cadre du Fonds pour des solutions de transport en commun en milieu rural, et du financement qui s'y rattache, pour effectuer de nouvelles immobilisations dans le réseau de transport en commun SWIFT de la Nation. Les nouveaux autobus et les infrastructures connexes permettront à notre population de la région de Mînî Thnî de bénéficier d'un service de transport en commun plus fiable, plus sûr et plus sécuritaire. »

Commentaire des Chefs de la Nation Stoney Nakoda

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 3 447 412 $ dans ces projets dans le cadre du Fonds pour des solutions de transport en commun en milieu rural (FSTCMR), la contribution des partenaires municipaux s'élève à 186 075 $ et celle des autres partenaires financiers à 56 052 $.

Le FSTCMR soutient l'amélioration et l'expansion des solutions locales de transport en commun, en aidant les résidents des communautés rurales, éloignées, autochtones et nordiques à mener leurs activités quotidiennes, comme accéder aux services, se rendre au travail, à l'école, à des rendez-vous médicaux et rendre visite à leurs proches.

Un minimum de 10 % du financement du FSTCMR est alloué à des projets qui bénéficient aux populations et aux communautés autochtones.

Dans le cadre du volet Projets d'immobilisations, les demandeurs admissibles peuvent demander une contribution fédérale allant jusqu'à 10 millions de dollars pour les aider à couvrir le coût des immobilisations, comme l'achat de véhicules et l'aménagement d'infrastructures de soutien (par exemple les arrêts de bus et les stations de recharge). Les demandes au titre du volet Projets d'immobilisations doivent être soumises au plus tard le mardi 4 mars 2025, à l'exception de celles des demandeurs autochtones qui ont jusqu'au mardi 8 avril 2025. Pour plus d'information, visitez le site Web à l'adresse : https://housing-infrastructure.canada.ca/rural-trans-rural/index-fra.html.

Un Canadien sur cinq vit dans une collectivité rurale. Les collectivités rurales du Canada génèrent près de 30 % du produit intérieur brut du pays.

sur cinq vit dans une collectivité rurale. Les collectivités rurales du Canada génèrent près de 30 % du produit intérieur brut du pays. Le FSTCMR complète le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral fournit du financement fédéral pour le transport en commun pour veiller à ce que des solutions de transport propres et abordables soient disponibles dans toutes les collectivités.

: Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral fournit du financement fédéral pour le transport en commun pour veiller à ce que des solutions de transport propres et abordables soient disponibles dans toutes les collectivités. Le nouveau Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année en financement permanent pour répondre aux besoins locaux de transport en commun en renforçant la planification intégrée, en améliorant l'accès au transport en commun et au transport actif, et en soutenant le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives.

(FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année en financement permanent pour répondre aux besoins locaux de transport en commun en renforçant la planification intégrée, en améliorant l'accès au transport en commun et au transport actif, et en soutenant le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives. Le FTCC répond aux besoins des collectivités de toutes tailles, des grandes régions métropolitaines aux collectivités de taille moyenne et aux plus petites, y compris les collectivités rurales, éloignées, nordiques et autochtones.

Depuis 2015, le gouvernement fédéral a engagé plus de 30 milliards de dollars pour des projets de transport public et de transport actif. Ces investissements historiques ont permis la réalisation de près de 2 000 projets dans tout le pays.

Alors que le monde se dirige vers une économie carboneutre, les gens qui vivent et travaillent dans les Prairies prennent des mesures et sont à l'avant-garde pour tirer parti des possibilités croissantes de développement économique.

Le 18 décembre 2023, le gouvernement fédéral a lancé le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies, dans lequel il souligne la nécessité d'une approche propre à la région et collaborative de la durabilité, axée sur le renforcement de la coordination des programmes fédéraux et des initiatives comprenant des investissements importants. Ce Cadre est la première étape d'un parcours qui réunira de nombreux intervenants. PrairiesCan, le ministère fédéral chargé de la diversification de l'économie dans les Prairies canadiennes, a consacré 100 millions de dollars sur trois ans au soutien de projets correspondant aux domaines prioritaires définis par les intervenants des Prairies afin de bâtir une économie plus forte, plus durable et plus inclusive pour les provinces des Prairies et le Canada .

. Logement, Infrastructures et Collectivités Canada soutient le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies afin d'encourager une plus grande collaboration sur les possibilités d'investissement, d'obtenir des fonds supplémentaires et d'attirer de nouveaux investissements dans les Prairies qui répondent mieux à leurs besoins.

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

