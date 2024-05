SAGAMOK, ON, le 15 mai 2024 /CNW/ - Les améliorations apportées à l'établissement d'enseignement autochtone Biidaaban Kinoomaagegamik sont financées à hauteur de 2,2 millions de dollars par le gouvernement fédéral.

Annoncé par le ministre Sean Fraser et le chef Angus Toulouse, ce projet contribuera à rendre l'installation plus durable et plus accessible.

Depuis sa création en 1985, Biidaaban Kinoomaagegamik offre un enseignement aux élèves de la maternelle à la huitième année à Sagamok Anishnawbek, en partageant l'apprentissage, la langue et la culture anishinaabe. L'école joue un rôle essentiel dans la préservation des connaissances traditionnelles et dans le développement d'une communauté connectée, dynamique et prospère.

Les améliorations écologiques apportées à l'école comprennent le remplacement des fenêtres, l'amélioration de la ventilation et l'ajout d'un panneau solaire. Grâce à l'efficacité énergétique, l'école sera non seulement plus écologique, mais les économies réalisées pourront également être investies directement dans la collectivité.

Les améliorations apportées à l'école en matière d'inclusivité permettront aux enfants de tous âges et de toutes mobilités de participer plus facilement aux activités quotidiennes de l'école. On compte notamment des rampes d'accès, des garde-corps et des portes automatisées à différentes entrées, ainsi que des robinets activés par des capteurs dans les toilettes.

Citations

« Biidaaban Kinoomaagegamik est un élément important de Sagamok Anishnawbek, qui permet de transmettre aux jeunes les connaissances, la langue et la culture anishinaabe. Nous sommes fiers de soutenir un projet qui l'aidera à devenir un espace plus vert et plus accessible pour ses étudiants ».

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les Sagamok Anishnawbek sont très heureux de participer à ce Projet de réseau solaire, d'efficacité énergétique et de rénovations favorisant l'inclusion du centre d'apprentissage continu. Ce projet de 2 200 000 $ respecte nos valeurs, coutumes et croyances traditionnelles, qui accordent une grande importance à l'environnement et à la conservation de l'énergie. Nous sommes convaincus que ce projet contribuera à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et répondra à la nécessité de compenser les effets du changement climatique. Nous sommes heureux de travailler avec nos partenaires d'Infrastructure Canada et du Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs. »

Angus Toulouse, Chef, Sagamok Anishnawbek

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 2 176 408 $ dans ce projet dans le cadre du Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

Ces améliorations devraient permettre annuellement une économie de carburant de l'installation d'environ 92,9 % et une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 5,8 tonnes.

Le Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Au moins 10 % des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

La période de présentation des demandes dans le cadre du Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs est maintenant terminée.

