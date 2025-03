EDMONTON, AB, le 4 mars 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada a annoncé aujourd'hui plus de 46 millions de dollars en contributions et en prêts remboursables à faible coût pour construire et renouveler 1 431 logements dans 21 ensembles résidentiels d'Edmonton.

L'annonce d'aujourd'hui a été faite par l'honorable Randy Boissonnault, député fédéral d'Edmonton-Centre, en Alberta, au nom de l'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, ainsi que par Lindsay Munn, vice-présidente, gestion du portefeuille immobilier chez Civida.

L'annonce a eu lieu au Central Village, un immeuble de faible hauteur de 42 logements locatifs et exploité par Civida, qui a reçu un financement de 24 300 dollars du programme Programme canadien pour des logements abordables plus verts (PCLAV) dans le cadre de l'annonce d'aujourd'hui.

Les projets annoncés aujourd'hui sont soutenus par diverses initiatives de la Stratégie nationale sur le logement. Ils sont conçus pour répondre aux besoins en matière de logement dans l'ensemble du continuum, en mettant l'accent sur les populations les plus vulnérables d'Edmonton.

Le financement annoncé aujourd'hui se répartit comme suit :

37 179 550 $ en contributions et en prêts par l'entremise du Fonds pour le logement abordable - cette somme aidera à créer 124 logements dans 2 ensembles résidentiels;

- cette somme aidera à créer 124 logements dans 2 ensembles résidentiels; 8 836 337 $ en contributions et en prêts par l'entremise du Programme canadien pour des logements abordables plus verts - cette somme aidera à renouveler 1 307 logements dans 19 ensembles résidentiels.

« À lui seul, le marché locatif ne permettra pas d'atteindre l'abordabilité du logement dont nous avons besoin. Ces ensembles d'habitation représentent un progrès important dans le rétablissement d'un rôle solide pour le gouvernement fédéral dans le logement abordable et hors marché. Le moment est venu de redoubler d'efforts pour respecter cet engagement. » - L'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous nous attaquerons à la crise du logement abordable à Edmonton avec des solutions innovantes. Grâce au Fonds pour le logement abordable et au Programme canadien pour des logements abordables plus verts, nous construisons et rénovons plus de 1 400 logements à Edmonton. En travaillant avec les collectivités locales, nous investissons 46 millions de dollars pour aider les gens d'Edmonton qui ont le plus besoin de logements sociaux et abordables, afin d'assurer une plus grande stabilité et des opportunités pour tous. » - L'honorable Randy Boissonnault, député fédéral d'Edmonton-Centre

« En tant que fournisseur de logements abordables, Civida apprécie l'engagement du gouvernement fédéral à accroître et à renforcer le logement abordable à Edmonton. Grâce au soutien du Fonds pour le logement abordable (FLA) et du Programme canadien pour des logements abordables plus verts (PCLAV), Civida, ainsi que d'autres fournisseurs de logements, est mieux placé pour renouveler et entretenir les logements existants, préservant ainsi l'accès à des logements sûrs et abordables pour les personnes qui en ont le plus besoin, et ce, pour les décennies à venir. Grâce à la collaboration avec ses partenaires gouvernementaux, Civida reste déterminé à créer des communautés durables et dynamiques où tout le monde peut s'épanouir. » - Gord Johnston, Directeur général, Civida

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En septembre 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 57,57 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 156 000 logements et la réparation de plus de 297 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 14,6 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. En septembre 2024, le gouvernement du Canada avait engagé 10,34 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 40 000 logements et la réparation de plus de 166 000 logements par l'intermédiaire du FLA. Les améliorations apportées au FLA annoncées dans le budget de 2024 comprennent la prolongation du programme de 2025-2026 à 2028-2029. Le volet Construction existant est maintenant divisé en deux sous-volets : un sous-volet pour la création rapide de logements, qui servira à créer des maisons d'hébergement, des logements de transition et des logements avec services de soutien pour les personnes qui ont les plus grands besoins; et un sous-volet pour le logement communautaire, qui soutiendra le logement abordable et les ensembles résidentiels mixtes dans lesquels il y aura des logements abordables et des logements au loyer du marché. Dans le volet Réparation et renouvellement, on a remplacé les exigences minimales par une approche qui accorde la priorité aux ensembles résidentiels favorisant l'accessibilité et l'efficacité énergétique. Les demandes au titre de la version améliorée du programme sont acceptées depuis le 22 novembre.

offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 14,6 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le Programme canadien pour des logements abordables plus verts (PCLAV) investit 1,2 milliard de dollars pour rendre les logements collectifs locatifs destinés aux ménages à revenu faible ou modeste plus écoénergétiques et respectueux de l'environnement.

investit 1,2 milliard de dollars pour rendre les logements collectifs locatifs destinés aux ménages à revenu faible ou modeste plus écoénergétiques et respectueux de l'environnement. Le PCLAV est un programme de financement qui aide les fournisseurs de logements communautaires à effectuer des rénovations écoénergétiques majeures dans leurs immeubles de logements collectifs. Ces fournisseurs pourront ainsi améliorer la qualité de ces logements et les adapter aux effets des changements climatiques et des phénomènes météorologiques extrêmes. Cette stratégie se traduira par une réduction importante de la consommation d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre. Il fournit des contributions pour les activités préalables à la rénovation qui sont nécessaires pour planifier, préparer et présenter une demande de financement pour rénovations, ainsi que des prêts-subventions et des prêts à faible taux d'intérêt pour financer la rénovation des immeubles et les activités nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques.



