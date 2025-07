OTTAWA, ON, le 23 juill. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à remédier aux problèmes de logement et à soutenir des solutions novatrices afin d'améliorer les résultats en matière de logement pour la population canadienne. Afin de favoriser l'accélération de la production de logements, la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) a annoncé aujourd'hui les lauréats des prix du Défi d'offre de logement (DOL) décernés pour des solutions qui changent la donne. Un montant de 15 millions de dollars a été attribué à quatre propositions :

Or - Solution qui change la donne :

Promise Robotics - Usine de robotique en tant que service (homebuilding robotic factory as-a-serviceMC) pour la construction industrialisée de logements à grande échelle

Argent - Solution qui change la donne :

Tapestry Community Capital - Augmentation de l'aménagement de logements abordables grâce aux possibilités qu'offre l'investissement communautaire

Mddl - Construire l'écosystème de logement mddl

One Bowl - De l'arbre au chez-soi

Le Défi d'offre de logement invite les citoyens, les parties prenantes et les spécialistes à proposer des solutions aux obstacles qui nuisent à l'offre de logements. Un financement totalisant 300 millions de dollars sur 5 ans sera distribué aux finalistes retenus. De plus amples renseignements sont disponibles sur le site Web de la Société canadienne d'hypothèques et de logement.

Citations :

« Des innovateurs de partout au pays ont répondu à l'appel du Défi d'offre de logement. Je suis ravi de voir le travail que font ces personnes pour changer la donne et accélérer la production de logements. Ces projets feront une différence positive dans les collectivités partout au Canada pour les générations à venir. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

Faits en bref :

Le DOL est administré par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) et vise à : fournir de nouvelles ressources et trouver des solutions afin d'améliorer l'offre de logements et créer une plateforme pour partager ces modèles avec les collectivités partout au Canada ; aider à éliminer les obstacles à l'offre de logements et à l'abordabilité, à présenter de nouvelles idées et solutions, et à favoriser la collaboration et les partenariats.

Le DOL est une composante d'Impact Canada, une initiative pangouvernementale qui aide les ministères à accélérer l'adoption d'approches de financement innovatrices pour produire des résultats significatifs pour la population du Canada .

. La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) administre ce programme au nom du gouvernement du Canada dans le cadre de la SNL.

dans le cadre de la SNL. La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement du Canada est un plan de plus de 115 milliards de dollars qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En mars 2025, le gouvernement fédéral avait engagé 65,84 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 166 000 logements et la réparation de plus de 322 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

Renseignements supplémentaires :

Apprenez-en plus sur le Défi d'offre de logement.

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

qui sont les plus demandés. La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada . Nos produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de l'offre de logements locatifs. De plus, nous aidons activement le gouvernement du Canada à respecter son engagement à rendre le logement plus abordable. Nos recherches et nos données contribuent à orienter les politiques sur le logement. Nous facilitons la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, nous contribuons à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. Suivez-nous sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

