SAINT JOHN, NB, le 5 déc. 2025 /CNW/ - Le gouvernement fédéral travaille en partenariat avec le Human Development Council en investissant plus de 1,3 million de dollars afin d'aider les vétérans en situation d'itinérance ou à risque de le devenir à bénéficier de mesures d'aide au logement dans les régions urbaines du Nouveau-Brunswick.

Le Human Development Council travaillera en partenariat avec des agences de logement et de soutien à Saint John, à Fredericton et à Moncton afin de prévenir et de réduire l'itinérance chez les vétérans. L'initiative financera un agent de liaison pour les vétérans dans chaque collectivité afin de fournir des mesures d'aide complètes, notamment en matière d'aide au logement, de prestations de revenu ainsi que de services de santé mentale et de lutte contre la toxicomanie. Le programme permettra de vérifier et de tenir à jour des données précises sur l'itinérance chez les vétérans.

Le Programme de connexion de la communauté des vétérans aidera les vétérans et leurs familles à obtenir de meilleures possibilités en vue d'assurer leur stabilité à long terme grâce à un soutien ciblé et à des solutions de logement stables.

Citations

« Chaque vétéran mérite d'avoir un chez-soi sûr et stable. Ce projet reflète l'engagement du gouvernement du Canada à honorer ceux qui ont servi et à veiller à ce que leurs familles et eux-mêmes bénéficient du soutien dont ils ont besoin pour se reconstruire et s'épanouir ».

L'honorable Wayne Long, secrétaire d'État à l'Agence du revenu du Canada et aux Institutions financières et député de Saint John--Kennebecasis

« Le soutien du Human Development Council nous permet de renforcer notre engagement commun à mettre fin et à prévenir l'itinérance chez les vétérans. Un logement stable est plus que le simple fait d'avoir un toit au-dessus de la tête : c'est le fondement du rétablissement, de la dignité et de la transition vers une vie indépendante. Grâce à cette collaboration, l'aide au logement, les soins de santé mentale et les services de lutte contre la toxicomanie offriront aux vétérans la sécurité et le soutien dont ils ont besoin pour reconstruire leur vie et veiller à ce qu'ils aient un endroit sûr où vivre. »

L'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale

« Le HDC est heureux de travailler en partenariat avec le gouvernement fédéral dans le cadre de cette importante initiative et est reconnaissant du financement accordé, car aucun vétéran ne devrait avoir à faire face seul à l'itinérance. Cette initiative combine une approche compatissante et des mesures de soutien fondées sur des données probantes, ce qui permet aux vétérans à risque de devenir en situation d'itinérance d'avoir accès à un logement, à un revenu et à des services de santé -- tout en aidant les employés de HDC à comprendre toute la portée du défi grâce à des données précises. »

Randy Hatfield, directeur général, Human Development Council

Faits en bref

Le Human Development Council Inc reçoit 1 352 577 dollars dans le cadre du volet Services et mesures de soutien du Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans (PLIV).

Le Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans aide les anciens combattants en situation d'itinérance ou à risque de le devenir à obtenir et à conserver un logement, ainsi qu'à résoudre des problèmes sous-jacents.

Le Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans finance des projets dans le cadre de deux volets : Le volet Services et mesures de soutien, qui prévoit 72,9 millions de dollars de financement pour des suppléments au loyer et des services de soutien complets, entre autres de consultation et de traitement de la toxicomanie. Le volet Renforcement des capacités, de 6,2 millions de dollars, pour la recherche et l'amélioration de la collecte de données ainsi que l'augmentation de la capacité des organismes à fournir des programmes sur mesure.

Selon le recensement de 2021, on estime à 461 240 le nombre de vétérans canadiens et à environ 2 600 le nombre de vétérans en situation d'itinérance. Le gouvernement du Canada estime qu'en octobre 2025, le pays compte environ 1 800 vétérans en situation d'itinérance.

Le Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans fait partie de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada, un plan décennal de plus de 115 milliards de dollars qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir un chez-soi. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur un engagement continu avec les secteurs public et privé du logement. Cela comprend des consultations avec de nombreux Canadiens, notamment avec des gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.

Lancée le 14 septembre 2025, Maisons Canada est une nouvelle agence fédérale canadienne qui financera et construira des logements abordables à grande échelle, tout en catalysant une industrie du logement plus novatrice et en augmentant sa productivité.

Maisons Canada travaillera avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones pour aider à lutter contre l'itinérance en construisant des logements de transition et des logements supervisés afin d'aider les personnes à se remettre sur pied.

Dans le cadre de ses quatre premiers investissements, Maisons Canada investira 1 milliard de dollars dans la construction de logements de transition et de logements supervisés pour les personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir.

Le budget de 2025 propose d'allouer 184,9 millions de dollars sur quatre ans, à compter de 2026-2027, puis 40,1 millions de dollars de manière continue à Anciens Combattants Canada afin de stabiliser sa capacité de traitement des demandes de prestations d'invalidité et de moderniser les processus opérationnels et les infrastructures informatiques de son programme de prestations d'invalidité.

