L'entreprise construira deux nouvelles installations de biofabrication de pointe pour produire des intrants essentiels à la mise au point et à la fabrication de vaccins, de thérapeutiques et de technologies de diagnostic

BURNABY, BC, le 19 mars 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada continue de renforcer les capacités industrielles dynamiques du secteur des sciences de la vie. Nous augmentons la capacité nationale de biofabrication, créons des emplois et stimulons l'économie, tout en améliorant notre faculté de répondre aux besoins futurs en matière de santé et de produire au pays des médicaments de prochaine génération.

Aujourd'hui, la ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Anita Anand, a annoncé un investissement de 49,9 millions de dollars au titre du Fonds stratégique pour l'innovation dans STEMCELL Technologies Canada Inc. (anglais). Cet investissement permettra d'aider l'entreprise à mener son projet de 222 millions de dollars visant à produire à grande échelle des intrants essentiels à la mise au point et à la fabrication de vaccins, de thérapeutiques et de technologies de diagnostic. STEMCELL se servira également de cet investissement pour créer 460 emplois et 900 stages d'alternance travail-études de quatre mois.

Il sera ainsi possible pour STEMCELL de bâtir deux installations de biofabrication, ce qui lui permettra de produire au pays les intrants susmentionnés qui sont aussi nécessaires à d'autres technologies innovantes comme l'ingénierie tissulaire, l'immunothérapie, la thérapie cellulaire et la thérapie génétique. Ces produits sont utilisés par des chercheurs et des partenaires industriels du Canada et d'ailleurs dans le monde, intégrant ainsi le Canada à des chaînes d'approvisionnement mondiales. Grâce à cet investissement, STEMCELL rehaussera son rôle à titre de l'une des pierres angulaires de l'écosystème de la biofabrication et des sciences de la vie de la Colombie-Britannique.

« La Colombie-Britannique continue de jouer un rôle de plus en plus important au sein de l'industrie des sciences de la vie. Grâce à cet investissement, notre gouvernement renforce le secteur canadien des sciences de la vie et augmente la capacité nationale de production des intrants nécessaires à la production de vaccins, de produits thérapeutiques et de technologies de diagnostic essentiels à la sécurité et à la santé des Canadiens et destinés à l'exportation aux quatre coins de la planète. Ce partenariat avec STEMCELL contribuera à la croissance de notre économie et à la création de bons emplois bien rémunérés pour la population. »

- La ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Anita Anand

« Cet investissement dans STEMCELL démontre à quel point notre gouvernement est déterminé à stimuler l'innovation dans le secteur canadien des sciences de la vie. En soutenant le développement d'installations de biofabrication de pointe, nous créons non seulement des emplois de haute qualité, mais nous faisons aussi du Canada un chef de file de la production des intrants essentiels à la fabrication de vaccins, de produits thérapeutiques et d'outils de diagnostic. Ce projet augmentera notre capacité de production nationale et améliorera la résilience du système de santé au profit de l'ensemble de la population. »

- Le secrétaire parlementaire du ministre des Finances et des Affaires intergouvernementales (Canada-É.-U.), Taleeb Noormohamed

« En soutenant l'innovation locale et augmentant notre capacité de biofabrication, nous faisons des investissements stratégiques qui permettront d'améliorer la qualité de vie de la population canadienne, de créer de bons emplois ici en Colombie-Britannique et de stimuler la prospérité de notre région pendant de nombreuses années. Cet investissement dans STEMCELL technologies nous permettra d'obtenir des innovations prisées par notre communauté. »

- Le député de Burnaby-Nord--Seymour, l'honorable Terry Beech

« Ce financement accordé par le gouvernement fédéral permettra de combler une lacune en matières premières nécessaires à la production à grande échelle de vaccins, de thérapies et d'outils de diagnostic et aura d'importantes retombées en Colombie-Britannique et dans le reste du Canada. STEMCELL est déterminée à veiller à ce que l'industrie canadienne des sciences de la vie prenne de l'expansion et améliore la qualité de vie des gens au Canada et aux quatre coins de la planète. Le système de soins de santé du Canada ne peut être robuste et efficace que s'il est appuyé par une solide industrie des sciences de la vie capable de produire des réactifs, des outils de diagnostic et des thérapies nécessaires au traitement des maladies. »

- Le fondateur et président et chef de la direction de STEMCELL Technologies Canada Inc., Dr Allen Eaves

Faits en bref

La Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie du Canada présente une vision à long terme pour protéger les Canadiens contre les pandémies et d'autres urgences sanitaires, et pour établir au pays un secteur des sciences de la vie innovateur, compétitif et prospère.

présente une vision à long terme pour protéger les Canadiens contre les pandémies et d'autres urgences sanitaires, et pour établir au pays un secteur des sciences de la vie innovateur, compétitif et prospère. Depuis mars 2020, le gouvernement a investi plus de 2,3 milliards de dollars dans 41 projets afin de renforcer les capacités du secteur de la biofabrication et des sciences de la vie pour que les Canadiens puissent avoir accès aux technologies médicales les plus avancées.

STEMCELL Technologies a été fondée en 1993 par le D r Allen Eaves , qui en est le président et chef de la direction. L'entreprise de biotechnologie occupe désormais une place sur le marché international. Elle se spécialise dans la culture cellulaire normalisée et rentable destinée à la production de cellules souches hématopoïétiques, un secteur en forte croissance, et dans la mise au point de nouvelles technologies de cellules souches et la production de vaccins, de thérapeutiques et de technologies de diagnostic.

, qui en est le président et chef de la direction. L'entreprise de biotechnologie occupe désormais une place sur le marché international. Elle se spécialise dans la culture cellulaire normalisée et rentable destinée à la production de cellules souches hématopoïétiques, un secteur en forte croissance, et dans la mise au point de nouvelles technologies de cellules souches et la production de vaccins, de thérapeutiques et de technologies de diagnostic. Les cellules souches ont été découvertes au début des années 1960 dans le cadre des travaux scientifiques du Dr James Till et du Dr Ernest McCulloch à l'Université de Toronto .

