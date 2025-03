VANCOUVER, BC, le 6 mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé un investissement de 15,2 millions de dollars pour la construction de 36 logements locatifs à Vancouver. Le financement sera fourni sous la forme d'un prêt à faible taux d'intérêt entièrement remboursable dans le cadre du Programme de prêts pour la construction d'appartements.

L'annonce a été faite par Taleeb Noormohamed, député fédéral de Vancouver Granville, au nom de l'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, ainsi que par Tat Jang, copropriétaire de Shaughnessy Gardens.

Situé au 1037 West King Edward, l'ensemble résidentiel Shaughnessy Gardens offre en location 36 appartements et maisons en rangée aux résidents de Vancouver. Il comprendra des logements d'une, de deux et de trois chambres. Il a été achevé en 2024 et est entièrement occupé.

Renseignements sur le financement :

15 250 000 $ en prêt remboursable à faible taux d'intérêt dans le cadre du Programme de prêts pour la construction d'appartements;

374 437 $ en exonération de droits d'aménagement de la Ville de Vancouver;

3 217 563 $ sous forme de contribution financière et d'investissement foncier de Wescorp Developments.

Au Canada, la construction de logements locatifs n'a pas suivi le rythme de la croissance des villes et de la population. Par conséquent, le parc locatif existant diminue depuis des décennies et se fait vieillissant. Pour s'attaquer à ce problème, le gouvernement fédéral a lancé le Programme de prêts pour la construction d'appartements dans le but de contribuer à la construction de logements locatifs partout au pays. Il est essentiel d'accroître l'offre globale de logements locatifs pour créer des collectivités plus fortes et plus dynamiques où les gens peuvent être fiers de vivre.

Citations :

« L'ensemble résidentiel Shaughnessy Gardens représente l'avenir de l'urbanisation, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, en favorisant la vie communautaire au moyen d'espaces communs et en offrant des options de logement abordable au sein de notre collectivité. Dans le cadre d'un programme pilote d'aménagement de logements durables, cet ensemble améliore la qualité de vie des résidents et de l'ensemble de la collectivité. » - Taleeb Noormohamed, député fédéral de Vancouver Granville

« Notre rêve de construire des logements locatifs abordables dans First Shaughnessy, le district résidentiel le plus huppé et exclusif, a été réalisé malgré les opposants et le cynisme. Mais grâce au soutien de la Ville de Vancouver et de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, nous avons été en mesure de concrétiser notre rêve d'offrir un ensemble locatif qui met l'accent sur les espaces ouverts et la lumière naturelle. Des logements abordables sont disponibles dans des secteurs offrant une grande qualité de vie et bien desservis par le transport en commun et des infrastructures favorisant les déplacements à pied et à vélo. Les résidents ont un bon accès à l'emploi, à l'éducation, aux commerces et aux services ainsi qu'aux espaces publics ouverts et aux installations sociales, culturelles et récréatives. Nous croyons avoir répondu et même dépassé ces attentes pour nos locataires que nous avons accueillis dans ce quartier. » Tat Jang, copropriétaire de Shaughnessy Gardens

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En septembre 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 57,57 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 156 000 logements et la réparation de plus de 297 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

Le Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA) est doté d'une enveloppe de 55 milliards de dollars. Il offre un financement à faible coût pour soutenir la construction de plus de 131 000 logements locatifs partout au Canada d'ici 2031-2032. Le PPCA offre des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables afin d'encourager la construction d'un plus grand nombre de logements locatifs pour les personnes à revenu moyen au Canada . Ce programme a un impact positif sur le système de logement, à un coût minime pour les contribuables. Une offre stable de logements destinés à la location est essentielle pour que plus de personnes au Canada aient accès à un logement qui répond à leurs besoins. En septembre 2024, la SCHL avait engagé 20,65 milliards de dollars en prêts par l'entremise du PPCA pour soutenir la création de plus de 53 000 logements locatifs. Il fait partie des nombreux programmes et initiatives de la SNL conçus pour aider à répondre aux besoins en matière de logement dans l'ensemble du continuum du logement. Il complète d'autres initiatives de la SNL qui mettent l'accent sur le financement de logements abordables pour les ménages à faible revenu. Les améliorations apportées au PPCA annoncées dans le budget de 2024 comprennent la prolongation du programme de 2027-2028 à 2031-2032. Ces améliorations permettront aux demandeurs d'obtenir des fonds afin de créer des logements pour étudiants sur les campus et hors campus, dans le but de soutenir les établissements d'enseignement postsecondaire. Ils pourront aussi demander des fonds pour accroître l'offre de logements pour personnes âgées autonomes. Il n'y a plus d'exigences minimales relatives à l'efficacité énergétique et à l'accessibilité. En revanche, les demandeurs sont encouragés à prendre des engagements plus fermes à l'égard de l'offre de logements locatifs et de l'atteinte des résultats sociaux souhaités. La période de réception des demandes au titre de la version améliorée du programme s'est ouverte le 22 novembre.

Renseignements supplémentaires :

