NATION T'SOU-KE, BC, le 12 août 2024 /CNW/ - La Première Nation T'Sou-ke met en place un nouveau système hybride de gestion des eaux pluviales et aménage un espace vert naturalisé grâce à un investissement conjoint de plus de 1,3 million de dollars du gouvernement fédéral et de la communauté.

La province enregistre une augmentation des précipitations en raison des changements climatiques. Le financement servira à construire un système de rétention des eaux pluviales qui se déversera dans une rigole de drainage biologique, un canal végétalisé conçu pour recueillir et filtrer l'eau. Ce système interconnecté aidera la Nation T'Sou-ke à gérer naturellement les eaux de ruissellement et les eaux pluviales, ainsi qu'à accroître sa résilience aux inondations et aux sécheresses.

Ce financement servira également à créer un espace vert avec un jardin thérapeutique et une cour qui offriront aux membres de la communauté un espace de plantation.

La Nation T'Sou-ke utilise et honore depuis longtemps les terres qui l'entourent afin de protéger les membres de sa communauté. Ce projet permettra à la Nation d'utiliser les infrastructures naturelles pour accroître sa résilience face aux effets des changements climatiques, améliorer la qualité de l'environnement, pratiquer les cultures traditionnelles et offrir plus d'espaces verts à la communauté.

Citations

« L'investissement annoncé aujourd'hui montre à quel point les infrastructures naturelles sont importantes pour bâtir des collectivités résilientes, durables et dynamiques. Le projet de la nation T'Sou-ke permettra non seulement d'atténuer naturellement les effets des changements climatiques et de créer un nouvel espace vert, mais aussi d'aider la communauté à perpétuer sa tradition consistant à honorer la terre. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, des Infrastructures et des Collectivités

« Nous sommes profondément reconnaissants de l'aide financière que le gouvernement du Canada nous a accordée dans le cadre du Fonds pour les infrastructures naturelles (FIN). Ce financement nous permet d'aller de l'avant avec la construction d'un nouveau système de gestion des eaux pluviales et l'aménagement d'un espace vert pour le complexe communautaire et centre de santé (CCCS) de la Nation T'Sou-ke. Ce projet représente une étape importante de l'augmentation de la résilience de notre communauté face aux changements climatiques, en plus de favoriser la gestion de l'environnement et le développement durable. Nous attendons avec impatience l'achèvement de ce projet en décembre 2024, qui permettra d'offrir à nos membres un environnement plus sain, plus vert et plus durable. »

Comité de construction du CCCS de T'Sou-ke

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 1 000 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour les infrastructures naturelles (FIN) et la Nation T'Sou-ke fournit 326 048 $.

Le Fonds pour les infrastructures naturelles soutient des projets dans le cadre desquels on utilise des approches naturelles ou hybrides pour accroître la résilience aux changements climatiques, réduire les émissions de carbone, protéger et préserver la biodiversité et les habitats fauniques, et améliorer l'accès à la nature des Canadiens.

Parmi les infrastructures naturelles figurent entre autres les forêts urbaines, les arbres des rues, les terres humides, les digues vivantes, les rigoles de biodégradation et la restauration côtière naturalisée.

Les infrastructures hybrides intègrent des éléments d'infrastructure grise artificielle pour améliorer ou soutenir les infrastructures naturelles et/ou l'utilisation des processus écosystémiques. Parmi les exemples d'infrastructures hybrides, on trouve les toits et les murs verts, ainsi que les bassins d'orage naturalisés.

Un minimum de 10 % de l'enveloppe globale du programme sera alloué à des projets dirigés par des Autochtones.

Le financement fédéral est conditionnel à la signature de l'entente de contribution.

