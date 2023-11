MISSISSAUGA, ON, le 17 nov. 2023 /CNW/ - Plus de cinq kilomètres de nouveaux sentiers récréatifs seront construits à Mississauga grâce à un investissement de plus de 21 millions de dollars du gouvernement du Canada, de la Ville de Mississauga, de la région de Peel et de Credit Valley Conservation (CVC). Charles Sousa, secrétaire parlementaire du ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et député de Mississauga-Lakeshore, Chris Fonseca, maire par intérim de la ville de Mississauga et conseiller du quartier 3, ainsi que Stephen Dasko, conseiller du quartier 1 de la ville de Mississauga et représentant du conseil d'administration de Credit Valley Conservation, ont annoncé ce financement de l'infrastructure de transport actif dans le village de Lakeview et dans l'aire de conservation Jim Tovey Lakeview.

En cours de développement, la collectivité de Lakeview offrira de nouveaux logements, des parcs et des espaces commerciaux sur un ancien site industriel au bord du lac Ontario. CVC, l'Office de protection de la nature de Toronto et de la région ainsi que la région de Peel sont à construire l'aire de conservation Jim Tovey Lakeview, qui sera reliée à la nouvelle collectivité par le sentier riverain. Constituée de prairies, de forêts et de zones humides remises en état, la nouvelle aire de conservation préservera l'habitat pour la faune, aidera la collectivité à renforcer sa résilience aux changements climatiques et rétablira l'accès au lac pour les résidents.

Grâce au soutien du Fonds fédéral pour le transport actif, plus de cinq kilomètres de sentiers polyvalents seront construits, ainsi que deux nouvelles passerelles pour piétons en acier, une plateforme d'observation accessible, des supports à vélos, des bancs, de nouveaux aménagements paysagers, des ombrages naturels, des clôtures le long des sentiers et une vaste signalisation pour aider les gens à parcourir la collectivité et l'aire de conservation. Les nouveaux sentiers formeront un lien important entre Toronto et Mississauga, complétant ainsi le sentier riverain des Grands Lacs et prolongeant le sentier transcanadien. Ils relieront également les installations de transport public et d'autres sentiers récréatifs.

Des sentiers bien conçus sont l'une des caractéristiques importantes d'une collectivité - ils rendent les trajets plus abordables et plus agréables, tout en améliorant l'accès aux parcs, aux forêts, aux prairies et aux zones humides. La construction de ces nouveaux sentiers permettra à des millions de résidents de se rapprocher davantage de leurs collectivités et de leurs espaces verts avoisinants, de favoriser un mode de vie actif et de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Cet investissement s'inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale de transport actif du Canada, qui vise à améliorer les sentiers, les pistes cyclables et les passerelles pour piétons dans tout le pays, ainsi qu'à en construire de nouveaux. Il s'agit d'un grand pas vers l'adoption d'un mode de vie plus sain et le développement de collectivités soudées, ce qui nous permettra de bâtir un Canada mieux relié pour tous!

« L'annonce d'aujourd'hui concrétise une vision de longue date, celle d'un secteur riverain dynamique et accessible. Ce sentier riverain permettra de relier Mississauga et Toronto tout au long de l'année et offrira un espace de plein air favorisant un mode de vie actif. Notre gouvernement s'est engagé à aider les collectivités à développer les infrastructures dont elles ont besoin, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. En investissant dans un réseau de sentiers dans la collectivité réaménagée et restaurée de Lakeview et dans l'aire de conservation Jim Tovey Lakeview, nous créons un milieu plus sain et durable dont tout le monde pourra profiter. »

Charles Sousa, secrétaire parlementaire du ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et député de Mississauga-Lakeshore, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Au nom de la Ville de Mississauga et des membres du conseil municipal, nous nous réjouissons de l'annonce du financement du transport actif et nous remercions nos partenaires fédéraux pour cet investissement. Investir dans le transport actif, c'est investir dans la santé, le bien-être et l'avenir de Mississauga. En accordant la priorité aux infrastructures pour la marche et le vélo, nous créons des rues plus sûres, réduisons les embouteillages, améliorons la qualité de l'air et favorisons une ville plus connectée, plus dynamique et plus durable. C'est un investissement dans la qualité de vie de nos résidents, dans notre environnement et dans la vitalité économique à long terme de notre ville. »

Chris Fonseca, maire par intérim de la ville de Mississauga et conseiller du quartier 3

« Credit Valley Conservation est honorée et reconnaissante de recevoir le soutien du Fonds pour le transport actif du gouvernement du Canada dans le cadre du projet d'aire de conservation Jim Tovey Lakeview. Grâce à la mise en place de nouveaux réseaux de sentiers, de pistes cyclables, de sentiers et de passerelles pour piétons et du prolongement des réseaux existants, cet investissement financier permettra au public de passer au transport actif pour se déplacer entre Mississauga et Toronto et de découvrir un tout nouveau tronçon du sentier riverain des Grands Lacs sur le rivage restauré. »

Stephen Dasko, conseiller du quartier 1 de la ville de Mississauga et représentant du conseil d'administration de Credit Valley Conservation

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit plus de 21 millions de dollars dans de nouveaux sentiers pour la collectivité de Lakeview à Mississauga par l'entremise du Fonds pour le transport actif. La Ville de Mississauga fournit plus de 11 millions de dollars, tandis que la région de Peel et Credit Valley Conservation contribuent à hauteur de plus de 3,5 millions de dollars.

investit plus de 21 millions de dollars dans de nouveaux sentiers pour la collectivité de Lakeview à par l'entremise du Fonds pour le transport actif. La Ville de fournit plus de 11 millions de dollars, tandis que la région de Peel et Credit Valley Conservation contribuent à hauteur de plus de 3,5 millions de dollars. Le financement servira à soutenir deux projets d'infrastructure de transport actif à Mississauga : Prolongement du réseau du Sentier transcanadien à travers le parc riverain du village de Lakeview : la Ville de Mississauga construira 2,5 km de nouvelles pistes cyclables en vue d'étendre les possibilités de transport actif le long du secteur riverain. Aire de conservation Jim Tovey Lakeview : Credit Valley Conservation aménagera un nouveau tronçon de 3,3 km dans le sentier riverain des Grands Lacs (qui fait partie du Sentier transcanadien), ainsi que des sentiers récréatifs qui encourageront l'adoption d'un mode de transport actif dans le nouveau village de Lakeview et dans les secteurs environnants du sud de Mississauga .

Le transport actif fait référence au mouvement des personnes ou des marchandises assuré par l'activité humaine et comprend la marche, le vélo et l'utilisation d'aides à propulsion humaine ou d'aides à la mobilité hybrides, comme les fauteuils roulants, les scooters électriques, les vélos électriques, les patins à roues alignées, les raquettes à neige, les skis de fond et bien plus.

Le Fonds pour le transport actif prévoit 400 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2021, pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables, de manière à soutenir la Stratégie nationale de transport actif du Canada .

. La Stratégie nationale de transport actif du Canada est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectifs d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'améliorer les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de créer des milieux sûrs pour permettre des déplacements plus pratiques, sains, actifs, équitables et durables.

est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectifs d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'améliorer les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de créer des milieux sûrs pour permettre des déplacements plus pratiques, sains, actifs, équitables et durables. Le Fonds pour le transport actif vient compléter le plan climatique renforcé du Canada , intitulé Un environnement sain et une économie saine . Dans ce plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement permanent pour le transport en commun afin

qu'il soit possible de se déplacer de façon propre et abordable dans toutes les collectivités.

, intitulé . Dans ce plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement permanent pour le transport en commun afin qu'il soit possible de se déplacer de façon propre et abordable dans toutes les collectivités. Les infrastructures de transport actif procurent de nombreux avantages tangibles et permettent de créer de bons emplois pour la classe moyenne, de faire croître l'économie, de privilégier des modes de vie plus sains, de favoriser une meilleure équité parmi les Canadiens vulnérables, de réduire la pollution atmosphérique et sonore, ainsi que de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Il est essentiel d'investir dans des infrastructures de transport actif plus sûres pour que les personnes de tous âges et de toutes capacités puissent avoir accès aux emplois et aux services et entretenir des liens avec les membres de leur collectivité.

Le gouvernement fédéral investit 14,9 milliards de dollars sur huit ans dans des moyens de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement prévoit, à compter de 2026-2027, des fonds fédéraux à long terme et prévisibles de 3 milliards de dollars par année à l'appui des solutions en matière de transport en commun.

Depuis 2015, le gouvernement fédéral a annoncé des investissements sans précédent totalisant plus de 30 milliards de dollars pour des milliers de projets de transport en commun dans les collectivités d'un océan à l'autre.

Le financement du gouvernement fédéral est conditionnel à l'atteinte de ses obligations en matière de consultation des peuples autochtones et d'évaluation environnementale.

