BURNABY, BC, le 13 févr. 2024 /CNW/ - Les améliorations apportées au Burnaby Transit Centre (BTC), une installation d'exploitation et d'entretien divisée en deux campus, augmenteront la capacité opérationnelle grâce à un investissement combiné de plus de 44,1 millions de dollars de la part du gouvernement fédéral et de TransLink.

Annoncé par le ministre Terry Beech, le ministre Rob Fleming et le président-directeur général de TransLink, Kevin Quinn, ce projet permettra d'accroître la capacité d'entretien et de stockage du BTC pour accueillir jusqu'à 130 bus supplémentaires.

Il est essentiel d'investir dans les infrastructures de transport en commun pour faire croître l'économie, réduire la pollution atmosphérique et créer des collectivités inclusives, où chacun profite d'un accès égal aux services publics et à des possibilités d'emploi.

Le financement permettra de redistribuer les fonctions du BTC entre les campus nord et sud et de transférer certaines fonctions sur un site extérieur, les campus actuels ayant atteint leur capacité d'accueil. Pour permettre ces changements, des améliorations seront apportées aux deux campus et au site extérieur, notamment la démolition d'un complexe existant, la construction de nouveaux locaux d'entretien et la rénovation des installations.

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la vision des maires de Metro Vancouver, du plan d'investissement de TransLink et des objectifs environnementaux communs en veillant à ce que les infrastructures de transport en commun répondent aux besoins de la collectivité afin de favoriser la fréquentation et de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Citations

« L'investissement d'aujourd'hui va au-delà de la rénovation du Burnaby Transit Centre, en vue de mieux soutenir les services de TransLink. L'augmentation de la capacité opérationnelle du BTC encouragera la fréquentation des transports en commun à Metro Vancouver et permettra aux habitants d'accéder plus facilement aux services de première nécessité et aux possibilités qui s'offrent à eux. Les investissements dans les infrastructures de transport en commun sontavantageux pour les collectivités, car ils améliorent les liaisons entre les lieux de résidence et les destinations des usagers . »

L'honorable Terry Beech, ministre des Services aux citoyens et député de Burnaby-Nord--Seymour, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'augmentation du nombre de centres de transport en commun dans la région métropolitaine de Vancouver permet au réseau de transport en commun de se développer en même temps que ces collectivités. Les habitants disposeront bientôt de centres de transport en commun qui pourront répondre aux besoins futurs, créer de nouveaux emplois et continuer d'offrir des options de transport en commun rapides et pratiques. »

L'honorable Rob Fleming, ministre des Transports et de l'Infrastructure de la C.-B.

« Les investissements dans les infrastructures de transport en commun constituent la première étape importante vers l'amélioration des services d'autobus à Metro Vancouver. Nous remercions les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique d'avoir investi dans cet important projet d'infrastructure, et nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration afin d'investir et d'étendre les services de transport en commun dans l'ensemble de Metro Vancouver. »

Kevin Quinn, président-directeur général de TransLink

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 17 647 000 $ pour ce projet dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada Infrastructure Program. La contribution de TransLink s'élève à 26 470 000 $.

Ce volet soutient la construction, le prolongement et l'amélioration de réseaux de transport en commun urbains et ruraux.

Les investissements dans le transport en commun permettent d'aider les Canadiens à se rendre là où ils doivent aller, de créer de nouveaux emplois dans les secteurs de la construction et de la fabrication, de réduire la pollution et de contribuer à rendre la vie plus abordable.

En comptant l'annonce d'aujourd'hui, 55 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été financés en Colombie-Britannique dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun, pour une contribution fédérale totalisant plus de 2,03 milliards de dollars et une contribution provinciale totale de près de 3,13 milliards de dollars.

Le gouvernement fédéral investira 14,9 milliards de dollars sur les huit prochaines années pour un transport en commun fiable, rapide, abordable et propre. Ce montant comprend 3 milliards de dollars par année en financement fédéral permanent et prévisible pour le transport en commun, qui sera disponible à partir de 2026-2027 pour soutenir des solutions en matière de transport en commun.

Depuis 2015, le gouvernement fédéral a annoncé des investissements sans précédent de plus de 30 milliards de dollars dans des milliers de projets liés au transport en commun dans des collectivités de tout le pays.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales qui pèsent sur les eaux et les terres.

