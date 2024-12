YELLOWKNIFE, NT, le 12 déc. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, et R.J. Simpson, premier ministre des Territoires du Nord-Ouest, ont annoncé la conclusion d'une entente visant à soutenir les personnes en situation d'itinérance hors refuge à Yellowknife.

Ce partenariat aidera à atténuer les problèmes de capacité identifiés par les exploitants de refuges locaux, à régler la question des campements, ainsi qu'à trouver des logements pour les personnes qui dorment dans des tentes, grâce à une approche fondée sur les droits de la personne et le droit au logement.

Le financement fourni pour cette entente fait partie de l'engagement de 250 millions de dollars du gouvernement fédéral, prévu dans le budget de 2024, pour s'attaquer au problème urgent des campements et de l'itinérance hors refuge partout au Canada. Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest allouera un financement équivalent à l'investissement fédéral de 1 million de dollars sur deux ans.

À court terme, les Territoires du Nord-Ouest fourniront des places supplémentaires dans les refuges afin que les personnes dans le besoin puissent avoir accès à un lieu chauffé et sécuritaire pendant les mois d'hiver. À moyen et à long terme, ils travailleront à accroître le nombre de logements de transition et de logements supervisés pour les personnes à risque d'être en situation d'itinérance ou qui sortent de l'itinérance sur l'ensemble du territoire.

Cette entente s'appuie sur des programmes existants tels que Vers un chez-soi, dans le cadre duquel le gouvernement fédéral investit 5 milliards de dollars sur neuf ans pour lutter contre l'itinérance.

La crise du logement au Canada ne peut être résolue par un seul ordre de gouvernement, un seul fournisseur de services ou un seul constructeur d'habitations agissant seul. La collaboration est essentielle pour lutter efficacement contre les campements et l'itinérance hors refuge dans nos collectivités. Ce partenariat entre les gouvernements fédéral et territorial marque un progrès considérable dans les efforts déployés pour mettre fin à l'itinérance hors refuge à Yellowknife et faire en sorte que tous les résidents aient accès à un logement.

Citations

« Notre gouvernement est déterminé à mettre fin à l'itinérance en aidant les citoyens les plus vulnérables à trouver un logement sûr et abordable. Tandis que les espaces publics deviennent des refuges pour un trop grand nombre de personnes, il est essentiel que nous nous unissions pour apporter de véritables changements. Grâce à des investissements et à des partenariats stratégiques, nous améliorerons les services de soutien et travaillerons sans relâche pour éliminer l'itinérance chronique au Canada. »

Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Cette entente conclue avec le gouvernement fédéral permet non seulement de fournir un abri immédiat, mais aussi des services de soutien essentiels qui peuvent aider les personnes à atteindre une meilleure stabilité et une plus grande autonomie. Notre gouvernement s'est engagé à faire en sorte que la population ait accès à un logement sûr, ainsi qu'à des services de soutien essentiels à leur rétablissement. La lutte contre l'itinérance nécessite une collaboration, et ce partenariat marque un progrès considérable dans les efforts qui sont déployés. »

R.J. Simpson, premier ministre des Territoires du Nord-Ouest

Faits en bref

Ce financement vient compléter les investissements fédéraux réalisés dans le cadre de l'initiative Vers un chez-soi : la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance, dont l'objectif est de fournir du financement et du soutien aux collectivités urbaines, autochtones, territoriales, rurales et éloignées pour les aider à répondre à leurs besoins locaux en matière d'itinérance.

Dans le cadre de Vers un chez-soi : la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance, on a alloué un montant totalisant environ 34,9 millions de dollars pour la période de 2019‑2020 à 2027-2028 aux Territoires du Nord-Ouest, ce qui ne tient pas compte des allocations supplémentaires prévues dans le budget de 2024. La Ville de Yellowknife est l'entité communautaire responsable de l'administration du financement au titre du volet Itinérance dans les territoires de Vers un chez-soi à Yellowknife (environ 21 millions de dollars) de 2019-2020 à 2027-2028. À l'extérieur de la capitale, le financement au titre du volet Itinérance dans les territoires (environ 3,4 millions de dollars) est administré par Logement, Infrastructures et Collectivités Canada au moyen d'un modèle de mise en œuvre partagée servant à financer des projets individuels de 2019-2020 à 2027-2028. Les responsables de Vers un chez-soi collaborent étroitement avec la Société d'habitation du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest pour aider à identifier les projets. Vers un chez-soi fournit également un financement fondé sur les distinctions (environ 10,5 millions de dollars) disponible de 2019-2020 à 2027-2028 aux Premières Nations et aux signataires de traités modernes dans les Territoires du Nord-Ouest afin de soutenir des programmes de lutte contre l'itinérance culturellement adaptés qui répondent aux besoins spécifiques des personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir.

Depuis 2015, le gouvernement fédéral a aidé près de deux millions de Canadiens à se trouver un logement.

Dans le cadre de la stratégie Un chemin vers chez-soi, les Territoires du Nord-Ouest s'efforcent de rendre l'itinérance rare, brève et non récurrente en reconnaissant le logement comme un droit et en veillant à ce que chacun ait accès au soutien dont il a besoin pour réussir à se loger.

Un chemin vers chez-soi vise à augmenter le nombre de logements de transition et de logements supervisés sur l'ensemble du territoire afin de commencer à combler les lacunes dans le secteur du logement dans le Nord.

La stratégie définit une approche pangouvernementale qui met l'accent sur l'intégration des services, l'établissement de partenariats solides avec les collectivités et des mesures permettant de veiller à ce que les programmes et les politiques visent à prévenir l'itinérance plutôt qu'à seulement y répondre.

Une partie du financement prévu dans cette entente a été utilisée pour l'initiative On-the-Land Camp. Cette initiative permet d'héberger jusqu'à 30 personnes dans un environnement axé sur l'abstinence.

Liens connexes

Vers un chez-soi : la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance

Stratégie nationale sur le logement du Canada

Plan du Canada sur le logement

Un chemin vers chez-soi - la stratégie de lutte contre l'itinérance des Territoires du Nord-Ouest

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Sofia Ouslis, Attachée de presse, [email protected]; Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Attaché de presse, Communications du Cabinet, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, [email protected]