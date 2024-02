TRAIL, BC, le 15 févr. 2024 /CNW/ - Le centre de transport en commun de Trail, qui fait partie du réseau de transport en commun de West Kootenay, sera rénové et agrandi grâce à un investissement conjoint de plus de 3,07 millions de dollars des gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique, ainsi que du district régional de Kootenay Boundary.

Grâce à ce projet annoncé par le ministre Harjit S. Sajjan, la ministre Katrine Conroy, la mairesse Colleen Jones, et la PDG de BC Transit, Erinn Pinkerton, le centre de transport en commun sera prêt à accueillir de nouvelles lignes d'autobus et des services élargis pour répondre à la croissance de la collectivité et à l'augmentation du nombre d'usagers.

L'installation élargie comprendra six aires de stationnement en béton pouvant accueillir des autobus de capacité standard. Cette modernisation du centre de transport en commun permettra d'y améliorer les processus d'arrivée et de départ, et de soutenir ainsi les futures augmentations du nombre d'usagers. Les améliorations comprennent de nouveaux abribus, des bancs, l'éclairage des abribus, des supports à bicyclettes et des toilettes pour les employés des services de transport en commun. De plus, des travaux d'élargissement des trottoirs, de resurfaçage des rues et de peinture des passages pour piétons seront effectués pour améliorer la sécurité et l'accessibilité.

Investir dans les infrastructures de transport en commun permet de créer des collectivités plus inclusives et d'améliorer la qualité de vie des usagers des services de transport en commun, en veillant à ce que toute la population soit reliée au logement, à l'emploi, aux services, aux installations et à l'ensemble de la collectivité.

« Investir dans les infrastructures de transport en commun contribue de manière significative à améliorer le confort et la qualité de vie, tant des navetteurs que des opérateurs de transport. Cela permet non seulement de rendre le transport plus sûr et plus accessible, mais aussi d'anticiper les besoins liés à la croissance de la collectivité et à l'augmentation de la demande de services. »

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les résidents de Trail auront bientôt accès à un réseau de transport en commun élargi qui desservira et reliera mieux leur collectivité. Cet investissement dans le transport en commun permettra d'offrir plus de choix en matière de transport en commun et d'en garantir l'accessibilité à ceux qui en ont besoin. La province est fière de s'associer au gouvernement fédéral et à BC Transit pour réaliser ce projet important et vital pour la population de la Colombie-Britannique. »

L'honorable Katrine Conroy, ministre des Finances de la C.-B.

« Notre collectivité s'agrandit, et il en va de même pour nos besoins en matière d'options de transport inclusives. Nous sommes reconnaissants du soutien financier des gouvernements fédéral et provincial, ainsi que de BC Transit et du service de transport en commun du district régional de Kootenay Boundary. Ce projet permettra d'améliorer la sécurité et l'accessibilité entre le centre-ville de Trail et les communautés voisines. »

Colleen Jones, mairesse de la Ville de Trail

« BC Transit est heureux d'obtenir un financement qui permettra d'agrandir et de moderniser le centre de transport en commun de Trail afin de mieux répondre aux besoins de la région en pleine croissance. Une fois les travaux achevés, les passagers pourront passer plus efficacement, plus facilement et plus confortablement d'un autobus à l'autre, et les opérateurs de transport en commun disposeront d'un endroit où prendre des pauses pendant leurs quarts de travail. Le Trail Exchange est un carrefour important pour les navetteurs, usagers du réseau de transport en commun de West Kootenay, et nous remercions nos partenaires financiers pour leur contribution à ce formidable projet. »

Erinn Pinkerton, présidente-directrice générale de BC Transit

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 1 231 359 $ dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement provincial investit 1 231 359 $ tandis que la contribution du District régional de Kootenay Boundary s'élève à 615 679 $. BC Transit reçoit et administre le financement octroyé par les trois ordres de gouvernement.

Ce volet soutient la construction, le prolongement et l'amélioration de réseaux de transport en commun urbains et ruraux.

Les investissements dans le transport en commun permettent d'aider les Canadiens à se rendre là où ils doivent aller, de créer de nouveaux emplois dans les secteurs de la construction et de la fabrication, de réduire la pollution et de rendre la vie plus abordable.

En comptant l'annonce d'aujourd'hui, plus de 55 projets d'infrastructure ont été annoncés en Colombie-Britannique dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun, pour une contribution fédérale totale de plus de 2,03 milliards de dollars et une contribution provinciale totale de près de 3,12 milliards de dollars.

Le gouvernement fédéral investira 14,9 milliards de dollars sur les huit prochaines années pour un transport en commun fiable, rapide, abordable et propre. Ce montant comprend 3 milliards de dollars par année en financement fédéral permanent et prévisible pour le transport en commun, qui sera disponible pour soutenir des solutions en matière de transport en commun à partir de 2026-2027.

Depuis 2015, le gouvernement fédéral a annoncé des investissements sans précédent de plus de 30 milliards de dollars dans des milliers de projets liés au transport en commun dans des collectivités de tout le pays.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales qui pèsent sur les eaux et les terres

