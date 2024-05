OTTAWA, ON, le 16 mai 2024 /CNW/ - Le Canada et l'Ontario travaillent de concert à la protection et à la conservation de la biodiversité, des habitats et des espèces en péril en Ontario en augmentant la superficie des parcs qui protègent l'habitat du caribou, en soutenant la science et en investissant dans la conservation et le rétablissement du caribou.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, et l'honorable Andrea Khanjin, ministre de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l'Ontario, ont annoncé les avancées suivantes au regard de la conservation du caribou.

Financement afin de poursuivre la mise en œuvre de l'Accord Canada-Ontario sur la conservation du caribou :

Le gouvernement du Canada est heureux d'annoncer un investissement de 29 millions de dollars destiné à la mise en place de mesures de conservation en Ontario. Dans le cadre de cet engagement, le Canada et l'Ontario ont consacré un montant total combiné de près de 70 millions de dollars à la mise en œuvre de l'accord de conservation sur une période de cinq ans (2022-2027). Le financement fédéral supplémentaire permettra à l'Ontario de continuer à s'appuyer sur les progrès initiaux décrits dans le premier rapport annuel et d'améliorer les mesures de conservation.

Publication du rapport annuel 2022-2023 sur l'Accord Canada-Ontario sur la conservation du caribou :

En mars, l'Ontario a publié le premier rapport annuel détaillant les avancées de la mise en œuvre de l'accord de conservation quinquennal entre avril 2022 et avril 2023. En collaboration avec le gouvernement du Canada, l'Ontario a progressé sur les 13 mesures de conservation de l'accord, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre du suivi des populations de caribous dans les aires de répartition prioritaires, le renforcement de la protection, l'élaboration d'un plan scientifique relatif au caribou en Ontario, le financement de projets d'intendance et le respect de l'engagement d'examiner, d'affiner et de valider les approches existantes et les solutions de rechange fondées sur les données probantes afin de maintenir ou de rétablir des populations locales autosuffisantes du caribou boréal.

Nouveau programme de suivi des données provinciales :

Dans le cadre de l'accord de conservation, l'Ontario s'est engagé à élaborer et à mettre en œuvre un programme de suivi continu pour toutes les aires de répartition du caribou boréal dans la province. Dans le cadre de son programme de suivi du caribou boréal, l'Ontario a réalisé des relevés aériens dans quatre aires de répartition en 2023 (Kesgami, Kinloch, Brightsand et Churchill), et dans deux aires de répartition en 2024 (Berens et Sydney). Disponible en ligne, le rapport de synthèse sur le suivi de la première année présente les résultats des relevés aériens pour les aires de répartition étudiées en 2023.

Nouveau rapport d'évaluation scientifique :

Un groupe d'experts composé de scientifiques du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial, du milieu universitaire, de l'industrie et de ses secteurs ainsi que d'organisations non gouvernementales, a examiné les données scientifiques qui sous-tendent chacun des cadres de gestion du caribou boréal du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial. Nous remercions le groupe d'experts pour sa précieuse contribution à ce processus. La publication du rapport d'évaluation scientifique aujourd'hui est une étape importante dans la mise en œuvre de l'accord de conservation fédéral-provincial, en particulier l'engagement d'examiner les approches existantes et les solutions de rechange fondées sur des données probantes pour la conservation du caribou.

Conformément aux recommandations du rapport d'évaluation scientifique, l'Ontario s'emploie à :

Approfondir sa compréhension des populations de caribous en réalisant davantage d'activités de suivi et en élaborant et en mettant en œuvre un plan des connaissances sur le caribou boréal.

Créer des modèles et des mesures incitatives pour encourager la mise en commun des connaissances, par la mise en œuvre du plan des connaissances et du Programme d'intendance pour la conservation du caribou.

Déterminer des mesures de gestion efficaces, par exemple en évaluant les moyens de restaurer l'habitat du caribou, ainsi que par l'intermédiaire de la révision décennale prévue du « Forest Management Guide for Boreal Landscapes » (ou « Boreal Landscape Guide », soit le guide de gestion forestière pour les paysages de la forêt boréale, en anglais seulement).

L'Ontario et le Canada se sont engagés à mettre en place une gestion adaptative de la conservation du caribou et continueront à collaborer pour examiner les recommandations du rapport d'évaluation scientifique afin de s'appuyer sur celles-ci pour peaufiner la mise en œuvre de l'accord de conservation.

L'agrandissement des parcs provinciaux pour favoriser la conservation du caribou boréal :

L'Ontario propose d'accroître la superficie de deux zones protégées, dans le cadre de l'Accord sur la conservation du caribou. L'approbation de ces propositions permettrait d'ajouter jusqu'à 44 000 hectares supplémentaires (près de 109 000 acres) aux parcs provinciaux existants, soit l'équivalent de la moitié de la superficie du comté de Prince Edward. Ces propositions devraient être mises en œuvre dès 2025.

Le gouvernement du Canada se réjouit à la perspective de pouvoir examiner au cours des prochaines années les progrès accomplis par l'Ontario, à mesure que s'intensifiera la dynamique de mise en œuvre des nombreuses mesures de conservation prévues par l'accord fédéral-provincial.

Citations

« Le caribou boréal est une espèce emblématique. La santé des hardes du caribou boréal est le reflet de la santé de toute la forêt boréale. C'est pourquoi le Canada et l'Ontario travaillent ensemble, en investissant dans la protection et la restauration d'habitats essentiels pour des espèces prioritaires telles que le caribou boréal, et en tenant compte des conseils scientifiques avisés fournis par le groupe d'experts. Je me réjouis à l'idée de poursuivre notre collaboration avec l'Ontario en vue de protéger et de conserver cette espèce qui nous est chère, pour les générations actuelles et à venir. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« L'engagement de l'Ontario de consacrer près de 35 millions de dollars sur cinq ans à la conservation et au rétablissement du caribou est l'investissement le plus important consacré à l'espèce dans l'histoire de l'Ontario. Nous continuerons à travailler avec nos partenaires, en nous appuyant sur les avis scientifiques du récent rapport d'évaluation et sur le savoir traditionnel autochtone, afin de mettre en œuvre cet accord et de prendre des mesures significatives pour protéger cette espèce vitale ».

- L'honorable Andrea Khanjin, ministre de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l'Ontario

Faits en bref

L' Ontario abrite environ 20 p. 100 des aires de répartition du caribou boréal du Canada (environ 5 000 individus).

abrite environ 20 p. 100 des aires de répartition du caribou boréal du Canada (environ 5 000 individus). En Ontario , 140 parcs provinciaux et réserves de conservation protègent collectivement plus de 11,2 millions d'acres d'habitat du caribou, soit environ la superficie combinée des lacs Érié et Ontario .

, 140 parcs provinciaux et réserves de conservation protègent collectivement plus de 11,2 millions d'acres d'habitat du caribou, soit environ la superficie combinée des lacs Érié et . Le Canada et l' Ontario ont collaboré à la création de groupes de travail composés de représentants de l' Ontario et du Canada, et l' Ontario a mis en place une équipe chargée d'élaborer des stratégies de mobilisation et des plans de mise en œuvre pour soutenir chaque mesure de conservation prévue par l'accord de conservation.

et l' ont collaboré à la création de groupes de travail composés de représentants de l' et du Canada, et l' a mis en place une équipe chargée d'élaborer des stratégies de mobilisation et des plans de mise en œuvre pour soutenir chaque mesure de conservation prévue par l'accord de conservation. En adoptant le Cadre mondial de la biodiversité, le gouvernement du Canada s'est engagé à conserver 30 p. 100 des zones terrestres et des eaux du pays d'ici 2030.

Depuis 1937, le caribou des bois apparaît sur la pièce de 25 cents du Canada, à l'exception de quelques années, notamment en 2010, l'année des Jeux olympiques et en 1967, l'année du centenaire.

Liens connexes

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Renseignements: Personnes-ressources, Kaitlin Power, Attachée de presse principale et conseillère en communications, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected] ; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected] ; Corey Michaels, Bureau de la ministre - Ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l'Ontario, [email protected] ; Gary Wheeler, Direction générale des communications - Ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l'Ontario, 416-314-6666, [email protected]