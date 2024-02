TORONTO, le 17 févr. 2024 /CNW/ - Grâce à un investissement conjoint de plus de 1,4 million de dollars, le Centre culturel canado-tibétain fera l'objet de travaux de rénovation qui lui permettront de créer des espaces supplémentaires pour ses programmes, ainsi que de rendre l'installation plus efficace sur le plan énergétique.

Cet investissement a été annoncé par le député James Maloney et Sonam Lankar, président du Centre culturel canado-tibétain.

Le Centre culturel canado-tibétain offre des programmes et des services qui profitent à des milliers de visiteurs chaque année, y compris des jeunes et des personnes âgées. Ce projet consiste à subdiviser la salle communautaire du centre de manière à créer sept nouvelles salles où l'on pourra offrir divers programmes et activités, notamment des programmes parascolaires, des cours de langue, de danse et de musique, ainsi que des ateliers de leadership pour les jeunes. Le projet permettra également d'aménager de nouvelles aires d'entreposage et d'améliorer l'efficacité énergétique du bâtiment, notamment grâce au remplacement des systèmes d'éclairage obsolètes par des dispositifs d'éclairage DEL à haute efficacité énergétique, ainsi qu'à l'installation de robinets et de systèmes de chasse d'eau automatiques dans les toilettes, ce qui contribuera à réduire les coûts énergétiques et l'impact du centre sur l'environnement. Ces améliorations devraient permettre de diminuer la consommation d'énergie de l'installation d'environ 39,3 pour cent et de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 32 tonnes par année.

Citations

« En tant que société multiculturelle, le Canada tire sa force des divers peuples qui y résident. Il est possible de favoriser une société inclusive grâce aux espaces que nous occupons, où nous pouvons nous réunir pour apprendre, ainsi que pour partager et apprécier les idées, les origines et les modes de vie qui nous rendent uniques. En collaborant avec le Centre culturel canado-tibétain, le gouvernement fédéral contribue à renforcer la collectivité et l'environnement. »

James Maloney, secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada, et député d'Etobicoke-Lakeshore, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'investissement dans la modernisation du Centre culturel canado-tibétain aura des retombées au-delà de l'aspect matériel. Il favorisera le progrès dans l'ensemble de la communauté en offrant plus d'espace pour que les personnes de tous âges puissent se réunir pour faire progresser et promouvoir la langue et la culture tibétaine. Je ne vois pas de meilleur moment que le Losar pour célébrer le début de ce projet emballant. Losar Tashi Delek ! »

L'honorable Arif Virani, ministre de la Justice, procureur général du Canada et député de Parkdale--High Park

« Le financement fédéral annoncé aujourd'hui est essentiel pour le Centre culturel canado-tibétain puisqu'il nous permettra d'améliorer directement notre capacité à répondre aux besoins uniques et variés de la communauté. Cet investissement dans les infrastructures soutient notre engagement de longue date qui consiste à améliorer les espaces communautaires afin qu'ils continuent d'être accessibles, polyvalents et efficaces sur le plan énergétique. Ensemble, nous bâtissons un avenir plus durable, plus dynamique et plus inclusif pour tous. »

Sonam Lankar, président du Centre culturel canado-tibétain

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 1 009 648 $ dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) et le Centre culturel canado-tibétain investit 405 000 $.

Le programme BCVI vise à améliorer les lieux où les Canadiens travaillent, apprennent, se divertissent, vivent et se réunissent en réduisant la pollution, en réduisant les coûts et en soutenant des milliers de bons emplois. Grâce aux améliorations écologiques et à d'autres travaux effectués dans les bâtiments communautaires publics existants, et grâce aux nouvelles constructions dans les collectivités mal desservies, le programme BCVI aide à faire en sorte que les installations communautaires soient inclusives et accessibles, et à ce qu'elles aient une longue durée de vie, en plus d'aider le Canada à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050.

à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050. Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Le programme BCVI a été créé à l'appui du Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques.

Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

