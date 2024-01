SAINT JOHN, NB, le 16 janv. 2024 /CNW/ - Les résidents de Saint John auront bientôt un meilleur accès par transport actif au secteur riverain, au quartier commercial et aux destinations touristiques de la ville grâce au projet de prolongement du sentier du Passage du port, qui fait l'objet d'un investissement conjoint de 1 495 000 $ du gouvernement du Canada et de la Ville de Saint John.

Annoncé par le député Wayne Long et la mairesse Donna Reardon, ce projet permettra d'offrir aux usagers des options de transport actif plus rapides et plus sûres.

Les investissements dans le transport actif sont essentiels pour aider les Canadiens à mener une vie active et saine et à avoir des options de transport écologiques et abordables. Les réseaux de sentiers polyvalents permettent aux gens de faire de l'exercice chaque jour sur le chemin du travail ou de l'école ou de rejoindre un rassemblement, tout en favorisant l'équité sociale parmi les collectivités vulnérables et en réduisant l'empreinte carbone des Canadiens.

Le financement annoncé aujourd'hui permettra d'ajouter un nouveau tronçon au Passage du port, appelé « Cove », un sentier principalement hors rue reliant diverses parties de la ville. Il offrira un itinéraire plus court entre l'est et le bas-quartier ouest de la ville, ce qui rendra le transport actif plus sûr et plus accessible pour les piétons, les cyclistes et les utilisateurs d'autres moyens de transport.

Cet investissement s'inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale de transport actif du Canada, qui vise à améliorer les sentiers, les pistes cyclables et les passerelles pour piétons dans tout le pays, ainsi qu'à en construire de nouveaux. Il s'agit d'un grand pas vers l'adoption d'un mode de vie plus sain et le développement de collectivités soudées, ce qui nous permettra de bâtir un Canada mieux relié pour tous!

Citations

« Les sentiers du Passage du port sont essentiels non seulement pour les usagers du transport actif, mais aussi en tant que liens unissant les quartiers. Le projet Cove permettra de faciliter l'accès au bas‑quartier ouest et améliorera son accessibilité. Il aidera à créer un réseau de sentiers plus durable tout en favorisant une collectivité plus saine et plus accessible pour tous. »

Wayne Long, député de Saint John-Rothesay, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Cet investissement stratégique permettra d'améliorer les possibilités de transport actif pour les résidents, créant ainsi une ville plus durable et plus accessible. Le Passage du port offre actuellement aux résidents et aux visiteurs plusieurs sentiers côtiers interreliés et des vues magnifiques sur notre port. Le prolongement du sentier Cove permettra de créer un raccordement sûr et rapide entre le centre-ville et le bas-quartier ouest, ce qui permettra aux piétons, aux cyclistes et aux utilisateurs de toutes les formes de transport actif de se déplacer plus facilement dans notre ville. Nous sommes reconnaissants de pouvoir maintenir notre partenariat avec le gouvernement fédéral tandis que nous continuons à élargir les options dont disposent les gens pour se déplacer à Saint John. »

Donna Reardon, mairesse de la Ville de Saint John

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 813 540 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA), et la contribution de la Ville de Saint John s'élève à 681 460 $.

s'élève à 681 460 $. Le transport actif fait référence au mouvement des personnes ou des marchandises assuré par l'activité humaine. Cela comprend la marche, le vélo et l'utilisation d'aides à propulsion humaine ou d'aides à la mobilité hybrides, comme les fauteuils roulants, les scooters électriques, les vélos électriques, les patins à roues alignées, la raquette, les skis de fond et bien plus.

Le gouvernement fédéral investit des milliards de dollars afin de fournir un financement fédéral prévisible pour le transport en commun, qui sera disponible pour soutenir des solutions de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres à partir de 2026- 2027. Cet investissement comprend 400 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2021 dans le cadre du Fonds pour le transport actif, afin de rendre les déplacements par transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables.

investissement comprend 400 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2021 dans le cadre du Fonds pour le transport actif, afin de rendre les déplacements par transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables. La Stratégie nationale de transport actif est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectifs d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, tout en créant des environnements sûrs pour permettre des déplacements plus pratiques, sains, actifs, équitables et durables.

Le Fonds pour le transport actif vient compléter le plan climatique renforcé du Canada , Un environnement sain et une économie saine. Dans ce plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun afin qu'il soit possible de se déplacer de façon propre et abordable dans toutes les collectivités.

, Un environnement sain et une économie saine. Dans ce plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun afin qu'il soit possible de se déplacer de façon propre et abordable dans toutes les collectivités. Les infrastructures de transport actif procurent de nombreux avantages tangibles et permettent de créer de bons emplois pour la classe moyenne, renforcer l'économie, favoriser des modes de vie plus sains, favoriser une meilleure équité parmi les Canadiens vulnérables, réduire la pollution atmosphérique et sonore, et diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Il est essentiel d'investir dans des infrastructures de transport actif plus sûres pour que les personnes de tous âges et de toutes capacités puissent avoir accès aux emplois et aux services, et entretenir des liens avec les membres de leur collectivité.

Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir des collectivités inclusives.

Le financement du gouvernement fédéral est conditionnel à l'atteinte de ses obligations en matière de consultation des peuples autochtones et d'évaluation environnementale.

Le financement fédéral est conditionnel à la signature d'une entente de financement.

Liens connexes

Le Fonds pour le transport actif

https://www.infrastructure.gc.ca/trans/index-fra.html

Stratégie nationale de transport actif

https://www.infrastructure.gc.ca/trans/active-strat-actif-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures au Nouveau-Brunswick

Infrastructure Canada - Les infrastructures au Nouveau-Brunswick

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Micaal Ahmed, Gestionnaire, communications, Cabinet du Ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-598-3920, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Erin White, Directrice des communications, Ville de Saint John, [email protected]