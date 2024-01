MIRAMICHI, NB, le 12 janv. 2024 /CNW/ - Des mesures sont mises en place pour sécuriser les berges de la rivière Miramichi, grâce à un investissement combiné de plus de 2,1 millions de dollars du gouvernement du Canada et de la Ville de Miramichi. Annoncé par le ministre Sean Fraser et le maire Adam Lordon, ce projet aidera Miramichi à atténuer l'érosion des berges de la rue Water.

La détérioration graduelle du littoral a déstabilisé cette zone et rendu la berge vulnérable aux tempêtes futures et aux changements climatiques. La remise en état de la berge permettra d'assurer la sécurité et la fonctionnalité de la rue Water, protégeant ainsi les infrastructures essentielles et le bien-être socio-économique et environnemental de la communauté.

Les investissements effectués aujourd'hui dans les mesures d'adaptation auront d'importantes retombées économiques plus tard. Chaque dollar investi dans l'adaptation et la préparation aux catastrophes liées au climat peut rapporter entre 13 et 15 dollars de bénéfices.

Citations

« La sécurité publique est une priorité pour notre gouvernement. Les investissements dans les mesures de stabilisation des pentes de la rue Water montrent que nous sommes déterminés à gérer les risques et à protéger les communautés de l'érosion des berges due aux grands vents, aux vagues et aux impacts de tempêtes.»

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Ce travail de protection des berges le long de la rivière Miramichi nous permet d'éviter que notre route ne soit endommagée par une érosion accrue. Cet investissement permet d'éviter que notre infrastructure ne soit touchée par les tempêtes causées par les changement climatiques. »

Adam Lordon, maire de Miramichi

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 841 789 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC), tandis que la ville de Miramichi investit 1 262 683 $.

Le Fonds soutient les projets qui prévoient la construction de nouvelles infrastructures publiques ou la modification ou la consolidation d'infrastructures existantes qui aident les collectivités à résister aux catastrophes naturelles et aux risques liés au climat.

Le fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC) a été lancé pour la première fois en 2018, avec un engagement de financement de 2 milliards de dollars sur 10 ans. Dans le budget 2021, un montant supplémentaire de 1,375 milliard de dollars sur 12 ans a été annoncé.

Le 24 novembre 2022, le gouvernement fédéral a publié la Stratégie nationale d'adaptation du Canada : Bâtir des collectivités résilientes et une économie forte , dont l'objectif est de verser 1,6 milliard de dollars de nouveaux fonds fédéraux pour aider les collectivités canadiennes à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs.

, dont l'objectif est de verser 1,6 milliard de dollars de nouveaux fonds fédéraux pour aider les collectivités canadiennes à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs. Dans le cadre du Plan d'action pour l'adaptation, qui a été publié parallèlement à la Stratégie nationale d'adaptation, le FAAC a reçu une somme additionnelle de 489,1 millions de dollars.

Depuis 2018, le gouvernement fédéral a engagé près de 3,8 milliards de dollars dans le cadre du FAAC.

Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir des collectivités inclusives.

