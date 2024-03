TORONTO, le 1er mars 2024 /CNW/ - Après un investissement fédéral et municipal conjoint de 150 millions de dollars, on va de l'avant avec la construction du nouveau centre communautaire de Lawrence Heights qui abritera des services récréatifs et de garde d'enfants.

Annoncé par le député Marco Mendicino, la mairesse Oliva Chow, la mairesse adjointe Jennifer McKelvie, et le maire adjoint Mike Colle, ce projet permettra la construction d'un nouveau centre communautaire écoénergétique qui remplacera l'installation actuelle du quartier Lawrence Heights.

Conçue pour minimiser les émissions de carbone, l'installation comprendra deux piscines; un gymnase double avec une piste de course surélevée; des studios de mise en forme, de danse et d'aérobie; des salles de poids et haltères et de conditionnement; des salles polyvalentes; une cuisine communautaire; et un espace pour un bureau des services sociaux. Des éléments de conservation des lieux autochtones seront aussi inclus dans la conception. En tant que centre dynamique pour les activités communautaires.

L'installation desservira plus de 48 000 personnes. Elle fait partie intégrante du projet de modernisation de la Toronto Community Housing Corporation, au sein de la collectivité qui vise à transformer le voisinage entre autres grâce à la reconstruction de logements abordables.

Citations

« L'annonce historique de financement fédéral faite aujourd'hui dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs permettra la construction d'un nouveau centre communautaire à Lawrence Heights, l'une des plus grandes communautés de logements sociaux au Canada. Ce nouveau centre communautaire sera axé sur les résidents. Il offrira une multitude de services et créera un espace sécuritaire et inclusif. La revitalisation de nos quartiers est une priorité importante pour le gouvernement fédéral, et notre investissement dans ce projet contribuera à améliorer la qualité de vie de la communauté.»

L'honorable Marco Mendicino, député de Eglinton--Lawrence, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« C'est un formidable exemple de la façon dont le gouvernement fédéral et les administrations municipales peuvent s'unir et travailler à améliorer les collectivités et les possibilités de loisirs qui sont si importantes pour la santé et le bien-être de nos résidents. Nous tenons à remercier le gouvernement fédéral pour son importante contribution qui permettra de construire un magnifique centre communautaire de loisirs et de garde d'enfants qui servira pour de nombreuses générations. »

Olivia Chow, mairesse de la Ville de Toronto

« Je suis heureux de savoir que cette collectivité aura accès à cette belle nouvelle installation polyvalente à haut rendement. Alors que ce voisinage continue de croître et de se transformer, il est essentiel que les résidents locaux aient accès à une installation moderne dont ils ont besoin et qu'ils méritent. Cela permettra d'offrir de nouveaux programmes et services qui appuieront les succès et le bien-être de la collectivité et un espace sécuritaire pour les jeunes. »

Mike Colle, adjoint au maire de la Ville de Toronto et conseiller municipal pour Eglinton--Lawrence

« Ce nouveau centre communautaire et de garde d'enfants est une installation de la ville de Toronto pour l'avenir. Ce centre nous aidera à atteindre l'objectif de Toronto de devenir une ville carboneutre tout en offrant plus d'occasions de garde d'enfants pour les familles dans Lawrence Heights. Nous sommes fiers d'offrir une installation à la fine pointe de la technologie et un endroit de rassemblement qui répond aux besoins des voisinages diversifiés qui l'entoure. »

Jennifer McKelvie, adjointe au maire de la Ville de Toronto, conseillère municipale pour Scarborough--Rouge Park, présidente du Comité des infrastructures et de l'environnement

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit plus de 53,8 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI), et la contribution de la Ville de Toronto s'élève à plus de 53,8 millions de dollars.

s'élève à plus de 53,8 millions de dollars. On prévoit que le nouveau centre communautaire et récréatif de Lawrence Heights soit carboneutre et soit conforme aux Normes du bâtiment à carbone zéro du Conseil du bâtiment durable du Canada .

. Le programme BCVI vise à améliorer les lieux où les Canadiens travaillent, apprennent, se divertissent, vivent, et se rassemblent, en réduisant la pollution, en réduisant les coûts et en soutenant des milliers de bons emplois. Grâce aux améliorations écologiques et aux autres travaux effectués dans les bâtiments communautaires publics existants, et grâce aux nouvelles constructions dans les collectivités mal desservies, le programme BCVI aide à faire en sorte que les installations communautaires soient inclusives et accessibles, et à ce qu'elles aient une longue durée de vie, en plus d'aider le Canada à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050.

à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050. Au moins 10 pour cent du financement sont alloués à des projets destinés aux communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis, dont les populations autochtones dans les centres urbains.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du plan en contribuant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, en augmentant l'efficacité énergétique et en favorisant une meilleure résilience des installations face aux effets des changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du plan en contribuant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, en augmentant l'efficacité énergétique et en favorisant une meilleure résilience des installations face aux effets des changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

SOURCE Infrastructure Canada

