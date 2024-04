BANDE INDIENNE SKUPPAH, BC, le 25 avril 2024 /CNW/ - Un jardin axé sur la sécurité alimentaire et la culture sera aménagé à côté du centre de sécurité alimentaire de la bande indienne Skuppah à la suite d'un investissement fédéral de 231 004 $.

Annoncé par la ministre Patty Hajdu et le chef Doug McIntyre, ce projet vise à améliorer la santé de la communauté en mettant l'accent sur les plantes traditionnelles et culturellement importantes de la bande indienne Skuppah. Cette initiative vise à promouvoir l'autonomie et à sensibiliser à l'importance de la santé personnelle.

Le projet de jardin axé sur la culture et la sécurité alimentaire de la bande indienne Skuppah comprendra la conception et la construction des infrastructures paysagères nécessaires à l'établissement d'un espace dynamique. Ces travaux comprennent un large éventail d'activités, telles que l'aménagement paysager, la préparation du site et l'installation d'aménagements paysagers, d'agrégats, de terre végétale et de matériel végétal. En outre, le jardin servira à célébrer le patrimoine culturel, en mettant en valeur diverses récoltes et en offrant des initiatives éducatives et des espaces de rassemblement commun.

« Ce projet n'est possible que grâce à la vision et au leadership de la bande indienne Skuppah. Notre investissement dans ce projet novateur permettra de fournir à la communauté les ressources dont elle a besoin pour créer son jardin axé sur la culture et la sécurité alimentaire. Je me réjouis de voir ce projet unique se concrétiser et l'impact positif qu'il aura sur la communauté. »

L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« La bande indienne Skuppah se réjouit de mettre en œuvre ce projet dans la communauté afin d'améliorer les connaissances sur les aliments et les médicaments traditionnels. »

Doug McIntyre, chef, bande indienne Skuppah

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 231 004 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour les infrastructures naturelles (FIN).

Le FIN soutient des projets dans le cadre desquels on utilise des approches naturelles ou hybrides pour accroître la résilience aux changements climatiques, réduire les émissions de carbone, protéger et préserver la biodiversité et les habitats fauniques, et améliorer l'accès à la nature des Canadiens.

Parmi les infrastructures naturelles figurent les forêts urbaines, les arbres des rues, les terres humides, les digues vivantes, les rigoles de biodégradation et la restauration côtière naturalisée.

Les infrastructures hybrides intègrent des éléments d'infrastructure grise artificielle pour améliorer ou soutenir les infrastructures naturelles et/ou l'utilisation des processus écosystémiques. Parmi les exemples d'infrastructures hybrides, on trouve les toits et les murs verts, ainsi que les bassins d'orage naturalisés.

Un minimum de 10 % de l'enveloppe globale du programme sera alloué à des projets dirigés par des Autochtones.

