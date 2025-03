OTTAWA, ON, le 7 mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a publié les rendus finaux, les plans d'étage et les principaux détails de construction contenus dans le Catalogue de conception de logements, une initiative du Plan du Canada sur le logement. Le catalogue contient une cinquantaine de modèles de logements normalisés pour la construction de maisons en rangée, d'immeubles de quatre et de six logements, ainsi que de logements accessoires partout au pays.

La publication d'aujourd'hui permet aux propriétaires, aux constructeurs et aux communautés d'avoir une longueur d'avance dans leurs processus de planification. Les modèles ont été élaborés par des équipes régionales d'architectes et d'ingénieurs, et visent à créer une légère densité, ainsi qu'à permettre des aménagements intercalaires dans les quartiers de toutes les régions du pays. Les dossiers de conception architecturale définitifs seront publiés ce printemps.

Pour veiller à ce que le Catalogue de conception de logements soutienne les objectifs du système de logement canadien, de nombreux principes ont été pris en compte lors de l'étape de l'élaboration. Ces principes comprennent l'adaptabilité et l'accessibilité, l'efficacité énergétique, la faisabilité financière, l'utilisation de méthodes et de matériaux de construction régionaux, ainsi que le respect des réglementations locales et des codes du bâtiment.

Lorsque les dossiers de conception architecturale définitifs seront prêts, le Catalogue de conception de logements aidera les constructeurs à simplifier le processus, de la conception à la construction, ce qui permettra de réduire les coûts et d'accélérer la construction de logements. Le catalogue vise à simplifier la conception, à assurer la conformité aux codes du bâtiment, ainsi qu'à faciliter l'estimation des coûts, de manière à permettre la construction plus rapide de logements.

Citation

« Ces modèles de conception normalisés aideront les petits constructeurs de logements à réduire la complexité, à accélérer le délai entre la conception et la construction, ainsi qu'à réduire les coûts de construction. »

L'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

Faits en bref

Les propriétaires, les constructeurs et les collectivités souhaitant recevoir des mises à jour peuvent s'inscrire sur la page Web du Catalogue de conception de logements.

Les modèles couvrent toutes les régions du pays : la Colombie-Britannique, l' Alberta , le Manitoba et la Saskatchewan , l' Ontario , le Québec, les provinces de l'Atlantique (Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et- Labrador , Nouvelle-Écosse et Île-du-Prince-Édouard), ainsi que les territoires ( Yukon , Territoires du Nord-Ouest et Nunavut ).

, le et la , l' , le Québec, les provinces de l'Atlantique (Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et- , Nouvelle-Écosse et Île-du-Prince-Édouard), ainsi que les territoires ( , Territoires du Nord-Ouest et ). Les dossiers de conception architecturale définitifs comprendront des plans et des spécifications architecturales et techniques, y compris des plans d'aménagements accessibles et améliorés, des directives techniques sur des sujets tels que les considérations relatives au site et la modélisation énergétique, de même que des résumés des coûts de construction pour chaque conception de logement selon la région du pays.

Le gouvernement fédéral continue de travailler avec les provinces, les territoires et les municipalités pour simplifier et accélérer l'approbation des conceptions normalisées incluses dans le Catalogue de conception de logements.

Dans le budget de 2024, 11,6 millions de dollars ont été alloués en 2024-2025 pour soutenir l'élaboration du Catalogue de conception de logements comprenant un maximum de 50 modèles de conception afin de simplifier et d'accélérer les approbations et la construction de logements.

En janvier 2024, le gouvernement du Canada a entamé des consultations ciblées auprès des principaux intervenants, partenaires et experts afin de déterminer les types de conceptions, de caractéristiques et d'équipements qui figureraient dans le Catalogue de conception de logements.

a entamé des consultations ciblées auprès des principaux intervenants, partenaires et experts afin de déterminer les types de conceptions, de caractéristiques et d'équipements qui figureraient dans le Catalogue de conception de logements. En juillet 2024, le gouvernement a lancé un processus de demande de propositions (DP) pour la conception d'immeubles de faible hauteur pour le Catalogue de conception de logements. Les promoteurs qui ont été retenus à l'issue du processus de DP sont : MGA | Michael Green Architecture, pour la région de la Colombie-Britannique; et LGA Architectural Partners Ltd., qui a travaillé avec cinq autres équipes d'experts régionaux : Dub Architects ( Alberta ), 5468796 Architecture ( Manitoba et Saskatchewan ), KANVA (Québec), Abbott Brown Architects (Nouveau‑Brunswick, Terre-Neuve-et- Labrador , Nouvelle-Écosse et Île‑du‑Prince-Édouard), et Taylor Architecture Group ( Yukon , Territoires du Nord‑Ouest et Nunavut ). LGA Architectural Partners a couvert la région de l' Ontario .

En octobre et en novembre 2024, le gouvernement fédéral a invité les entreprises qui construisent des logements modulaires, à panneaux et imprimés en 3D à soumettre des conceptions de logements préfabriqués existantes afin de guider l'élaboration du Catalogue de conception de logements. Le processus de soumission a également permis de soutenir la Stratégie industrielle pour la construction résidentielle en recueillant des renseignements sur les capacités, les technologies et les produits actuels de l'industrie.

L'accès au financement fédéral au titre du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement est conditionnel à ce que les provinces et les territoires collaborent avec le gouvernement fédéral pour soutenir l'adoption des conceptions normalisées contenues dans le Catalogue de conception de logements.

Le gouvernement fédéral s'inspire des catalogues de conception de logements d'après‑guerre de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), élaborés entre les années 1940 et 1970. Le Catalogue de conception de logements s'appuie sur les leçons du passé et les applique aux défis actuels en matière de logement.

