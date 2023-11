WOODSTOCK, ON, le 16 nov. 2023 /CNW/ - Grâce à un investissement fédéral de plus de 940 000 $, le gouvernement du Canada et la ville de Woodstock agrandiront et moderniseront la Woodstock Art Gallery.

Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, et Jerry Acchione, maire de la Ville de Woodstock, ont officiellement annoncé ce financement pour appuyer les rénovations au quatrième étage de la galerie.

Cette galerie d'art, qui occupe actuellement trois étages de l'ancien édifice John White, est la seule galerie publique municipale du comté d'Oxford. Elle accueille des cours, des ateliers et des programmes, en plus de mettre en valeur et de célébrer le talent des artistes locaux, régionaux et nationaux. Ce projet appuiera la rénovation du quatrième étage de l'immeuble, le seul étage inutilisé, afin de créer un espace supplémentaire pour les programmes culturels et éducatifs de la galerie.

La réparation et la modernisation du dernier étage aideront la galerie à répondre à la forte demande pour ses cours et ses ateliers d'art, ses conférences avec les artistes, ses spectacles et ses événements communautaires - des activités qui s'offrent souvent aux aînés, aux jeunes et aux personnes handicapées de la région. De plus, ce financement contribuera à prolonger la durée de vie du bâtiment, tout en le rendant plus sécuritaire et plus écoénergétique. Une fois achevées, ces améliorations devraient réduire la consommation d'énergie de l'établissement d'environ 26,6 % et les émissions de gaz à effet de serre de 37,8 tonnes par année.

« En tant que seule galerie d'art publique du comté, la Woodstock Art Gallery joue un rôle important pour exposer, partager et célébrer les arts et la culture d'ici. Je suis fier de savoir que notre financement aidera la galerie à pleinement utiliser cet espace historique, tout en réduisant son impact sur l'environnement. De plus, la création de cet espace pour la tenue d'activités et de programmes culturels permettra aux gens de trouver plus facilement de l'inspiration et de découvrir de nouvelles perspectives. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous avons beaucoup de chance que nos résidents aient accès à cet atout culturel incroyable dans notre ville. Ce financement dans la Woodstock Art Gallery aidera la galerie à continuer d'offrir des expériences culturelles à la communauté et à élargir son incroyable gamme de programmes et d'événements pour tous les âges. »

Jerry Acchione, maire de la Ville de Woodstock

« La transformation du 4e étage en un espace qui accueillera une programmation stimulante contribuera à la durabilité à long terme de la Woodstock Art Gallery en tant que principale source de créativité dans la région. Cette bonification substantielle du bâtiment appuie notre mission de favoriser le bien-être de notre communauté en préservant notre patrimoine artistique local et en cultivant de nouvelles expressions et expériences artistiques. »

Mary Reid, directrice et conservatrice, Woodstock Art Gallery

Le gouvernement du Canada investit plus de 940 000 $ dans ce projet par l'entremise du Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs (PBCVI), tandis que la Ville de Woodstock y verse plus de 235 000 $.

investit plus de 940 000 $ dans ce projet par l'entremise du Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs (PBCVI), tandis que la y verse plus de 235 000 $. Au moins 10 % du financement dans le cadre du PBCVI est alloué à des projets répondant aux besoins des collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, y compris des populations autochtones des centres urbains.

Le PBCVI a été établi à l'appui du Plan canadien renforcé : un environnement sain et une économie saine, appuyant plus précisément le premier pilier qui vise la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'augmentation de l'efficacité énergétique et le renforcement de la résilience aux changements climatiques. Il offre 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des rénovations, des réparations ou des modernisations écologiques et accessibles.

