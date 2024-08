FORT CHIPEWYAN, AB, le 7 août 2024 /CNW/ - Tout le monde au Canada a droit de vivre dans un environnement sûr et sain. Le gouvernement du Canada s'efforce de gérer et de réduire les menaces et les dommages à l'environnement, dans l'intérêt de la population canadienne et de tous les êtres vivants.

Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault, s'est rendu à Fort Chipewyan, en Alberta, où il a rencontré des dirigeants et des membres des communautés afin de mieux comprendre leurs préoccupations au sujet des risques pour l'environnement et la santé humaine à proximité de la région des sables bitumineux de l'Athabasca. Ces préoccupations ont été avivées en février 2023, lorsque le gouvernement fédéral et les communautés autochtones ont été informés d'un incident touchant la zone d'exploitation des sables bitumineux.

Aujourd'hui, le ministre Guilbeault a annoncé que le gouvernement du Canada allait débloquer près de 12 millions de dollars sur dix ans pour soutenir l'étude sur la santé de Fort Chipewyan. L'étude sur la santé, qui sera dirigée par les communautés de la Première Nation des Chipewyans d'Athabasca, de la Première Nation crie Mikisew et de la Nation métisse de Fort Chipewyan, évaluera les répercussions des sables bitumineux sur la santé des membres des communautés. La structure de l'étude sur la santé dirigée par les communautés, qui est en cours d'élaboration, définira les objectifs des communautés et la méthodologie de l'étude. Elle pourrait notamment comprendre une évaluation visant à déterminer si les activités menées dans la région des sables bitumineux entraînent des risques accrus de cancer et d'autres impacts sanitaires et environnementaux pour les communautés situées en aval de cette région.

Au cours de sa visite, le ministre Guilbeault a passé du temps avec les aînés et les dirigeants des trois communautés, et il a participé à des événements avec des membres des communautés.

Les membres des communautés autochtones ont réaffirmé que les répercussions des incidents environnementaux dans la région des sables bitumineux représentent une injustice environnementale et qu'ils sont profondément préoccupés par leur exposition continue aux impacts en aval des sables bitumineux. Ils ont également discuté des effets des changements climatiques et des risques croissants d'incendies de forêt sur le bien-être des membres des communautés, y compris les incendies de forêt qui font actuellement rage dans le parc national Wood Buffalo, afin de mieux comprendre comment les communautés s'adaptent à ces nouvelles réalités.

« Il est essentiel d'aller de l'avant avec une étude sur la santé menée par les communautés dans la région des sables bitumineux de l'Athabasca afin de mieux comprendre les possibles effets à long terme sur la santé humaine et environnementale pour les communautés vivant dans la région. Je suis très encouragé par les engagements pris par le gouvernement fédéral ainsi que la Première Nation des Chipewyans d'Athabasca, la Première Nation crie Mikisew et la Nation métisse de Fort Chipewyan afin de travailler ensemble à l'élaboration et au financement de ces travaux. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Notre gouvernement fait équipe avec la Première Nation des Chipewyans d'Athabasca, la Première Nation crie Mikisew et la Nation métisse de Fort Chipewyan pour mieux comprendre les incidences à long terme sur la santé et l'environnement de leurs populations et de leurs terres. Chacun mérite de vivre en sécurité et en bonne santé, et l'étude sur la santé de Fort Chipewyan, réalisée par les communautés, représente une avancée considérable. »

- L'honorable Mark Holland, ministre de la Santé

« La santé et la sécurité des communautés autochtones sont primordiales. Cette étude sur la santé dirigée par les communautés est une initiative cruciale qui reconnaît les défis uniques qui touchent la population de Fort Chipewyan. En travaillant en collaboration avec les dirigeants locaux et les membres des communautés, nous prenons des mesures significatives pour répondre à leurs préoccupations et garantir un avenir plus sain pour tous. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones

« Nous ne pouvions attendre un soutien financier externe, le nombre d'enjeux s'accumulant, et les préoccupations des membres de notre communauté étant sérieuses. Nous devions agir. »

- Chef Billy-Joe Tuccaro, Première Nation crie Mikisew

« Notre communauté est depuis longtemps préoccupée par la santé de notre nation, et nous croyons que cette étude longitudinale de base nous fournira les éléments de réponses qui nous seront nécessaires. Les terres de notre territoire traditionnel ne sont pas seulement notre milieu de vie; elles nous nourrissent aussi. Nous dépendons grandement d'une alimentation riche en produits qui proviennent de la nature, sur ces terres, et nous sommes donc particulièrement vulnérables aux répercussions qui touchent notre environnement. Cette étude représente plus qu'une collecte de données. Elle est un engagement à comprendre les défis uniques que nous devons relever en matière de santé. En travaillant avec la Première Nation crie Mikisew et la Première Nation des Chipewyans d'Athabasca, nous sommes confiants que cette initiative nous aidera à mieux comprendre les effets du développement industriel et des changements climatiques sur notre communauté, et par conséquent à travailler à créer un avenir plus sain pour tous les membres de notre communauté. »

- Président Kendrick Cardinal, Nation métisse de Fort Chipewyan

L'étude sur la santé de Fort Chipewyan sera dirigée par la Première Nation des Chipewyans d' Athabasca , la Première Nation crie Mikisew et la Nation métisse de Fort Chipewyan , avec le soutien du gouvernement du Canada .

sera dirigée par la Première Nation des Chipewyans d' , la Première Nation crie Mikisew et la Nation métisse de , avec le soutien du gouvernement du . L'aide octroyée par le gouvernement fédéral comprend un engagement financier et un accès à du soutien non financier offert par des professionnels de la santé, des scientifiques et d'autres experts.

Les études longitudinales examinent des indicateurs précis afin d'évaluer les répercussions des changements sur la santé humaine et environnementale au fil du temps.

Les indicateurs de cette étude sur la santé seront élaborés par les communautés afin que les informations recueillies répondent aux besoins particuliers des trois communautés.

Avec l'adoption récente du projet de loi C-226, le gouvernement du Canada a dialogué avec les personnes intéressées, les peuples autochtones, les partenaires et les intervenants pour faire progresser la justice environnementale au Canada et élaborer un cadre de mise en œuvre pour le droit à un environnement sain en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement.

