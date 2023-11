VICTORIA BC, le 17 nov. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé un engagement de 87,85 millions de dollars pour la construction de trois ensembles résidentiels offrant un total de 271 logements à Victoria, à Courtenay et à Langford. Le financement a été fourni sous forme de prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables dans le cadre de l'initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL).

L'immeuble de 10 étages du 825-827, rue Fort, à Victoria, comptera 105 logements. Il sera situé dans la zone technologique et patrimoniale du centre-ville de Victoria et offrira des studios et des logements d'une, de deux et de trois chambres. Les locataires auront aussi accès aux commodités qu'offre l'immeuble, comme une terrasse sur le toit, un parc pour chiens clôturé, un jardin communautaire et des bornes de recharge pour véhicules électriques. Les travaux devraient se terminer 2025.

L'ensemble résidentiel situé au 2600, chemin Mission, à Courtenay, comprend 94 logements dans deux immeubles de quatre étages. Les logements de ces immeubles sont climatisés et à aire ouverte et comptent une, deux ou trois chambres. Ils sont situés près des principales épiceries, des grands magasins et de l'hôpital North Island. Les locataires qui ont des enfants pourront aussi profiter de l'aire de jeux extérieure et de la proximité de l'école primaire locale. Les immeubles ont été achevés en 2022.

L'ensemble Peatt Commons, situé au 821, avenue Hockley, comprend 72 logements destinés à la population du centre-ville de Langford. L'immeuble de six étages offre des logements d'une chambre, d'une chambre avec coin-détente et de deux chambres. Il est aussi situé près des commerces locaux, des sentiers de randonnée pédestre et des pistes cyclables ainsi que du centre récréatif local. L'immeuble a été achevé en août 2020.

Au Canada, la construction de logements locatifs n'a pas suivi le rythme de la croissance des villes et de la population. Par conséquent, le parc locatif existant diminue depuis des décennies et se fait vieillissant. Pour s'attaquer à ce problème, le gouvernement fédéral a lancé l'iFCLL dans le but de contribuer à la construction de logements locatifs partout au pays. Il est essentiel d'accroître l'offre globale de logements locatifs pour créer des collectivités plus fortes et plus dynamiques où les gens peuvent être fiers de vivre.

Voici les renseignements sur le financement des trois ensembles résidentiels :

41 millions de dollars en prêts à faible taux d'intérêt au titre de l'iFCLL pour les logements du 825-827, rue Fort, à Victoria ; 12 millions de dollars en contribution financière et en investissement foncier de Salient Group;

Citation :

« Nous devons accroître l'offre de logements. C'est pourquoi nous faisons des investissements stratégiques dans des programmes comme l'initiative Financement de la construction de logements locatifs pour construire des logements locatifs dont nous avons grandement besoin partout au pays. Tout le monde au Canada mérite un endroit sûr où bâtir et vivre sa vie. Nous veillerons à ce que cet objectif devienne une réalité. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . L' initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL) offre des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables afin d'encourager la construction d'un plus grand nombre de logements destinés à la location pour les personnes à revenu moyen au Canada . Cette initiative a un impact positif sur le système de logement à un coût minime pour les contribuables. L' iFCLL fait partie des nombreux programmes et initiatives de la SNL conçus pour aider à répondre aux besoins en matière de logement dans l'ensemble du continuum du logement. Elle complète d'autres initiatives de la SNL qui mettent l'accent sur le financement de logements abordables pour les ménages à faible revenu. Grâce à l' iFCLL , le gouvernement fédéral encourage la construction de plus de 71 000 logements locatifs. Une offre stable de logements destinés à la location est essentielle pour que plus de personnes au Canada aient accès à un logement qui répond à leurs besoins.

