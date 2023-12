NATION CRIE DE BEAVER LAKE, AB, le 5 déc. 2023 /CNW/ - Un investissement fédéral de plus de 16,1 millions de dollars contribuera à la construction d'un nouvel établissement d'enseignement dans la Nation crie de Beaver Lake afin d'améliorer l'environnement d'apprentissage pour les étudiants et le personnel.

Annoncé par le ministre Randy Boissonnault et le chef Gary D. Lameman de la Nation crie de Beaver Lake, ce projet éliminera les obstacles à l'éducation dans la région et améliorera l'accès aux programmes de formation professionnelle, ce qui en fera une ressource précieuse pour la communauté.

Grâce à cet investissement, une nouvelle école secondaire sera créée pour les élèves de la 10e à la 12e année. Cette nouvelle école sera bénéfique pour les élèves de la Nation crie de Beaver Lake, car elle leur permettra d'aller à l'école dans leur propre communauté. En plus du programme d'études provincial complet, l'établissement offrira des programmes culturels, une formation professionnelle pertinente et des services de soutien scolaire et affectif afin de garantir que les élèves réussissent et s'épanouissent dans la vie. En outre, des programmes de formation pour adultes offerts dans l'établissement, qui offrira une vue imprenable sur la nature. Un espace réservé aux aînés et aux mentors ainsi qu'un espace de ressources confortable sont également prévus. Les technologies vertes, l'apprentissage par la terre et les programmes culturels traditionnels contribueront à inspirer des générations de jeunes adultes soucieux de l'environnement.

L'installation de 1 900 mètres carrés devrait avoir un rendement net de zéro carbone et comportera des espaces flexibles et polyvalents. Le bâtiment sera un laboratoire vivant de programmes durables et environnementaux. L'ensemble du système net zéro sera conçu comme un environnement d'apprentissage pour les programmes scientifiques et de formation professionnelle. L'école est située sur un site naturel boisé, avec un accès aux espaces d'apprentissage extérieurs depuis toutes les salles de classe. La disposition efficace et compacte des locaux permet de réduire les coûts de construction et d'exploitation ainsi que les émissions de carbone pendant et après l'achèvement du projet.

« Le gouvernement fédéral s'est engagé à soutenir des projets d'infrastructure, tels que le nouvel établissement d'enseignement autochtone de la Nation crie de Beaver Lake, qui améliorent la qualité de vie des gens de la collectivité et nous aident à nous rapprocher de nos objectifs en matière d'émissions. Les investissements dans des infrastructures éducatives innovantes profitent aux générations actuelles et futures d'apprenants. Nous continuerons d'investir dans les infrastructures communautaires locales, de promouvoir l'action climatique et de bâtir des communautés plus résilientes et plus inclusives. »

L'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles du Canada, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« La subvention du programme BCVI change la donne! Avec une école sans émission de carbone, la Nation crie de Beaver Lake ouvrira la voie et sera la première du genre parmi les Premières Nations du pays. »

Chef Gary D. Lameman, Nation crie de Beaver Lake

« Cette nouvelle école signifie que la Nation crie de Beaver Lake ne se contente pas de se moderniser, mais qu'elle ouvre la voie vers l'avenir. Nos élèves pourront profiter d'un établissement entièrement neuf où ils bénéficieront d'un environnement d'apprentissage sûr, inclusif et culturellement pertinent. »

Conseiller Cole Gladue, Nation crie de Beaver Lake

Le gouvernement fédéral investit 16 169 821 $ dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

Le programme BCVI vise à améliorer les lieux où les Canadiens travaillent, apprennent, se divertissent, vivent et se réunissent en réduisant la pollution, en réduisant les coûts et en soutenant des milliers de bons emplois. Grâce aux améliorations écologiques et à d'autres travaux effectués dans les bâtiments communautaires publics existants, et grâce aux nouvelles constructions dans les collectivités mal desservies, le programme BCVI aide à faire en sorte que les installations communautaires soient inclusives et accessibles, et à ce qu'elles aient une longue durée de vie, en plus d'aider le Canada à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050.

à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site Web d'Infrastructure Canada.

Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Le programme BCVI a été créé à l'appui du Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Le financement fédéral est conditionnel à la signature d'ententes de financement/contribution.

