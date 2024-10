MONTRÉAL, le 16 oct. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé un investissement de près de 71 millions de dollars pour la construction de 207 logements destinés à la location. Le financement est fourni sous forme de prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables dans le cadre du Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA).

L'annonce a été faite sur le site du projet Exal NDG, à Montréal, par l'honorable Steven MacKinnon, ministre du Travail et des Aînés, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, ainsi que Anna Gainey députée de Notre-Dame-de-Grâce--Westmount.

Le projet Exal NDG est situé sur la rue Saint-Jacques dans l'arrondissement Côte-des-Neiges--Notre-Dame-de-Grâce de Montréal, un secteur en plein redéveloppement desservi par de nombreux circuits de transports en commun.

Le projet vise une certification LEED habitation dans le cadre du programme LEED du Conseil du bâtiment durable du Canada et prévoit également la certification WELL considérant les standards de conception et construction haut de gamme visant la santé et le bien-être des futurs résidents.

En plus d'une qualité de construction et une efficacité énergétique supérieure, le projet propose plusieurs initiatives écoresponsables comme l'accès exclusif aux résidents à des véhicules électriques en autopartage ou encore l'agriculture urbaine au toit offrant des légumes de saison.

Le PPCA stimule la construction de logements locatifs en offrant aux constructeurs et aux promoteurs des prêts remboursables à faible coût. Il est en voie de contribuer à la construction de plus de 131 000 appartements partout au Canada.

Citations :

« En rendant la construction de logements locatifs plus facile, moins coûteuse et plus rapide à Montréal, notre gouvernement s'assure que les familles québécoises aient accès à un chez-soi sûr et abordable. L'annonce d'aujourd'hui est une étape de plus visant à mettre fin à la crise du logement au Canada une fois pour toutes. » - L'honorable Steven MacKinnon, ministre du Travail et des Aînés et député de Gatineau

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à travailler avec les collectivités pour relever le défi de construire plus de logements à Montréal et partout au Québec. Par l'entremise du Programme de prêt pour la construction d'appartements, notre gouvernement augmente l'offre de nouveaux logements locatifs en investissant plus de 70 millions de dollars dans la construction de 207 logements. Cette offre de logements profitera aux personnes et aux familles de la classe moyenne et stimulera l'économie locale. » - Anna Gainey députée de Notre-Dame-de-Grâce--Westmount

« Forts de notre expertise dans le développement et la construction de condos, d'immeubles locatifs multirésidentiels et de logements abordables et sociaux, Construgep contribue à la transformation du paysage urbain depuis 25 ans. Après plus de 1 800 unités résidentielles construites, et plus de 2 000 unités en développement, la motivation de Construgep reste la même : bâtir par conviction des milieux de vie qui répondront aux différentes réalités des résidents.

La bannière EXAL représente la concrétisation même de notre implication à concevoir des logements de grande qualité et écoresponsables. Les appartements du projet EXAL NDG offriront des espaces communs conviviaux qui permettront aux résidents de se rassembler et d'échanger. » - Stéphane L'Espérance, président, Construgep

« Le Groupe MACH est l'un des principaux propriétaires et promoteurs immobiliers privés au Canada et son parc immobilier représente plus de 45M de pi² et plus de 250 propriétés, dont EXAL NDG. Nous sommes tous très heureux de contribuer à cet investissement majeur pour la bannière EXAL, un projet novateur qui incarne notre vision d'un développement immobilier durable et à haute valeur ajoutée. » - Vincent Chiara, président, Groupe MACH

Faits en bref :

Le Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA) fait partie de la partie de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement du Canada , un plan de plus de 115 milliards de dollars sur 10 ans visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .





fait partie de la partie de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement du , un plan de plus de 115 milliards de dollars sur 10 ans visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . Le PPCA offre des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables afin d'encourager la construction d'un plus grand nombre de logements locatifs pour les personnes issues de la classe moyenne au Canada . Ce programme a un impact positif sur le système de logement, à un coût minime pour les contribuables. Il fait partie des nombreux programmes et initiatives de la SNL conçus pour aider à répondre aux besoins en matière de logement partout au pays. Il complète d'autres initiatives de la SNL qui mettent l'accent sur le financement de logements abordables pour les ménages à faible revenu. Grâce au programme, le gouvernement fédéral encourage la construction de plus de 131 000 logements locatifs d'ici 2031-2032. Une offre stable de logements locatifs est essentielle pour que plus de personnes au Canada aient accès à un logement qui répond à leurs besoins.

offre des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables afin d'encourager la construction d'un plus grand nombre de logements locatifs pour les personnes issues de la classe moyenne au . Ce programme a un impact positif sur le système de logement, à un coût minime pour les contribuables. En plus des 15 milliards de dollars annoncés dans l'Énoncé économique de l'automne 2023 pour le PPCA, le budget 2024 a annoncé un supplément de 15 milliards de dollars en prêts pour construire un minimum de 30 000 nouveaux appartements locatifs, ce qui porte le financement total à 55 milliards de dollars.

En mars 2024, le gouvernement fédéral avait engagé près de 51 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 146 000 logements et la réparation de plus de 286 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

Liens connexes :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du qui sont les plus demandés. En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter , Instagram , YouTube , LinkedIn et Facebook .

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au ou suivez-nous sur , , , et . Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca . La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Renseignements sur ce communiqué: Sofia Ouslis, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]