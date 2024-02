WATERLOO, ON, le 9 févr. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé un investissement de 62,4 millions de dollars pour la construction de 139 logements locatifs à Waterloo. Le financement sera fourni sous forme de prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables dans le cadre du Programme de prêts pour la construction d'appartements.

L'annonce a été faite par l'honorable Bardish Chagger, députée fédérale de Waterloo, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités.

Situé au 194, rue Erb Ouest, l'ensemble The Carrick sera composé d'un immeuble de 12 étages comptant 139 appartements locatifs. Ceux-ci seront destinés à des familles et à des personnes seules issues de la classe moyenne. L'ensemble d'habitation comprendra des commodités et des aires communes comme un espace collaboratif, un appartement pour les invités, une terrasse extérieure et un centre de conditionnement physique. Il se situe à moins de 800 mètres d'une gare de train léger sur rail et près des commerces de Waterloo Town Square, de la principale bibliothèque publique de Waterloo et du centre-ville. Dans les environs, on retrouve aussi plusieurs grands employeurs, notamment l'Université de Waterloo, l'Université Wilfrid Laurier et Shopify.

L'ensemble résidentiel, qui devrait être achevé d'ici mai 2025, est conçu pour réduire les coûts d'énergie pour les résidents. Il sera ainsi doté d'un système de chauffage et de climatisation à débit réfrigérant variable, entièrement électrique.

Au Canada, la construction de logements locatifs n'a pas suivi le rythme de la croissance des villes et de la population. Par conséquent, le parc locatif existant diminue depuis des décennies et se fait vieillissant. Pour s'attaquer à ce problème, le gouvernement fédéral a lancé le Programme de prêts pour la construction d'appartements dans le but de contribuer à la construction de logements locatifs partout au pays. Il est essentiel d'accroître l'offre globale de logements locatifs pour créer des collectivités plus fortes et plus dynamiques où les gens peuvent être fiers de vivre.

Citations :

« Nous devons accroître l'offre de logements. C'est pourquoi nous faisons des investissements stratégiques, par l'intermédiaire de programmes comme le Programme de prêts pour la construction d'appartements, pour construire des logements locatifs dont nous avons grandement besoin dans la région de Waterloo et partout au pays. Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Notre gouvernement veille à en faire une réalité pour un plus grand nombre de personnes. » - L'honorable Bardish Chagger, députée fédérale de Waterloo, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Killam est fière de travailler en partenariat avec la SCHL pour remédier à la pénurie de logements au Canada. En intégrant les aspects d'abordabilité, d'accessibilité et d'efficacité énergétique dans notre projet de 139 logements à Waterloo, nous avons obtenu un prêt à faible taux d'intérêt de la SCHL pour la construction et le financement permanent de l'ensemble, assorti d'un terme de 10 ans. L'accès au Programme de prêts pour la construction d'appartements de la SCHL nous permet de faire partie de la solution en matière d'abordabilité du logement. Nous sommes impatients de collaborer avec la SCHL et la ville de Waterloo à la réalisation de futurs ensembles locatifs dans cette collectivité dynamique. » - Philip Fraser, président et directeur général de Killam Apartment REIT

Faits en bref :

Le gouvernement fédéral a versé 62,4 millions de dollars en prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables pour la construction de l'ensemble résidentiel The Carrick. Quant au proposant Killam Apartment REIT, il a fourni 24,8 millions de dollars en contribution financière.

Au 30 septembre 2023, le gouvernement du Canada avait engagé plus de 38,89 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 151 803 logements et la réparation de plus de 241 133 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

avait engagé plus de 38,89 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 151 803 logements et la réparation de plus de 241 133 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence. Le Programme de prêts pour la construction d'appartements , auparavant appelé l' initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCL) , fait partie de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement du Canada , un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

auparavant appelé l' , fait partie de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement du , un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . Le Programme de prêts pour la construction d'appartements offre des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables afin d'encourager la construction d'un plus grand nombre de logements locatifs pour les personnes issues de la classe moyenne au Canada . Ce programme a un impact positif sur le système de logement, à un coût minime pour les contribuables. Il fait partie des nombreux programmes et initiatives de la SNL conçus pour aider à répondre aux besoins en matière de logement partout au pays. Il complète d'autres initiatives de la SNL qui mettent l'accent sur le financement de logements abordables pour les ménages à faible revenu. Grâce au programme, le gouvernement fédéral encourage la construction de plus de 71 000 logements locatifs. Une offre stable de logements locatifs est essentielle pour que plus de personnes au Canada aient accès à un logement qui répond à leurs besoins.

Liens connexes :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du qui sont les plus demandés. En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

