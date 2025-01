MONTRÉAL, le 27 janv. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé un investissement de près de 50 millions de dollars pour la construction de 144 logements destinés à la location. Le MileBrook est le plus grand projet résidentiel mixte locatif construit à l'extrémité est de l'île de Montréal.

Le MileBrook est un projet de plus de 340 M$ qui offrira, à terme, plus de 800 logements locatifs. Situé sur le dernier mile de la rue Sherbrooke, ce projet multigénérationnel vient répondre à une forte demande de logements et de commerces de proximité dans ce secteur.

Engagé dans le développement durable, le projet protège des milieux humides présents sur son terrain et proposera des espaces verts, des toits végétalisés et un potager communautaire. Le MileBrook propose des habitations 25 % plus performantes du point de vue énergétique que ce que le code du bâtiment exige et vise l'obtention d'une certification LEED Platine.

L'annonce a été faite sur le site du projet MileBrook, à Montréal, par l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, au nom de l'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités.

Également, Le MileBrook s'associe avec la Fondation Louis-Charles Routhier pour soutenir la mission de l'organisme Mères avec pouvoir. Ainsi, chaque année, grâce aux dons significatifs la Fondation, des logements seront réservés pour les femmes cheffes de familles monoparentales à revenu faible ou modeste accompagnées par cet organisme. Plus de 85 % des femmes accompagnées par Mères avec pouvoir obtiennent un diplôme ou un emploi et plus de 250 femmes ont bénéficié des services de l'organisme jusqu'à présent.

Le financement est fourni sous forme de prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables dans le cadre du Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA, autrefois IFCLL). Le PPCA stimule la construction de logements locatifs en offrant aux constructeurs et aux promoteurs des prêts remboursables à faible coût. Il est en voie de contribuer à la construction de plus de 131 000 appartements partout au Canada.

Citations :

« Les logements locatifs sont un élément fondamental des communautés saines et inclusives. En investissant dans nos communautés, nous faisons croître l'économie du Canada, et du Québec, et nous soutenons le dynamisme de nos villes, comme Montréal. Le projet MileBrook, c'est plus qu'un logement - c'est une communauté où les familles peuvent s'épanouir. » - L'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

« En rendant la construction de logements locatifs plus facile, moins coûteuse et plus rapide à Montréal, notre gouvernement s'assure que les familles québécoises aient accès à un chez-soi sûr et abordable. L'annonce d'aujourd'hui est une étape de plus visant à mettre fin à la crise du logement au Canada une fois pour toutes. » - L'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le MileBrook est un projet de développement résidentiel et commercial important pour notre arrondissement et pour le Bout-de-l'Île. Ces nouvelles habitations offriront une diversité intéressante de logements en plus de l'arrivée de nouveaux commerces fortement attendus dans ce secteur qui en a grandement besoin. » - Caroline Bourgeois, mairesse de l'arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles

« Il y a 35 ans, notre père feu Louis-Charles Routhier, a acquis ce terrain avec l'ambition de créer un endroit où il fait bon vivre pour les familles de l'Est. Depuis quatre ans, nous travaillons activement sur le projet MileBrook, en étroite collaboration avec l'arrondissement Rivières-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles afin d'assurer la pérennité du quartier. La construction de ces premiers logements locatif neufs, dont plusieurs sont abordables, marque le début de la création d'un nouveau milieu de vie dans ce secteur. » - Famille Routhier Monette, Gestion immobilière Courose

« Mères avec pouvoir est un organisme à but non lucratif dont la mission est de favoriser le développement optimal et le bien-être des femmes avec enfants, de la naissance à l'âge de cinq ans, une population plus nombreuse dans ce secteur que la moyenne sur l'île de Montréal, pour assurer leur insertion sociale et professionnelle. Cette collaboration avec la Fondation Louis-Charles Routhier au projet MileBrook permettra, à terme, de doubler l'impact de Mères avec pouvoir en permettant à plusieurs familles de se loger. » - Valérie Larouche, directrice générale de Mères avec pouvoir.

Faits en bref :

Le Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA) fait partie de la partie de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement du Canada , un plan de plus de 115 milliards de dollars sur 10 ans visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

fait partie de la partie de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement du , un plan de plus de 115 milliards de dollars sur 10 ans visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . Le PPCA offre des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables afin d'encourager la construction d'un plus grand nombre de logements locatifs pour les personnes issues de la classe moyenne au Canada . Ce programme a un impact positif sur le système de logement, à un coût minime pour les contribuables. Il fait partie des nombreux programmes et initiatives de la SNL conçus pour aider à répondre aux besoins en matière de logement partout au pays. Il complète d'autres initiatives de la SNL qui mettent l'accent sur le financement de logements abordables pour les ménages à faible revenu. Grâce au programme, le gouvernement fédéral encourage la construction de plus de 131 000 logements locatifs d'ici 2031-2032. Une offre stable de logements locatifs est essentielle pour que plus de personnes au Canada aient accès à un logement qui répond à leurs besoins.

offre des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables afin d'encourager la construction d'un plus grand nombre de logements locatifs pour les personnes issues de la classe moyenne au . Ce programme a un impact positif sur le système de logement, à un coût minime pour les contribuables. En plus des 15 milliards de dollars annoncés dans l'Énoncé économique de l'automne 2023 pour le PPCA, le budget 2024 a annoncé un supplément de 15 milliards de dollars en prêts pour construire un minimum de 30 000 nouveaux appartements locatifs, ce qui porte le financement total à 55 milliards de dollars.

En mars 2024, le gouvernement fédéral avait engagé près de 51 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 146 000 logements et la réparation de plus de 286 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

Les faits saillants du projet Le MileBrook :

un projet de neuf bâtiments de 3 à 8 étages avec plus de 800 logements résidentiels locatifs;

des logements de 400 à 2200 pieds carrés, de studio au logement avec trois chambres et maisons de ville;

des modules d'entraînement extérieurs et des aires de jeux pour enfants;

un pavillon de rangement à vélo;

deux jardins communautaires;

un accès à la future piste cyclable;

des espaces verts pour protéger les milieux humides de ce vaste terrain.

À propos de Gestion immobilière Courose

Fondée il y a 35 ans, Gestion immobilière Courose s'associe à des promoteurs immobiliers et des constructeurs qui ont une approche humaine pour la réalisation de projets immobiliers résidentiels pour les citoyens de l'est de la ville de Montréal. Détenue par la famille Routhier Monette, Gestion immobilière Courose désire offrir des milieux de vie de grande qualité pour les familles. Pour plus d'information sur le projet Le MileBrook, visitez le lemilebrook.com.

Liens connexes :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du qui sont les plus demandés. La SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter , Instagram , YouTube , LinkedIn et Facebook .

puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au ou suivez-nous sur , , , et . Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca . La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Renseignements sur ce communiqué : Sofia Ouslis, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias : Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]