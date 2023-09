CYPRESS COUNTY, AB, le 28 sept. 2023 /CNW/ - Les collectivités de l'Alberta et du reste du Canada s'emploient à développer des sources d'énergies plus propres, plus fiables et plus abordables. Le gouvernement du Canada collabore avec elles pour soutenir leurs efforts. Pendant que notre pays s'achemine vers la carboneutralité, il est essentiel d'investir dans des technologies comme l'éolien pour moderniser le réseau électrique, et ce, tout en créant des emplois durables et bien rémunérés.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui un investissement de 23,4 millions de dollars dans le parc éolien Cypress 2 d'EDF Renewables Canada, dans le sud de l'Alberta. Le parc contribuera à accroître la capacité de production d'énergie renouvelable et les services de réseau en Alberta tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre (GES) et en créant de bons emplois dans la province.

Cypress 2 est un parc éolien de 47 mégawatts (MW) raccordé au réseau de transport d'électricité dans le comté de Cypress, en Alberta. Il devrait réduire les émissions de GES de 67 tonnes par année - ce qui équivaut à retirer des routes plus de 20 000 voitures à essence - et devrait produire suffisamment d'électricité sans émission pour alimenter l'équivalent de près de 15 000 maisons de dimension moyenne en Alberta. De concert avec Cypress 1, il déploiera de l'énergie renouvelable pour faciliter la transition de l'Alberta vers une économie carboneutre. La réalisation du projet de parc éolien devrait avoir généré plus de 110 emplois. Le parc appartient en partie à la Nation Kainai (Tribu des Blood) de l'Alberta et est situé sur son territoire ancestral. Il contribuera à favoriser la réconciliation économique et à assurer que les communautés autochtones tirent véritablement profit des projets de développement économique réalisés sur leurs territoires et au-delà.

Les fonds fédéraux accordés à ce projet proviennent du programme Énergies renouvelables intelligentes et trajectoires d'électrification (ERITE) de Ressources naturelles Canada. Dans le budget de 2023, le gouvernement s'est engagé à injecter près de 3 milliards de dollars supplémentaires dans ce programme, de même qu'un montant estimé à 26 milliards de dollars sous forme de crédits d'impôt à l'investissement dans l'électricité propre. Ce programme soutient activement le Canada dans ses efforts pour bâtir une économie carboneutre d'ici 2050 et pour atteindre les objectifs du Règlement sur l'électricité propre.

« Le gouvernement du Canada effectue des investissements pour offrir une électricité plus abordable, plus fiable et plus propre dans toutes les régions du Canada. Les fonds fédéraux investis dans le parc éolien Cypress 2 d'EDF contribueront à créer des emplois et à approvisionner en électricité des collectivités de l'Alberta pendant que nous continuons de saisir les possibilités économiques d'un avenir sobre en carbone. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« De concert avec ses amis de l'EDF et de la Nation Kainai (Tribu des Blood), le gouvernement du Canada investit pour fournir de l'électricité propre, fiable et abordable aux habitations et entreprises de l'Alberta. Le parc éolien Cypress 2 est un excellent exemple de projet où l'innovation et l'ardeur au travail se sont conjuguées pour donner des résultats. Félicitations à toutes les personnes qui ont participé à ce projet d'énergie propre créateur d'emplois. »



L'honorable Randy Boissonnault

Ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles

Député d'Edmonton-Centre

« Nous sommes extrêmement fiers de la nature collaborative du projet, qui a perduré de l'établissement de notre premier partenariat équitable avec la Nation Kainai (Tribu des Blood) jusqu'à l'obtention des approbations et du soutien de tous les ordres de gouvernement - une réalisation rendue possible grâce aux relations durables qui ont été tissées avec les propriétaires des terres, les communautés environnantes, la municipalité hôte et les membres de la Nation Kainai (Tribu des Blood). »

Ryan Pfaff

Vice-président exécutif, EDF Renewables North

Parmi les investissements récents de Ressources naturelles Canada dans l'énergie propre en Alberta , mentionnons les suivants : plus de 175 millions de dollars pour 12 projets d'énergie propre en Alberta qui équivaudront, en émissions, au retrait de près de 325 000 voitures à essence de la circulation chaque année, ce qui aura pour effet d'améliorer la qualité de l'air et la santé des collectivités; plus de 160 millions de dollars destinés à neuf projets d'énergie solaire et de stockage d'énergie en Alberta en vue de produire une importante quantité d'énergie solaire propre et de générer 163 MW de nouvelle énergie solaire et une capacité de stockage de 48 MW dans des batteries; près de 9 millions de dollars à la Nation métisse de l' Alberta pour mettre sur pied un projet de production d'énergie solaire de 4,86 MW dans le comté de Smoky Lake à Métis Crossing, en Alberta .

dans l'énergie propre en , mentionnons les suivants : Le gouvernement du Canada a récemment publié Propulser le Canada dans l'avenir , la vision qu'il entend suivre pour transformer le secteur canadien de l'électricité et pour respecter son engagement de décarboner les réseaux d'électricité du pays en : réitérant les raisons pour lesquelles l'expansion d'un réseau d'électricité propre est importante et nécessaire pour favoriser une croissance durable, améliorer la performance environnementale et faire progresser la réconciliation avec les Autochtones; soulignant le travail considérable que les gouvernements et les partenaires ont déjà accompli pour créer un secteur de l'électricité dynamique et durable; décrivant comment le gouvernement fédéral appuie et continuera d'appuyer et d'accélérer la production d'électricité propre et sans émission.

a récemment publié , la vision qu'il entend suivre pour transformer le secteur canadien de l'électricité et pour respecter son engagement de décarboner les réseaux d'électricité du pays en : Le budget 2023 a affecté une enveloppe de 3 milliards de dollars sur 13 ans à Ressources naturelles Canada , qui servira notamment à recapitaliser le programme ERITE pour financer de grandes priorités régionales et des projets dirigés par des Autochtones. Le budget comprend également 40 milliards de dollars en investissements sans précédent dans le réseau électrique. Le programme ERITE investit jusqu'à 1,56 milliard de dollars sur 8 ans dans des projets d'énergie renouvelable intelligente et de modernisation des réseaux électriques.

