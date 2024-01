TORONTO, le 16 janv. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé un investissement de 235,9 millions de dollars pour la construction de 494 appartements locatifs à Toronto. Le financement sera fourni sous forme de prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables dans le cadre du Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA).

Logo du Gouvernement du Canada (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL))

L'annonce a été faite par Yvan Baker, député fédéral d'Etobicoke-Centre, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, ainsi que par James Maloney, député fédéral d'Etobicoke-Lakeshore.

Située au 300 The East Mall, la phase 1 de Valhalla Village comporte deux tours contenant 494 logements locatifs destinés aux familles et personnes à revenu moyen. Grâce au chauffage géothermique, les tours seront carboneutres après leur achèvement. Elles comprendront aussi de multiples commodités communes, inclusives et accessibles qui pourront être utilisées par l'ensemble des locataires.

L'ensemble résidentiel devrait être achevé d'ici mai 2027.

Au Canada, la construction de logements locatifs n'a pas suivi le rythme de la croissance des villes et de la population. Par conséquent, le parc locatif existant diminue depuis des décennies et se fait vieillissant. Pour s'attaquer à ce problème, le gouvernement fédéral a lancé le PPCA, qui vise à stimuler la construction de logements locatifs partout au pays. Il est essentiel d'accroître l'offre globale de logements locatifs pour créer des collectivités plus fortes et plus dynamiques où les gens peuvent être fiers de vivre.

Citations :

« Trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement locatif qui deviendra leur chez-soi, en particulier ici, à Toronto. C'est pourquoi le gouvernement fédéral est déterminé à renverser cette tendance. Grâce à des programmes comme le Programme de prêts pour la construction d'appartements, nous stimulons la création de logements locatifs dont nous avons grandement besoin dans tout le pays. Des investissements comme ceux annoncés aujourd'hui à Etobicoke-Centre aideront à accroître l'offre de logements et contribueront grandement au renforcement de nos collectivités. » - Yvan Baker, député fédéral d'Etobicoke-Centre

« Cet important investissement du gouvernement fédéral démontre notre solide engagement à travailler avec toutes les collectivités pour construire plus de logements locatifs. Grâce à cet important investissement dans le logement, des milliers d'unités seront bientôt créées. Ces logements sûrs et bien construits profiteront aux familles canadiennes de la classe moyenne, qui travaillent fort. Ainsi, cet investissement permettra d'ajouter sur le marché locatif des logements dont on a grandement besoin à Toronto. » - James Maloney, député fédéral d'Etobicoke-Lakeshore

« Les 172 logements locatifs abordables au 300-304 The East Mall témoignent de ce que nous pouvons atteindre lorsque différents ordres de gouvernement et promoteurs travaillent ensemble. À titre de mairesse, je suis déterminée à créer plus d'options de logements abordables afin qu'un plus grand nombre de personnes puissent continuer de vivre à Toronto. » - Olivia Chow, mairesse de Toronto

« Le début de la construction de Valhalla Village est une première étape essentielle pour atteindre l'objectif ambitieux de KingSett : créer un portefeuille de logements locatifs qui fera de nous un chef de file du secteur sur les plans de l'envergure, de la conception de produit et de la durabilité. L'emplacement et l'ampleur de Valhalla Village représentent une excellente occasion de construire des logements abordables destinés à la location à un moment critique pour la communauté locale. Nous sommes heureux que cet aménagement extraordinaire se concrétise. » - Jeff Thomas, chef de groupe, Aménagement, KingSett Capital

Faits en bref :

Par l'intermédiaire du programme Open Door de la ville de Toronto , le conseil municipal a approuvé des incitatifs financiers d'environ 9,87 millions de dollars pour soutenir la construction de Valhalla Village . Ces mesures comprennent notamment des exonérations d'impôt foncier, de droits d'aménagement et de frais de permis.

, le conseil municipal a approuvé des incitatifs financiers d'environ 9,87 millions de dollars pour soutenir la construction de . Ces mesures comprennent notamment des exonérations d'impôt foncier, de droits d'aménagement et de frais de permis. Le Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA), auparavant appelé l' initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL) , fait partie de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement du Canada , un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

auparavant appelé l' , fait partie de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement du , un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . Au 30 septembre 2023, le gouvernement du Canada avait engagé plus de 38,89 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 151 803 logements et la réparation de plus de 241 133 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

avait engagé plus de 38,89 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 151 803 logements et la réparation de plus de 241 133 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence. Le PPCA offre des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables afin d'encourager la construction d'un plus grand nombre de logements locatifs pour la classe moyenne au Canada . Ce programme a un impact positif sur le système de logement, à un coût minime pour les contribuables. Il fait partie des nombreux programmes et initiatives de la SNL conçus pour aider à répondre aux besoins dans l'ensemble du continuum du logement. Il complète d'autres initiatives de la SNL qui mettent l'accent sur le financement de logements abordables pour les ménages à faible revenu. Grâce au PPCA , le gouvernement fédéral encourage la construction de plus de 71 000 logements locatifs. Une offre stable de logements destinés à la location est essentielle pour que plus de personnes au Canada aient accès à un logement qui répond à leurs besoins.

offre des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables afin d'encourager la construction d'un plus grand nombre de logements locatifs pour la classe moyenne au . Ce programme a un impact positif sur le système de logement, à un coût minime pour les contribuables. Le 21 décembre 2023 , le gouvernement du Canada a annoncé une entente de plus de 471 millions de dollars avec la ville de Toronto . Son but est d'accélérer la construction de près de 12 000 logements au cours des trois prochaines années par l'intermédiaire du Fonds pour accélérer la construction de logements . Ces travaux aideront aussi à stimuler la construction de 53 000 logements dans la prochaine décennie.

Liens connexes :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du qui sont les plus demandés. En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés.

