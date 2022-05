Le gouvernement et LANEQ annoncent le démarrage des activités du comité de travail paritaire

QUÉBEC, le 3 mai 2022 /CNW Telbec/ - Dans la foulée de l'entente de principe, survenue le 4 mars dernier, entre le gouvernement et LANEQ qui représente les avocates, les avocats et les notaires de l'État, la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Mme Sonia LeBel, et le président de LANEQ, Me Marc Dion, sont heureux d'annoncer la nomination des membres du comité de travail paritaire.

Me Stéphane Bédard et Mme Madeleine Paulin seront les représentants du gouvernement, alors que Me Johanne Tellier et Me Guylaine Henri, avocate à la retraite, agiront au nom de LANEQ à ce comité, qui aura la responsabilité de résoudre les enjeux liés au rôle, au statut et au régime de négociation des membres de LANEQ. Le comité pourra également compter sur le soutien de Me Nicolas Plourde, qui agira à titre de secrétaire.

Me Bédard exerce le droit au sein du cabinet Gauthier Bédard. Il a auparavant siégé à l'Assemblée nationale durant 17 ans, au cours desquels il a notamment été président du Conseil du trésor. Quant à Mme Paulin, elle a agi en tant qu'administratrice d'État dans la fonction publique québécoise pendant plus de 12 ans. Elle siège désormais sur divers comités, dont celui du Conseil de règlement entre le gouvernement du Québec et la Fédération des médecins spécialistes du Québec.

Mme Tellier est avocate-conseil chez Gravel2 Avocats et possède une longue expérience au sein du gouvernement du Québec, soit plus de 35 années, dont 12 comme gestionnaire à la CNESST, au volet Normes. Mme Henri, pour sa part, a été avocate dans différents secteurs gouvernementaux, avant d'être nommée juge au Tribunal administratif du travail, poste qu'elle a occupé jusqu'en 2017.

À la suite de ces nominations, les travaux pourront être amorcés.

Lien connexe :

www.tresor.gouv.qc.ca

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

Renseignements: Sources : Florence Plourde, Attachée de presse, Cabinet de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Cell. : 418 670-5939; Marie-Ève Fillion, Conseillère en affaires publiques, Ministère du Conseil exécutif, et Secrétariat du Conseil du trésor, Tél. : 418 781-9520, [email protected];Isabelle Renaud, Adjointe aux communications, Les avocats et notaires de l'État québécois, [email protected]