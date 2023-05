Le gouvernement du Québec verse une contribution de 1,5 M$ à La HUTTE - Hébergement d'urgence Terrebonne afin de lutter contre l'itinérance à Saint-Jérôme

SAINT-JÉRÔME, QC, le 12 mai 2023 /CNW/ - La ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, accompagnée du ministre responsable des Services sociaux, M. Lionel Carmant, et du député de Saint-Jérôme, M. Youri Chassin, a annoncé aujourd'hui une contribution de 1,5 M$ du gouvernement du Québec à l'organisme La HUTTE - Hébergement d'urgence Terrebonne afin de compléter la réalisation de son projet de 48 places d'hébergement ainsi qu'une halte-chaleur pour personnes itinérantes à Saint-Jérôme.

À noter que cette somme est versée par la Société d'habitation du Québec (SHQ) en vertu d'une entente qui a été signée avec l'organisme La HUTTE - Hébergement d'urgence Terrebonne, la SHQ et la ministre Duranceau.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux, par l'entremise du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides, a de son côté octroyé 1,3 M$ pour la réalisation de ce projet.

Le chantier a été lancé en septembre 2022 et les travaux de construction devraient être complétés à la fin mai. Les ouvriers s'affairent actuellement à compléter la finition intérieure de l'immeuble.

Citations :

« Je suis très heureuse de contribuer à la réalisation de ces 48 nouvelles places d'hébergement pour personnes itinérantes ainsi qu'à une halte-chaleur à Saint-Jérôme en octroyant cette somme de 1,5 M$. Grâce à notre travail collectif et à nos efforts constants en habitation, nous serons en mesure de lutter contre l'itinérance à Saint-Jérôme, mais aussi partout au Québec. Je félicite l'organisme La HUTTE - Hébergement d'urgence Terrebonne et leurs partenaires qui ont mis sur pied ce projet. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« L'hébergement d'urgence est une étape cruciale pour assurer la sécurité et la dignité de ceux qui sont dans le besoin. De plus, c'est une opportunité pour les travailleurs sociaux et les intervenants de faire la promotion de services complémentaires visant à éventuellement mettre fin au cycle de l'itinérance. C'est exactement ce que fait La HUTTE depuis plus de 20 ans, en accompagnant les gens hébergés d'urgence à trouver un logement, trouver un emploi ou encore recevoir des soins de santé qui leur donneront une chance de se réinsérer. Je suis fier de supporter ce projet porteur et cette organisation qui fait un travail formidable auprès des personnes vulnérables. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« Je suis reconnaissant envers les responsables de l'organisme La HUTTE - Hébergement d'urgence Terrebonne qui ont imaginé ce projet d'envergure qui répond à un besoin important. Ce projet rayonne non seulement dans la Ville de Saint-Jérôme, mais aussi dans toute la grande région des Laurentides. »

Youri Chassin, député de Saint-Jérôme et adjoint parlementaire du ministre de la Santé

« Le défi de La HUTTE Saint-Jérôme a mobilisé beaucoup d'énergie de temps de la part de notre équipe et de la direction de l'organisation. Nous savions dès le lancement du projet que ce serait difficile mais nous souhaitions pouvoir offrir un environnement favorable afin que les hommes et les femmes de la communauté se trouvant en situation d'itinérance puissent être accueillis et accompagnés à sortir de la rue. Nous reconnaissons, dans ce soutien exceptionnel, la même vision que celle qui est partagée par le MSSS dans les orientations du plan d'action interministériel et une volonté réelle du gouvernement du Québec d'offrir une réponse cohérente et responsable aux personnes en situation d'itinérance. »

Bertrand Paiement, président de l'organisme La HUTTE - Hébergement d'urgence Terrebonne

Faits saillants :

La HUTTE - Hébergement d'urgence Terrebonne est une porte de sortie de l'itinérance et une porte d'entrée vers les ressources communautaires, privées et publiques. Son rôle est d'accompagner les personnes dans le dénouement de leurs impasses et de les soutenir dans leur intégration et leur maintien en logement, ainsi que dans leur insertion socioprofessionnelle.





L'organisme a reçu de nombreuses contributions de plusieurs partenaires du milieu pour la réalisation de ce projet dont, entre autres, la Caisse Desjardins de la Rivière-du-Nord, la Fondation Chopin-Péladeau, la Ville de Saint-Jérôme et la MRC de La Rivière-du-Nord.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca .

