L'UQAR est à Baie-Comeau pour y rester : Québec investit 2,657 M$

BAIE-COMEAU, QC, le 14 juill. 2026 /CNW/ - Le ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, Mathieu Lévesque, et le député de René-Lévesque, Yves Montigny, ont annoncé aujourd'hui, au nom de la ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, une aide financière de 2 657 000 $ pour le transfert, à compter de l'automne 2027, des activités de l'Université du Québec à Rimouski (UQAR) dans de nouveaux locaux mieux adaptés aux besoins des étudiants.

L'UQAR était installée depuis 2021 au Cégep de Baie-Comeau. Devant la croissance de ses activités sur la Côte-Nord, l'établissement rimouskois devait déménager dans de nouveaux espaces plus vastes et mieux adaptés. Cet investissement vient par le fait même pérenniser la présence de l'UQAR à Baie-Comeau. Plus d'étudiants pourront désormais y être accueillis.

Ce projet s'inscrit dans la volonté gouvernementale de mutualiser les infrastructures publiques en créant des partenariats entre les différents ordres d'enseignement.

Citations :

« La présence d'établissements d'enseignement supérieur en région est une condition essentielle à la réussite de notre écosystème de formation. Je suis donc fière de voir l'UQAR assurer sa présence dans la région de la Côte-Nord, plus particulièrement à Baie-Comeau. Assurer l'accessibilité à l'enseignement supérieur partout sur notre territoire, c'est assurer notre relève. »

Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine

« Assurer une présence universitaire forte en région, c'est investir dans l'avenir de nos communautés. En pérennisant la présence de l'UQAR à Baie-Comeau, notre gouvernement permet à davantage de jeunes d'étudier près de chez eux, tout en contribuant à attirer, à former et à retenir la main-d'œuvre dont la Côte-Nord a besoin pour poursuivre son développement. C'est une démonstration concrète de notre volonté d'offrir aux régions les moyens de réaliser leur plein potentiel. »

Mathieu Lévesque, ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions

« L'enseignement supérieur en région est une question d'équité, de possibilités et d'avenir. Quand nous permettons à des jeunes de poursuivre des études universitaires ici, chez eux, nous leur donnons bien plus qu'un accès à des programmes, nous leur donnons la possibilité de réaliser leurs ambitions sans devoir s'exiler. »

Yves Montigny, député de René-Lévesque

Renseignements complémentaires :

L'antenne de l'UQAR à Baie-Comeau offre les programmes suivants : Sciences de la gestion , Sciences infirmières , Sciences de l'éducation et Travail social et Informatique .

, , et . Une équipe d'une quinzaine de personnes issues du corps enseignant et du personnel administratif de l'UQAR est basée à l'antenne de Baie-Comeau.

Une centaine d'étudiants y sont attendus cet automne pour poursuivre leurs études universitaires.

En plus de ses campus à Lévis et à Rimouski et de ses antennes à Baie-Comeau et dans la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, l'UQAR est présente à Saint-Georges, à Thetford, au KRTB (Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et Les Basques) et à Matane.

Liens connexes :

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SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur

Source : Frédérique Verreault, Directrice adjointe et conseillère politique, Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, 581 997-0273, frédé[email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieurSecteur du sport, du loisir et du plein air, Secrétariat à la condition féminine, [email protected]