Le gouvernement du Québec souligne les 35 ans du Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec

QUÉBEC, le 20 nov. 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, souligne aujourd'hui le 35e anniversaire du Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ), qui recueille, analyse et diffuse l'information, en plus de fournir une expertise scientifique, sur l'ensemble des espèces vivant au Québec, particulièrement celles en situation précaire.

Le CDPNQ est un système d'information sur la biodiversité, piloté par un groupe de travail multidisciplinaire formé du personnel du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et d'Environnement et Changement climatique Canada. Sa mission est de contribuer activement aux décisions ayant des répercussions sur la conservation de la diversité biologique et écologique.

Diffusées au quotidien, ses données sont devenues la principale source d'information sur les espèces menacées ou vulnérables, ce qui en fait un incontournable dans les projets de conservation, d'aménagement et de gestion du territoire.

Ces données permettent d'établir les priorités de conservation et sont utiles pour de nombreux travaux : études d'impact environnemental, demandes d'autorisation ministérielle, préparation de plans de rétablissement, application de mesures de protection, projets de recherche et révision de la réglementation.

Le CDPNQ s'est doté de nouveaux outils de communication et de partage de l'information. Ce ne sont là que les premiers pas vers une diffusion facilitée de l'information sur la biodiversité du Québec, visant notamment à favoriser la prise en compte des espèces en situation précaire dans le développement du territoire.

« Je souhaite remercier le Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec pour ses 35 années consacrées à l'identification de la biodiversité et à la préservation du patrimoine naturel exceptionnel du territoire québécois. Toutes les espèces floristiques ou fauniques sont importantes et leur protection est prioritaire pour le gouvernement du Québec. Conserver les espèces menacées ou vulnérables et leurs habitats contribue à maintenir et à garantir la qualité de notre environnement. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

Membre du réseau NatureServe, le CDPNQ est le premier centre de données sur la conservation à avoir vu le jour au Canada .

. Son système de gestion de données compte plus de 14 000 occurrences floristiques et fauniques. Une occurrence correspond généralement à l'habitat occupé par la population locale d'une espèce.

Les données sont plus accessibles que jamais tout en étant adaptées à la sensibilité des espèces afin de favoriser leur protection, grâce à une carte interactive facile à utiliser.

Il est possible de contribuer à améliorer les connaissances sur les espèces en situation précaire et sur d'autres éléments de la biodiversité (ex. : espèce, sous-espèce, population, variété ou écotype) en signalant ses observations.

