QUÉBEC, le 30 sept. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement du Québec souligne la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, afin de rendre hommage aux victimes et aux personnes survivantes des pensionnats autochtones, ainsi qu'à leurs proches. Ce matin, le drapeau des personnes survivantes a été hissé sur l'une des tours de l'hôtel du Parlement et l'édifice sera symboliquement illuminé en orange.

Comme gouvernement, nous croyons sincèrement qu'il n'existe pas de petit geste, au contraire. Chaque geste compte pour se rappeler le passé et mieux avancer ensemble pour bâtir le futur. En ce sens, cette semaine, les parlementaires ont porté une épinglette représentant un chandail orange perlée par l'artiste innue Bérénice Mollen-Dupuis, afin de souligner cette journée significative.

Citation :

« La Journée nationale de la vérité et de la réconciliation est, pour tous, le moment de se souvenir et surtout de rendre hommage aux survivants et aux enfants disparus des pensionnats. Il faut qu'on se rappelle ces moments sombres de l'Histoire, car nous avons tous un devoir de mémoire. Aujourd'hui, pourquoi ne pas s'arrêter dans l'une des 55 communautés ou acheter un livre écrit par un artiste autochtone? Je pense que c'est en apprenant à mieux se connaître et à mieux se comprendre, qu'ensemble nous poursuivrons la marche vers la réconciliation. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières nations et les Inuit

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

Renseignements: Source : Magalie Lapointe, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable des Relations avec les Premières nations et les Inuit, Tél. : 450 502-6873; Information : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère du Conseil exécutif, Tél. : 418 781-9520, [email protected]