Le gouvernement du Québec souligne la Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes

Le premier ministre, François Legault, et la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, soulignent aujourd'hui, au nom du gouvernement du Québec, la Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes.

Le 6 décembre 1989, 14 jeunes femmes ont été assassinées à l'École Polytechnique de Montréal, juste parce qu'elles étaient des femmes. Il s'agit de Geneviève Bergeron, Hélène Colgan, Nathalie Croteau, Barbara Daigneault, Anne-Marie Edward, Maud Haviernick, Barbara Klucznik-Widajewicz, Maryse Laganière, Maryse Leclair, Anne-Marie Lemay, Sonia Pelletier, Michèle Richard, Annie St-Arneault et Annie Turcotte.

« Aujourd'hui, souvenons-nous de ces 14 femmes qui ont perdu la vie le 6 décembre 1989, parce qu'elles étaient des femmes. Au Québec, on vit dans l'une des sociétés les plus égalitaires au monde, mais des événements comme la tragédie de Polytechnique nous ont montré qu'on n'est jamais à l'abri de ces violences. On doit tous se mobiliser et travailler ensemble pour lutter contre les violences faites aux femmes. On ne doit jamais oublier ces événements. »

François Legault, premier ministre du Québec

« En ce jour de souvenir douloureux, je veux honorer la mémoire des 14 femmes qui ont été assassinées le 6 décembre 1989. Mes pensées vont également aux proches des victimes ainsi qu'aux survivantes et survivants de la tuerie de Polytechnique Montréal qui portent toujours en eux les blessures de cet événement. Les inégalités envers les femmes persistent aujourd'hui. Il est de la responsabilité de toute la société d'agir afin d'atteindre l'égalité de fait entre les femmes et les hommes et de mettre un terme à la violence. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Le 25 novembre a été désigné par l'Organisation des Nations Unies Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes.

En 1991, le Parlement du Canada a institué le 6 décembre Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes.

a institué le 6 décembre Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes. Chaque année, du 25 novembre au 6 décembre, le Québec se mobilise à l'occasion des Journées d'action contre la violence faite aux femmes. Cette période est l'occasion de réfléchir ensemble à la violence faite aux femmes et de sensibiliser la population à cet égard.

Dans les dernières années, de nombreuses mesures ont été mises en place par le gouvernement du Québec pour contrer la violence conjugale et la violence sexuelle, notamment par le biais de différents plans d'action et stratégies.

Des ressources existent, que vous soyez victime, témoin ou auteur :

SOS violence conjugale - 1 800 363-9010 (aide offerte 24/24, 7/7)



Info-aide violence sexuelle - 1 888 933-9007 (aide offerte 24/24, 7/7)



Rebâtir - www.rebatir.ca, 1 833 REBATIR (732-2847)



À cœur d'homme - https://www.acoeurdhomme.com/besoin-daide

