Le gouvernement du Québec réhabilitera le pont de la rivière Moe à Compton

SHERBROOKE, QC, le 16 mai 2024 /CNW/ - La députée de Saint-François, Mme Geneviève Hébert, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, est très heureuse d'annoncer la réhabilitation du pont situé au-dessus de la rivière Moe, sur le chemin de Cookshire, à Compton. Cette décision s'appuie sur la nécessité de maintenir la continuité des services et d'assurer des déplacements sécuritaires pour les propriétaires avoisinants, mais également pour l'ensemble des usagers qui circulent entre Compton et Cookshire-Eaton.

Résultats de l'étude socioéconomique

Après avoir analysé les résultats de l'étude socioéconomique menée par une firme externe, le gouvernement du Québec a déterminé que le retrait permanent du pont entraînerait des inconvénients économiques et sociaux importants pour la communauté locale. C'est ce constat qui émane principalement de l'analyse des données fournies par l'étude et des consultations réalisées avec les parties prenantes, essentielles dans la planification d'un projet routier.

Construit en 1945, le pont du chemin de Cookshire, à Compton, est en fin de vie utile. Bien qu'il soit situé sur le réseau municipal, l'entretien et la gestion des éléments structuraux relèvent du Ministère. La prochaine inspection générale de la structure prévue cette année permettra de confirmer la nature précise des travaux à réaliser afin de la remettre en état. La solution finale retenue, qui permettra de lever la restriction de charges existante et d'accueillir la circulation de tous les types de véhicules, sera communiquée au moment opportun.

Citations

« L'entretien et l'amélioration de nos infrastructures sont des engagements que nous avons pris envers les Québécois afin de leur offrir un réseau sécuritaire qui contribue à la vitalité économique de toutes les régions. Collecter et analyser des données puis considérer l'ensemble des facteurs sont des exercices qui peuvent s'avérer ardus, mais ils n'en demeurent pas moins essentiels pour planifier des projets routiers optimaux. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« J'ai bien entendu les citoyens de la région et j'ai souligné toute l'importance du pont dans Saint-François. Notre gouvernement est à l'écoute des citoyens dans nos régions, c'est pourquoi nous irons de l'avant avec la réhabilitation de ce pont. C'est une excellente nouvelle chez nous et je remercie la ministre Geneviève Guilbault pour son travail dans le dossier. »

Geneviève Hébert, députée de Saint-François

