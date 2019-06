Le gouvernement du Québec met davantage de moyens à la disposition des offices d'habitation pour venir en aide aux personnes sans logement le 1er juillet

QUÉBEC, le 26 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a adopté aujourd'hui une série de mesures qui permettront à la Société d'habitation du Québec de fournir plus d'outils aux offices d'habitation pour venir en aide aux personnes à la recherche d'un logement en cette période de l'année.

La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, a annoncé la réactivation du Programme d'aide d'urgence 2005 aux ménages sans logis et aux municipalités connaissant une pénurie de logements locatifs pour des raisons exceptionnelles. Les mesures mises en place sont les suivantes :

75 unités de supplément au loyer d'urgence qui permettront à autant de ménages admissibles de débourser seulement 25 % de leur revenu pour se loger. Il s'agit d'unités d'urgence supplémentaires qui s'ajoutent aux 10 unités dont dispose déjà la Société d'habitation du Québec au 1 er juillet 2019.

juillet 2019. L'octroi de subventions aux municipalités pour le remboursement d'une partie des dépenses, notamment pour l'hébergement temporaire de certains ménages, leur déménagement ou l'entreposage de leurs biens.

L'octroi de subventions aux municipalités qui choisiront d'adopter une aide d'urgence complémentaire pour accompagner les ménages qui en feront la demande.

Les municipalités admissibles aux subventions sont celles dont le taux d'inoccupation serait égal ou inférieur à 2 %.

La Société d'habitation du Québec remboursera à la municipalité 50 % des dépenses admissibles faites pour offrir des services d'urgence aux ménages sans logis. Ce pourcentage pourra être majoré à 100 % dans des circonstances de sinistre majeur.

Citations :

« En vue du 1er juillet, les Québécoises et Québécois peuvent compter sur un gouvernement en mode solution pour s'assurer que les personnes seules, les familles et les aînés à la recherche d'un logement en cette période de l'année pourront se loger dignement. Nous mettons des outils supplémentaires à la disposition des offices d'habitation, avec qui nous travaillons en étroite collaboration, et nous offrons d'autres options aux municipalités qui vivent un resserrement du marché locatif privé sur leur territoire. Bref, nous nous assurons que la situation restera sous contrôle au cours des prochains jours. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« En cette période du 1er juillet, le Regroupement des offices d'habitation du Québec, l'intervenant majeur en habitation sociale, rappelle à la population que tous les offices d'habitation sont prêts à répondre aux demandes de logements à travers le Québec, mais également disponibles pour assurer un service aux locataires particulièrement en cette période cruciale et tout autant durant l'année. Par ces actions, les offices d'habitation remplissent leur mission première, soit celle d'aider les personnes et les familles à faible revenu à se loger convenablement. Le Regroupement des offices d'habitation du Québec salue les mesures gouvernementales qui permettront de mieux outiller les OH afin de bien servir les personnes ayant besoin d'un logement en cette période de l'année. »

M. Robert De Nobile, président du ROHQ

Faits saillants :

Les personnes qui n'arriveraient pas à trouver un logement en ce moment peuvent communiquer avec l'office d'habitation de leur secteur.

Les personnes qui souhaitent bénéficier d'une unité d'urgence supplémentaire doivent avant tout contacter un office d'habitation, une coopérative d'habitation ou un organisme à but non lucratif reconnu pour l'obtention d'un logement à loyer modique.

Pour connaître les coordonnées de son office d'habitation, il est possible de consulter la section Répertoire des organismes du site Web de la Société d'habitation du Québec. Le Centre de relations avec la clientèle de la Société d'habitation du Québec (1 800 463-4315) sera ouvert de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, et ce, même les 29 et 30 juin et le 1 er juillet. Le Centre pourra aussi mettre en contact les personnes et leur office d'habitation.

juillet. Le Centre pourra aussi mettre en contact les personnes et leur office d'habitation. La majorité des offices d'habitation, en particulier ceux aux prises avec un resserrement du marché locatif privé sur leur territoire, seront aussi joignables durant la prochaine fin de semaine.

À propos de la Société d'habitation du Québec (SHQ)

La SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. En tant que chef de file en habitation, la SHQ stimule l'établissement de partenariats avec les collectivités, la concertation entre les acteurs du milieu et l'innovation. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

