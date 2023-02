Le gouvernement du Québec lance une grande campagne de sensibilisation aux réalités des Premières Nations et des Inuit

MONTRÉAL, le 12 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec a donné le coup d'envoi à la première phase d'une campagne qui vise à sensibiliser la population aux réalités des Premières Nations et des Inuit et à susciter l'intérêt du grand public à découvrir les 11 nations autochtones du Québec. Le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière, et le ministre responsable de la Lutte contre le racisme, Christopher Skeete, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le premier objectif de la campagne sera de bâtir davantage de ponts entre les nations qui se côtoient depuis très longtemps, mais qui entretiennent encore beaucoup de méconnaissance les unes envers les autres. En apprenant à mieux se connaître, celles-ci pourront fixer les bases d'un meilleur vivre-ensemble, ce qui favorisera l'établissement d'un esprit de collaboration durable.

Cette première phase de la campagne sur les réalités autochtones est une réponse directe du gouvernement du Québec à la recommandation no 14 du rapport du Groupe d'action contre le racisme : « Inclure, dans la campagne nationale de sensibilisation contre le racisme, un volet spécifique sur les réalités vécues par les Autochtones, dans le but d'informer de manière constante la population sur le racisme et la discrimination que subissent les Premières Nations et les Inuit ». La campagne a été élaborée en partenariat avec des représentantes et représentants des Premières Nations et des Inuit afin que le processus de création et le produit achevé soient les plus respectueux et représentatifs possible.

Citations :

« Je suis si fier que cette campagne, d'une envergure sans précédent, ait été réalisée avec des partenaires autochtones! Voilà pourquoi j'avais hâte de la lancer, avec l'appui de mon collègue le ministre responsable de la Lutte contre le racisme. Cette campagne répondra directement aux recommandations du Groupe d'action contre le racisme et renforcera les liens entre les communautés autochtones et allochtones du Québec. Il s'agit de la première étape d'un grand chantier de société, sur lequel je compte travailler activement avec l'ensemble de mes collègues et de mes homologues au cours des prochaines années. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« Lorsque le Groupe d'action contre le racisme a publié son rapport, il y a deux ans, notre gouvernement a compris qu'il était impératif de redoubler d'efforts pour éliminer toute discrimination fondée sur l'origine. Nous sommes d'avis que cela passe d'abord et avant tout par l'éducation et la reconnaissance mutuelle. Le premier volet de cette campagne de sensibilisation est directement inspiré de cette vision. »

Christopher Skeete, ministre responsable de la Lutte contre le racisme

Liens connexes :

www.autochtones.gouv.qc.ca/

www.facebook.com/SRPNI/

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

Renseignements: Sources : Magalie Lapointe, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Tél. : 450 502-6873; Amélia Benattia, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable de la Lutte contre le racisme, Tél. : 514 294-2806; Information : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère du Conseil exécutif, Tél. : 418 781-9520, [email protected]