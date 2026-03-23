Le gouvernement du Québec lance une consultation publique sur l'utilisation de données biométriques dans le cadre de l'identité numérique nationale

QUÉBEC, le 23 mars 2026 /CNW/ - Le ministère de la Cybersécurité et du Numérique (MCN) annonce aujourd'hui le lancement d'une consultation publique sur l'utilisation de données biométriques, qui se déroulera jusqu'au 19 avril 2026. S'inscrivant dans la foulée de la sanction de la en octobre 2025, cette consultation permettra d'évaluer les connaissances générales, les attentes et les préoccupations de la population québécoise à l'égard de l'utilisation de données biométriques.

La consultation adopte un format hybride, en ligne et en présentiel, pour assurer une participation étendue. Toutes les citoyennes et tous les citoyens sont invités à répondre au questionnaire en ligne disponible sur la plateforme gouvernementale Consultation Québec alors que le volet en présentiel prendra la forme de groupes de discussion qui permettront notamment d'entendre les préoccupations de personnes en situation de fracture numérique.

Cette consultation constitue un premier dialogue sur le sujet, puisque d'autres initiatives pourraient être réalisées afin de soutenir l'appropriation et l'acceptabilité sociale de mécanismes visant à protéger l'identité de chaque personne.

Faits saillants :

Il n'est pas nécessaire d'avoir un compte sur Consultation Québec pour participer à cette consultation.

La durée du questionnaire en ligne est d'une dizaine de minutes.

Pour guider les répondants, certaines définitions accompagnent le questionnaire de la consultation en ligne.

Les réponses obtenues seront utilisées uniquement dans le cadre de cette consultation et bénéficieront d'un traitement anonyme et confidentiel.

L'organisation des groupes de discussion auprès de clientèles ciblées a été confiée à une firme spécialisée en consultation citoyenne pour garantir la neutralité, la diversité et la représentativité des opinions recueillies.

La Loi concernant l'identité numérique nationale et modifiant d'autres dispositions instaure les fondements de l'identité numérique nationale. Celle-ci regroupe des outils offrant à chaque personne un accès aux services numériques de l'État. L'identité numérique nationale est personnelle, sécuritaire, privée et unique. De plus, son utilisation demeurera toujours au choix de la citoyenne ou du citoyen.

Liens connexes :

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Consultation publique :

https://consultation.quebec.ca/processes/biometrie

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SOURCE Ministère de la Cybersécurité et du Numérique

Information : Direction des communications, Ministère de la Cybersécurité et du Numérique, [email protected]