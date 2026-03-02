L'intelligence artificielle au cœur de la modernisation de l'État - Le gouvernement du Québec publie le Portrait des utilisations de l'intelligence artificielle dans l'administration publique

QUÉBEC, le 2 mars 2026 /CNW/ - Le ministère de la Cybersécurité et du Numérique publie le Portrait des utilisations de l'intelligence artificielle dans l'administration publique (ci-après le Portrait), qui présente l'ensemble des initiatives en intelligence artificielle (IA) en développement ou en production au sein des organismes publics, à l'exception des initiatives en lien avec la cybersécurité.

Ce portrait s'inscrit dans une obligation annuelle imposée aux organismes publics assujettis à la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles. Ces derniers doivent déclarer chaque année au dirigeant principal de l'information tout actif informationnel, tout projet ou toute autre initiative faisant appel à l'intelligence artificielle et transmettre les renseignements prescrits par l'arrêté numéro 2024-01.

Par cette publication, le gouvernement du Québec réaffirme sa volonté de transparence et l'importance de documenter les usages de l'IA au sein de l'État afin d'assurer la cohérence de l'action gouvernementale et de favoriser une utilisation responsable et encadrée de ces technologies.

Le Portrait met en lumière une augmentation significative des initiatives en IA dans l'administration publique, notamment en matière d'analyse, de prédiction et d'aide à la décision, d'automatisation ainsi que pour l'interaction avec les utilisatrices et utilisateurs des services publics.

L'utilisation de l'IA par les organismes publics s'effectue dans un cadre clair, structuré et rigoureux, établi par le ministère de la Cybersécurité et du Numérique. Ce cadre vise à assurer une gouvernance adéquate, une gestion rigoureuse des risques, la protection des données et des renseignements personnels ainsi que le respect des principes d'une utilisation responsable de l'IA.

Faits saillants :

Le nombre d'initiatives en IA dans l'administration publique a augmenté de plus de 50 % entre 2024 et 2025.

61 de ces initiatives concernent des prestations de services à la population.

Les secteurs d'activités qui comptent le plus grand nombre d'initiatives sont la santé, l'éducation et les ressources naturelles.

Les organismes publics doivent déclarer annuellement au dirigeant principal de l'information tout actif informationnel, tout projet ou toute autre initiative en intelligence artificielle en vertu de l'arrêté numéro 2024-01 concernant des exigences en matière de ressources informationnelles au regard de l'utilisation de l'intelligence artificielle par les organismes publics.

