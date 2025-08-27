Invitation aux médias - Annonce concernant la couverture cellulaire en Haute-Mauricie
Nouvelles fournies parMinistère de la Cybersécurité et du Numérique
27 août, 2025, 15:49 ET
QUÉBEC, le 27 août 2025 /CNW/ - Le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, M. Gilles Bélanger, invite les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse concernant la couverture cellulaire en Haute-Mauricie.
Pour l'occasion, le ministre Bélanger sera accompagné de la députée de Laviolette-Saint-Maurice, Mme Marie-Louise Tardif, ainsi que de représentants d'ECOTEL et de Videotron.
Veuillez prendre note que l'événement se déroulera à l'extérieur.
Accréditation obligatoire
Pour participer à la conférence de presse, vous devez vous accréditer au préalable, en écrivant à [email protected].
|
DATE :
|
Le 29 août 2025, à 11 h
|
HEURE :
|
Arrivée des médias à partir de 10 h 45
|
Conférence de presse à 11 h
|
LIEU :
|
Saint-Joseph-de-Mékinac
SOURCE Ministère de la Cybersécurité et du Numérique
Pour renseignements : Cabinet du ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Juliette Ayachi, Attachée de presse, 367 977-9913
