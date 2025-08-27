Invitation aux médias - Annonce concernant la couverture cellulaire en Haute-Mauricie

QUÉBEC, le 27 août 2025 /CNW/ - Le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, M. Gilles Bélanger, invite les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse concernant la couverture cellulaire en Haute-Mauricie.

Pour l'occasion, le ministre Bélanger sera accompagné de la députée de Laviolette-Saint-Maurice, Mme Marie-Louise Tardif, ainsi que de représentants d'ECOTEL et de Videotron.

Veuillez prendre note que l'événement se déroulera à l'extérieur.

Accréditation obligatoire

Pour participer à la conférence de presse, vous devez vous accréditer au préalable, en écrivant à [email protected].

DATE : Le 29 août 2025, à 11 h



HEURE : Arrivée des médias à partir de 10 h 45

Conférence de presse à 11 h



LIEU : Saint-Joseph-de-Mékinac

SOURCE Ministère de la Cybersécurité et du Numérique

Pour renseignements : Cabinet du ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Juliette Ayachi, Attachée de presse, 367 977-9913