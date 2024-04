Le gouvernement du Québec lance la construction du nouveau pont de l'île d'Orléans

QUÉBEC, le 16 avril 2024 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Kariane Bourassa, ainsi que le député de Montmorency, M. Jean-François Simard, annoncent le début officiel des travaux de construction du nouveau pont de l'île d'Orléans. Le contrat pour la conception et la construction de la nouvelle infrastructure a été confié au Groupe Héritage Île-d'Orléans S.E.N.C.

Le pont actuel a été mis en service en 1935, et son remplacement est essentiel pour assurer la vitalité économique et touristique de l'île d'Orléans. Le gouvernement du Québec investit 2,759 G$ pour mener à terme ce projet d'importance. Cette somme couvre notamment les travaux de réaménagement de la côte du Pont, la construction du nouveau pont ainsi que les actions qui seront réalisées pour la valorisation de l'infrastructure actuelle.

Le pont à haubans, d'un peu plus de 2 km, comprendra une voie dans chaque direction, des accotements larges afin de maintenir la circulation en cas d'incident ou de travaux, une piste polyvalente de part et d'autre des voies de circulation, ainsi que des belvédères pour les adeptes du transport actif. Le concept de pont haubané permet de limiter les répercussions sur les milieux naturels et humains, tout en offrant à la population un lien sécuritaire répondant aux normes actuelles, dont la durée de vie doit s'étendre aux 100 prochaines années.

La mise en service du nouveau pont est prévue en 2028, tandis que les travaux de déconstruction devraient s'achever en 2033.

Citations

« Dès 2028, l'ensemble des automobilistes, des cyclistes et des piétons circuleront sur une nouvelle infrastructure répondant aux plus hauts standards de qualité. Le nouveau pont de l'île d'Orléans est un projet unique, dans un milieu extrêmement fragile. Chaque détail du projet est réfléchi en ce sens. C'est d'ailleurs pourquoi un pont à haubans est réalisé. Il s'agit de la meilleure solution afin de respecter l'environnement et le patrimoine culturel. L'île d'Orléans est l'un des berceaux de la francophonie en Amérique, c'est pourquoi le nouveau pont sera un legs de notre gouvernement et marquera l'entrée distinctive de l'île. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Cette nouvelle infrastructure est fort attendue par les citoyens. Notre gouvernement veille à la qualité de vie des riverains grâce à une meilleure mobilité et une fluidité accrue dans le secteur. Les activités agricoles et touristiques sur l'île en seront dynamisées. Elles contribueront au développement socioéconomique de la MRC de L'Île-d'Orléans et de la Capitale-Nationale. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« L'inauguration du nouveau pont en 2028 marquera un tournant crucial pour l'île d'Orléans et ses habitants. En offrant une infrastructure moderne et sécuritaire, ce projet répond non seulement aux besoins immédiats des automobilistes, des cyclistes et des piétons, mais il ouvre également de nouvelles perspectives aux agriculteurs et à l'industrie touristique, qui pourront profiter d'une connexion plus fluide avec Québec. Le pont incarnera un véritable levier de développement économique et social pour notre région, et ce, pour les décennies à venir. »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

« À titre de député, je suis fier de cette nouvelle. Jamais un gouvernement n'aura eu autant d'ambition pour la circonscription de Montmorency! »

Jean-François Simard, député de Montmorency

Faits saillants

Afin de désigner le consortium responsable de la conception et des travaux du nouveau pont, le ministère des Transports et de la Mobilité durable a amorcé en 2022 un processus de sélection rigoureux, comprenant notamment une évaluation de la qualité et une analyse de conformité des propositions techniques et financières.

Le Groupe Héritage Île-d'Orléans S.E.N.C., composé des entreprises Dragados Canada inc. et EBC inc., est celui qui a soumis la meilleure proposition technique et financière.

Le projet comprend trois volets : le réaménagement de la côte du Pont et de son intersection avec le chemin Royal et la route Prévost (travaux préparatoires); la construction du nouveau pont, incluant la reconstruction de l'échangeur entre l'autoroute Dufferin-Montmorency , le boulevard Sainte-Anne et le pont; la déconstruction du pont actuel.

Au cours des prochaines semaines, le consortium réalisera les démarches afin d'obtenir toutes les autorisations environnementales et patrimoniales requises pour la réalisation des travaux et procédera à l'installation de ses bureaux et des aires de chantier temporaires.

Les travaux pour le réaménagement de la côte du Pont, réalisés par le Ministère, seront terminés à l'été 2024.

