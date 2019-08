Le gouvernement du Québec investit près de 6,5 M$ dans le vélodrome intérieur du Centre national de cyclisme de Bromont

BROMONT, QC, le 6 août 2019 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, est fière d'annoncer l'octroi d'une aide financière de près de 2 millions de dollars au Centre national de cyclisme de Bromont pour la construction d'un bâtiment qui permettra de convertir son vélodrome extérieur en vélodrome intérieur, afin d'en faire un espace multifonctionnel ouvert à l'année. Grâce à ce projet, la région touristique des Cantons-de-l'Est et le Québec pourront se distinguer en tant que destination incontournable du cyclisme international.

La ministre Proulx en a fait l'annonce aujourd'hui en compagnie de la ministre déléguée à l'Éducation, ministre responsable de la Condition féminine et députée de Brome-Missisquoi, Mme Isabelle Charest, et en présence de nombreux partenaires de ce projet.

Cet investissement s'ajoute à celui déjà annoncé de 4,5 millions de dollars du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, ce qui porte l'aide gouvernementale à près de 6,5 millions de dollars pour ce projet évalué à environ 12,5 millions de dollars.

Citations :

« En plus de venir diversifier l'offre touristique du Québec, ce projet va permettre au seul et unique vélodrome du Québec de se positionner à l'échelle internationale comme un incontournable en matière de tourisme sportif, grâce à des infrastructures et des équipements dernier cri qui sauront répondre aux standards les plus élevés pour la tenue de championnats canadiens et d'événements internationaux d'envergure, et ce, toute l'année. Ce nouveau vélodrome intérieur promet ainsi d'attirer de nombreux visiteurs dans la région, tout en contribuant au rayonnement du Québec. Votre gouvernement est donc très fier de soutenir ce projet porteur et rassembleur, qui participera activement à la prospérité économique des Cantons-de-l'Est et du Québec. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Depuis mon arrivée en poste, l'accessibilité aux sports pour tous les citoyens et citoyennes, peu importe leur âge ou leur niveau, occupe une place prépondérante dans mon engagement politique. Le projet de complexe multisports du Centre national de cyclisme de Bromont donnera accès à tous, été comme hiver, à des installations modernes, sécuritaires et agréables à fréquenter. C'est pourquoi l'annonce de cet investissement, qui permet enfin la concrétisation d'un projet soutenu depuis plusieurs mois par l'ensemble de la communauté, me rend très heureuse aujourd'hui. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation, ministre responsable de la Condition féminine et députée de Brome-Missisquoi

« Le vélodrome intérieur permettra d'attirer une clientèle hors Québec importante et un large rayonnement pour les Cantons-de-l'Est. Ce projet s'inscrit parfaitement dans le plan de développement du cyclotourisme pour faire de la région une destination vélo, en plus de contribuer à une offre quatre saisons grâce à ses activités se prolongeant toute l'année. L'unicité et les atouts de ce bâtiment en feront sans aucun doute un incontournable du sport en Amérique du Nord et amèneront des retombées sur de nombreuses années. »

Jean-Michel Ryan, président de Tourisme Cantons-de-l'Est

Faits saillants :

Outre le vélodrome de 250 mètres, les installations comprendront notamment un espace omnisport (piste d'athlétisme et gymnases multisports), des espaces multifonctionnels et une variété d'équipements permettant la réalisation de nombreuses activités. L'exploitation de l'infrastructure sur une base annuelle permettra, notamment, la tenue de compétitions de calibre national et international sur quatre saisons. L'espace omnisport accueillera des événements commerciaux, culturels et sportifs variés (foires, congrès, spectacles, compétitions diverses). La salle pourra accueillir jusqu'à 660 personnes assises et 2 000 personnes debout.

Une aide financière de 1 850 000 $ est issue du Programme de soutien aux stratégies de développement touristique - Volet 2 : Appui à la Stratégie de mise en valeur du tourisme événementiel du ministère du Tourisme et un montant 80 000 $ est accordé dans le cadre de l'Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT), en collaboration avec Tourisme Cantons-de-l'Est.

issue du - Volet 2 : Appui à la du ministère du Tourisme et un montant 80 accordé dans le cadre de l'Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT), en collaboration avec Tourisme Cantons-de-l'Est. La Stratégie de mise en valeur du tourisme événementiel vise à développer et à renforcer les produits du Québec qui permettront de se démarquer d'une concurrence internationale sans cesse croissante.

Les EPRT ont pour but de conjuguer les actions du ministère du Tourisme, des associations touristiques régionales et d'autres partenaires régionaux pour permettre la réalisation de projets de développement de l'offre touristique régionale qui contribueront à l'atteinte des cibles de performance touristique du Plan de développement de l'industrie touristique 2012-2020 et de son Plan d'action 2016-2020. Elles visent la concertation des investissements de l'industrie touristique en fonction des priorités régionales et le renforcement de la synergie de tous les partenaires régionaux.

L'aide financière de 4,5 millions de dollars du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur provient du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives - phase IV du Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique.

L'investissement du gouvernement du Québec permettra, entre autres, de stimuler l'économie régionale, d'augmenter le nombre de visiteurs et d'accroître les recettes touristiques dans la région des Cantons-de-l'Est.

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

https://twitter.com/tourisme_quebec/

https://www.facebook.com/TourismeQc/

https://www.linkedin.com/company/tourismequ%C3%A9bec/

https://www.youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Sources : Raphaël Melançon, Directeur des communications et attaché de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme, Tél. : 418 528-8063, Courriel : raphael.melancon@tourisme.gouv.qc.ca; Alex Poulin, Attaché de presse de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Tél. : 819 582-2705; Renseignements : Virginie Rompré, Coordonnatrice des affaires publiques et des stratégies, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3493; Danie Béliveau, Relations de presse, Tourisme Cantons-de-l'Est, Tél. : 819 820-2944, poste 227, Cell. : 819 571-4449, Courriel : db@atrce.com