Le gouvernement du Québec investit plus de 2 M$ dans le nouveau projet de Cavalia à Laval

MONTRÉAL, le 20 août 2019 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, en collaboration avec Tourisme Laval, est fière d'annoncer l'octroi d'une aide financière de 2,2 millions de dollars au Centre de création Cavalia pour appuyer la conception et la réalisation d'un vaste projet de parcours multimédia interactif qui s'implantera à Laval dès le mois de novembre prochain, et ce, pour les cinq prochaines années.

Cette initiative, intitulée Illumi - Féerie de Lumières, représente des investissements totalisant plus de 10,2 millions de dollars dans la région touristique de Laval.

La ministre Proulx en a fait l'annonce aujourd'hui au siège social de Cavalia en présence du maire de Laval, M. Marc Demers, et du fondateur et directeur artistique de ce fleuron québécois, M. Normand Latourelle.

Citations :

« En un peu moins de deux décennies, Cavalia a su se hisser au sommet pour devenir l'une des plus grandes ambassadrices de notre culture et de notre savoir-faire à l'échelle planétaire. Année après année, cette entreprise innovante a séduit des millions de spectateurs aux quatre coins du monde et je suis convaincue que cette nouvelle production éblouira les visiteurs d'ici et d'ailleurs comme seule l'équipe de Cavalia sait si bien le faire. Votre gouvernement est très fier de s'associer à cette initiative qui vient enrichir notre offre touristique en proposant une expérience hivernale des plus extraordinaires. Ce vaste projet contribuera assurément à faire rayonner le Québec à l'international et à le positionner plus que jamais comme une destination incontournable de calibre mondial, générant ainsi d'importantes retombées économiques. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Je me réjouis du soutien de notre gouvernement à ce projet porteur pour la région de Laval. L'arrivée d'Illumi - Féerie de Lumières au cœur de Laval en novembre prochain va assurément contribuer à notre dynamisme économique et touristique en proposant une expérience immersive originale et familiale, juste à temps pour le temps des Fêtes. »

Éric Girard, ministre des Finances et ministre responsable de la région de Laval

« L'arrivée de ce grand rendez-vous unique, propulsé par une entreprise québécoise mondialement reconnue pour ses créations spectaculaires, viendra bonifier l'offre touristique hivernale du Grand Montréal, dynamisera assurément le centre-ville de Laval et contribuera à positionner la région comme une destination familiale authentique où vivre des expériences uniques et magiques. »

Geneviève Roy, présidente-directrice générale de Tourisme Laval

Faits saillants :

Pour la réalisation de ce projet, une aide financière de 2 millions de dollars est issue du Programme de soutien aux stratégies de développement touristique - Volet 2 : Appui à la Stratégie de mise en valeur du tourisme événementiel du ministère du Tourisme et un montant 200 000 $ est accordé dans le cadre de l'Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT), en collaboration avec Tourisme Laval.

accordé dans le cadre de l'Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT), en collaboration avec Tourisme Laval. Ce projet, qui proposera aux spectateurs une expérience unique leur permettant de plonger dans un voyage autour du monde dans une ambiance féérique, contribuera à la diversification de l'offre touristique de la région de Laval et au rayonnement du Québec en tant que destination de calibre mondial.

et au rayonnement du Québec en tant que destination de calibre mondial. Il permettra également de générer d'importantes retombées économiques durant une période généralement moins achalandée pour l'industrie touristique, soit la fin de l'automne.

Chaque année, de novembre à janvier, les visiteurs pourront parcourir trois zones distinctes, soit une zone événementielle comportant, entre autres, un sapin multimédia, une zone appelée l'Odyssée lumineuse offrant notamment un gigantesque parcours interactif ainsi qu'une zone consacrée aux spectacles sons et lumières.

La Stratégie de mise en valeur du tourisme événementiel vise à développer et à renforcer les produits du Québec qui permettront de se démarquer d'une concurrence internationale sans cesse croissante.

Les EPRT ont pour but de conjuguer les actions du ministère du Tourisme, des associations touristiques régionales et d'autres partenaires régionaux pour permettre la réalisation de projets de développement de l'offre touristique régionale qui contribueront à l'atteinte des cibles de performance touristique du Plan de développement de l'industrie touristique 2012-2020 et de son Plan d'action 2016-2020. Elles visent la concertation des investissements de l'industrie touristique en fonction des priorités régionales et le renforcement de la synergie de tous les partenaires régionaux.

Cet investissement permettra, entre autres, de dynamiser l'économie régionale, d'augmenter le nombre de visiteurs et d'accroître les recettes touristiques dans la région touristique de Laval .

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

