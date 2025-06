QUÉBEC, le 10 juin 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et les Micmacs de Gesgapegiag ont procédé à la signature d'un avenant à l'Entente 2024-2025 concernant les filets maillants.

Cet avenant prévoit la possibilité d'une reprise partielle de certaines activités de pêche au saumon sur la rivière Cascapédia pour la saison 2025, par la communauté de Gesgapegiag, selon des modalités prévues à un permis de pêche communautaire.

Les enjeux concernant la conservation de l'espèce ont été au cœur des discussions entre les parties. La pêche au saumon à l'aide de filets maillants est une pratique qui revêt une importance culturelle particulière pour les Micmacs de Gesgapegiag. La communauté avait le souci à la fois de la préservation de l'espèce ainsi que de la transmission des connaissances aux jeunes générations.

L'avenant et le permis en découlant concilient les enjeux de conservation du saumon au désir de la communauté de transmettre des savoir-faire culturellement significatifs en matière de pêche.

Les activités de pêche auront lieu les 18, 19 et 20 juin prochains et permettront aux aînés de la communauté de transmettre leurs connaissances aux plus jeunes.

Les discussions se poursuivent entre les parties concernant une entente pluriannuelle, qui pourrait notamment aborder des mesures pour assurer une meilleure prévisibilité pour tous les utilisateurs de la rivière.

