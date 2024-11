Le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal renouvellent leur entente de développement culturel pour 2024-2027

MONTRÉAL, le 8 nov. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, se réjouissent d'annoncer un financement commun totalisant 158 402 857 $ pour le renouvellement de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2024-2027. Cette somme est financée à la hauteur de 73,8 M$ par le ministère de la Culture et des Communications et de 84,6 M$ par la Ville de Montréal.

Établie depuis 1979, l'Entente sur le développement culturel de Montréal représente un tremplin pour le développement culturel de la ville et contribue à son statut de métropole culturelle du Québec. Elle vise à favoriser l'accès et la participation des citoyens et citoyennes, notamment celle des jeunes, à la vitalité culturelle montréalaise et à mettre en valeur et à préserver le patrimoine propre au territoire. À titre d'exemple, l'Entente permet le développement et la consolidation du réseau de bibliothèques municipales ainsi que le soutien à des projets d'organismes à but non lucratif culturels innovants, structurants et correspondant à plusieurs champs d'action du Ministère et de la Ville.

« C'est une grande fierté d'annoncer le renouvellement de notre entente de développement culturel. Ce partenariat entre le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal est le reflet de la métropole créative et vibrante que l'on connaît. Je suis très heureux de poursuivre cette collaboration afin de soutenir des projets pour la jeunesse, la vitalité culturelle et le patrimoine montréalais. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Montréal est un véritable carrefour de cultures et de créativité. En renouvelant ce partenariat, nous réaffirmons notre engagement à soutenir et à faire briller le patrimoine et le secteur culturel de notre métropole. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Grâce au renouvellement de cette entente avec le gouvernement du Québec, nous réaffirmons notre engagement à rendre la culture accessible à toutes et à tous, dans chaque quartier. Ce partenariat contribue à renforcer l'économie locale, en favorisant la création et la diffusion de projets artistiques. Nous sommes fiers d'investir dans notre patrimoine et notre créativité, qui font de Montréal une métropole culturelle inclusive, prospère, et internationale. »

Valérie Plante, mairesse de Montréal

Faits saillants

Avec le renouvellement de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2024-2027, les 2 organisations auront convenu de 17 ententes de partenariat au bénéfice du développement culturel et patrimonial de la ville de Montréal ainsi que de ses citoyennes et citoyens, et ce, depuis 1979.

L'Entente place la citoyenne-actrice et le citoyen-acteur au cœur de ses interventions. À cet effet, elle privilégie la mise en œuvre de projets qui ont pour but la participation citoyenne et l'accessibilité à la culture et au patrimoine, en concertation avec les arrondissements, les actrices et acteurs du milieu ainsi que les partenaires locaux.

Les informations concernant l'Entente sur le développement culturel de Montréal se retrouvent sur le site Web de la Ville de Montréal à l'adresse suivante : https://montreal.ca/programmes/entente-sur-le-developpement-culturel-de-montreal-2024-2027

