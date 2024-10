Le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal annoncent une subvention de près de 10 M $ pour le Centre sportif de la Petite-Bourgogne

MONTRÉAL, le 11 oct. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal annoncent une subvention de 9 567 741 $ pour la rénovation et la mise aux normes du Centre sportif de la Petite-Bourgogne, par le biais du Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA).

Cet important investissement permettra de remplacer les systèmes électromécaniques (ventilation, chauffage et refroidissement), de procéder à une réfection complète de la toiture et de l'enveloppe du bâtiment et de procéder à la mise aux normes des installations pour les rendre accessibles universellement.

Le centre sportif, inauguré en 1997, propose une multitude d'activités et d'espaces pour les résident(e)s de la Petite-Bourgogne et de Griffintown. Cette infrastructure sportive dotée d'équipements haut de gamme contribue grandement au dynamisme de ces quartiers du Sud-Ouest.

Citations :

« Les investissements que nous réalisons dans les infrastructures récréatives, sportives et de plein air démontrent notre engagement à améliorer la santé physique et mentale de la population. Ils contribuent non seulement à dynamiser nos régions, mais aussi à renforcer le tissu social de nos communautés. Grâce aux nombreux projets déployés dans le cadre de ce programme, des gens de tout âge et de partout au Québec auront désormais à leur disposition davantage d'espaces communautaires et d'aires de jeux dynamiques pour la pratique d'activités physiques et de loisirs. Je suis heureuse que la communauté de Saint-Henri--Sainte-Anne puisse profiter d'un centre sportif rénové. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« C'est une excellente nouvelle pour le Centre sportif de la Petite-Bourgogne. Cette institution répond à un important besoin en espaces sportifs pour tous. Non seulement on y pratique des sports et loisirs de plateau ou aquatiques mais c'est également un espace de médiation sociale, de mobilisation et de sociabilisation pour nos jeunes. Cette importante subvention, demandée par notre Administration, permettra de nous assurer que le centre puisse continuer de jouer son rôle névralgique au sein de la communauté. »

Benoit Dorais, maire de l'Arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal.

« J'accueille cette annonce avec beaucoup de joie! La rénovation du centre sportif va permettre d'offrir un meilleur environnement sportif et de loisirs à nos citoyens, surtout à nos jeunes. En plus elle va contribuer encore plus au dynamisme de la Petite-Bourgogne et du Sud-Ouest. C'est une excellente nouvelle! »

Guillaume Cliche-Rivard, député de Saint-Henri--Sainte-Anne

