Le gouvernement du Québec et la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec signent une entente de principe globale visant près de 60 000 employés

QUÉBEC, le 29 mai 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre des négociations dans les secteurs public et parapublic, la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, est heureuse d'annoncer la signature d'une entente de principe globale avec près de 60 000 employés du secteur parapublic, représentés par la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

Il s'agit d'une première entente de principe globale avec un syndicat qui représente de nombreuses catégories d'emplois, tant dans le secteur de la santé que de l'éducation. Avec cette entente globale, c'est plus de 100 000 membres pour qui le renouvellement de la convention collective est terminé, en sus des ententes sectorielles conclues avec près de 50 % des membres visés par une convention collective.

Que ce soit par une bonification salariale importante pour le personnel dont la rémunération annuelle est inférieure à 50 000 $, l'amélioration des conditions de travail des préposés aux bénéficiaires ou des efforts visant à répondre à différents enjeux d'attraction de main-d'œuvre, l'entente signée aujourd'hui propose des mesures porteuses pour l'ensemble des employés concernés.

Comme dans toute négociation, le contenu de l'entente de principe demeure confidentiel, jusqu'à ce que celle-ci ait été entérinée par les membres.

Citation :

« Plus que jamais, nous sommes convaincus que tout le monde gagne à s'entendre dès maintenant. Sous l'impulsion que le premier ministre et moi avons donnée le 2 mai dernier et grâce au travail de l'ensemble des équipes de négociations, nous avons été en mesure de signer une entente qui est gagnante pour les membres de la Fédération, tout en maintenant une approche responsable qui respecte les contraintes budgétaires actuelles. Tout est maintenant en place pour conclure des ententes globales avec l'ensemble des syndicats et permettre la concrétisation de mesures porteuses pour toutes les Québécoises et tous les Québécois. »

Sonia LeBel, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

