Le gouvernement du Québec en action pour améliorer la sécurité sur l'autoroute 50

GATINEAU, QC, le 5 juill. 2024 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, la députée d'Argenteuil, Mme Agnès Grondin, ainsi que la députée de Mirabel, Mme Sylvie d'Amours, annoncent que le gouvernement du Québec continue d'agir en déployant des mesures pour améliorer la sécurité sur l'autoroute 50 dès cet été.

Au cours des prochaines semaines, avec la collaboration de la Sûreté du Québec, la surveillance policière sera accrue sur l'autoroute, particulièrement dans les zones les plus accidentogènes. Une campagne de sensibilisation sera aussi déployée par la Société de l'assurance automobile du Québec, en Outaouais et dans les Laurentides, pour inciter les usagers à adopter des comportements prudents au volant en respectant les limites de vitesse affichées, en évitant de prendre des risques inutiles et en s'arrêtant en cas de fatigue au volant. De plus, des radars photo mobiles pourront être installés d'ici la fin de l'année dans le corridor de l'autoroute 50.

En parallèle, les 87 km de voies contiguës entre L'Ange-Gardien et Mirabel sont analysés afin de déterminer les sites où il sera possible de mettre en place une glissière de sécurité médiane pour séparer les voies et évaluer si l'ajout d'éclairage est requis. Les premiers travaux devraient débuter à l'automne 2025.

« Avec les mesures annoncées aujourd'hui, nous souhaitons répondre de façon concrète et rapide aux attentes de la population en matière de sécurité routière sur l'autoroute 50. Nous travaillerons sur différents fronts grâce à la mobilisation et à la collaboration de nos partenaires et des équipes du Ministère. La sécurité sur nos routes est prioritaire pour notre gouvernement. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Nous mettons les bouchées doubles afin de sécuriser rapidement les tronçons de l'autoroute avec des voies contiguës. La prévention auprès des usagers de la route s'intensifiera au cours de l'été. Nous ne le dirons jamais assez : soyez vigilants sur les routes et diminuez votre vitesse. On a tous un rôle à jouer pour assurer la sécurité. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« D'ici à ce que les imposants travaux d'élargissement de l'autoroute 50 soient terminés, il devenait impératif d'agir pour sécuriser les déplacements sur cette voie essentielle pour Argenteuil. Je suis ravie que ma collègue vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, ait réagi promptement en proposant des mesures créatives de prévention. À l'égard de mes collègues, je réitère que toutes les mesures que l'on met en place ne remplaceront jamais l'adoption d'un bon comportement au volant. C'est là la variable déterminante dans cette équation! »

Agnès Grondin, députée d'Argenteuil

« Notre gouvernement a entendu les préoccupations des citoyens de la région et s'est mis en action. Non seulement les travaux pour élargir l'autoroute progressent bien, mais en plus, des mesures seront déployées pour augmenter la sécurité des usagers de la route en attendant la fin du projet. Le plan annoncé aujourd'hui démontre l'engagement de notre gouvernement à assurer la sécurité de la population et à livrer des solutions qui apporteront des résultats tangibles. »

Sylvie d'Amours, députée de Mirabel

Faits saillants

Différentes analyses doivent être réalisées dans un premier temps afin de déterminer les sites avec des voies contiguës où il est possible de mettre en place une glissière, le type de glissière pouvant être installée et l'ordonnancement des interventions. Parmi celles-ci :

un diagnostic des enjeux de sécurité, incluant le nombre et la localisation des accidents et les causes;



l'étude de faisabilité technique, notamment l'analyse des sols, du drainage et des structures existantes (ponts d'étagement, ponceaux, etc.), afin de déterminer la capacité portante;



l'étude des besoins en matière d'accès pour les véhicules d'urgence, des entrées et des sorties ainsi que de la présence de la faune;



la stratégie qui déterminera les interventions en fonction des enjeux de sécurité actuels et de l'ampleur des travaux à réaliser sur le terrain.

Trois types de glissières pourraient être installées : à câbles à haute tension, semi-rigide (en acier) ou rigide (en béton).

Une fois les analyses terminées, au cours de l'automne 2024, les plans et devis pour les premières interventions seront réalisés, puis l'appel d'offres pour la réalisation des travaux sera diffusé.

La campagne de sensibilisation comprendra notamment de l'affichage sur la vitesse et la fatigue au volant le long de l'autoroute 50 ainsi que la diffusion de messages publicitaires liés à la sécurité routière dans les médias sociaux et dans les médias de l'Outaouais et des Laurentides.

Les travaux en vue de l'élargissement de l'autoroute 50 se poursuivent dans deux secteurs. La fin des interventions entre Gatineau et L' Ange-Gardien est prévue à l'automne 2024, et la fin de celles à Mirabel , à l'automne 2025.

