Le gouvernement du Québec doit revoir ses liens avec Amazon, estime l'opposition libérale

QUÉBEC, le 26 janv. 2025 /CNW/ - Dans la foulée de la fermeture des entrepôts d'Amazon, au Québec, qui laisse près de 3500 personnes et leur famille dans l'incertitude, Frédéric Beauchemin, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'économie, demande que le gouvernement Legault réévalue sa relation avec les géants technologiques étrangers.

Le député libéral de Marguerite-Bourgeoys réclame que la CAQ prenne rapidement des mesures afin de réévaluer l'utilisation de la plateforme Amazon. De plus, M. Beauchemin estime que la conduite d'Amazon doit allumer des lumières au sein du gouvernement, compte tenu des lucratifs contrats pour l'hébergement de données consentis par le Québec à cette entreprise, quant à la nécessité de s'assurer que les entreprises d'ici puissent croître et avoir une place dans les contrats gouvernementaux en matière d'infonuagique.

Enfin, la question de la protection des données personnelles qui sont hébergées chez des géants du web comme Amazon inquiète également le porte-parole libéral. Il demande au gouvernement Legault de rassurer les Québécois à ce sujet et de fournir des garanties claires que ces données ne pourront être consultées par quiconque, hormis le gouvernement du Québec, en aucune circonstance.

Selon l'opposition officielle, il est impératif pour le gouvernement Legault de :

Revoir l'utilisation de la plateforme Amazon de la part du gouvernement du Québec et favoriser l'achat au Québec;

Réviser les liens d'affaires entre le gouvernement et Amazon dans l'ensemble des dossiers actifs du gouvernement;

Planifier une stratégie qui fait une place à la croissance pour les joueurs québécois de l'infonuagique;

Rassurer les Québécois sur les protections de nos données personnelles confiées à Amazon et aux géants du web.

« Alors qu'il y a aujourd'hui près de 3500 ménages québécois inquiets de perdre leur revenu avec la fermeture des entrepôts d'Amazon, nous sommes devant un gouvernement passif et complètement déconnecté. Nous ne pouvons faire le dos rond devant un tel manque de considération de la part d'une entreprise qui reçoit des millions de dollars en contrats publics. Nous devons mettre à niveau notre relation afin de permettre à notre économie de croître et permettre à tous les Québécois d'avoir un emploi d'avenir et à notre économie d'être axé vers le futur. Il nous faut aussi avoir une réelle vision pour nous assurer que les entreprises québécoises aient leur juste place dans l'infonuagique. C'est une question de fierté et de sécurité pour les Québécois. »

- Frédéric Beauchemin, député de Marguerite-Bourgeoys et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'économie

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

