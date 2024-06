Le gouvernement du Québec dévoile les résultats de la consultation sur la mobilité dans les régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches

QUÉBEC, le 1er juin 2024 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, le ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, M. Bernard Drainville, ainsi que le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, dévoilent les résultats de la consultation portant sur la mobilité dans les régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches.

Cette consultation s'est déroulée en deux étapes : la réalisation d'une consultation publique à participation volontaire, sur le site Web de Consultation Québec, et la conduite d'un sondage scientifique.

En ce qui concerne spécifiquement le sondage, les principaux constats sont probants : la majorité des personnes sondées sont d'avis que la mobilité est un enjeu dans ces régions. En effet, 46 % considèrent qu'il s'agit d'un problème majeur et 38 % d'un problème léger. Les résidents de Lévis sont plus nombreux, en proportion, à considérer qu'il y a un problème (91 %) et que celui-ci est majeur (59 %).

Parmi les cinq propositions énoncées pour améliorer la mobilité, une forte majorité (82 %) perçoit que la construction d'un lien additionnel de transport routier entre les deux rives, incluant du transport en commun, serait la proposition la plus susceptible d'avoir des répercussions positives. Par ailleurs, les citoyens sont majoritairement favorables (69 %) à la mise en place d'un réseau structurant de transport en commun.

Citations

« Notre gouvernement a donné la parole aux Québécois, ils se sont exprimés et je les en remercie. Comme en témoignent les nombreux commentaires que nous avons reçus et analysés avec attention, la mobilité dans les régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches est un sujet qui suscite énormément d'intérêt. Elle touche les gens dans leur quotidien, et apporte son lot de défis et de préoccupations. Les résultats de cette consultation permettront sans conteste d'alimenter nos réflexions sur les pistes de solution à privilégier pour améliorer la mobilité dans et entre les deux régions. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Je ne suis pas surpris de l'engouement qu'a suscité la consultation. Les résultats parlent d'eux-mêmes : en très forte majorité, et particulièrement pour la région de la Chaudière-Appalaches, les répondants considèrent qu'il y a chez nous des enjeux de mobilité. Nous savons à quel point ces enjeux peuvent avoir des répercussions importantes sur la vie des gens, sur nos entreprises et notre tourisme ainsi que sur l'essor de nos municipalités. Nous ne pouvons l'ignorer! Nous voilà maintenant mieux outillés pour développer des solutions adaptées et intégrées aux problématiques qui ont été soulevées. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« Il y a beaucoup de matière à réflexion dans les principaux constats que nous tirons de cette consultation sur la mobilité, qui s'inscrit dans notre démarche visant ultimement à améliorer la qualité de vie des citoyens. Nous constatons notamment que les citoyens sont ouverts au transport en commun, et que l'intérêt serait encore plus grand s'il y avait une meilleure desserte des banlieues de Québec. Je remercie les participants pour leur implication. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Informations complémentaires

À propos de la consultation publique à participation volontaire

Le premier volet de la consultation s'est déployé du 27 février au 22 mars. Les données de 51 667 questionnaires jugés valides ont été analysées.

Au terme de l'exercice, 62 038 questionnaires ont été remplis et 10 371 ont été éliminés selon les deux principes suivants : une adresse IP revenant plus de trois fois; un temps de réponse inférieur à deux minutes.

Il est à noter que l'analyse des résultats avant et après l'élimination de ces questionnaires démontre qu'il y a peu de différences dans les résultats : les tendances sont inchangées après le processus.

À propos du sondage scientifique

Le deuxième volet de la consultation s'est déployé du 21 au 25 mars. Le sondage a compté 1 050 répondants, dont 744 provenant de la Capitale-Nationale et 306 de la Chaudière-Appalaches, une répartition proportionnelle au poids démographique de chacune des régions.

Les données du sondage ont été pondérées. Cela a permis de garantir une bonne représentativité selon l'âge, le genre, la scolarité, la taille du ménage et la région. Les distributions utilisées pour la pondération provenaient du recensement de 2021.

Pour l'ensemble des répondants, la marge d'erreur maximale était de 3,3 %, 19 fois sur 20.

Lien connexe

Consultation publique sur la mobilité dans les régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches

